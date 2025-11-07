BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Dione Protocol hari ini adalah 0.000389 USD. Lacak informasi harga aktual DIONE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DIONE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Dione Protocol hari ini adalah 0.000389 USD. Lacak informasi harga aktual DIONE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DIONE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DIONE

Info Harga DIONE

Penjelasan DIONE

Whitepaper DIONE

Situs Web Resmi DIONE

Tokenomi DIONE

Prakiraan Harga DIONE

Riwayat DIONE

Panduan Membeli DIONE

Konverter DIONE ke Mata Uang Fiat

Spot DIONE

Futures USDT-M DIONE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Dione Protocol

Harga Dione Protocol(DIONE)

Harga Live 1 DIONE ke USD:

$0.000389
$0.000389$0.000389
-2.01%1D
USD
Grafik Harga Live Dione Protocol (DIONE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:37:33 (UTC+8)

Informasi Harga Dione Protocol (DIONE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000388
$ 0.000388$ 0.000388
Low 24 Jam
$ 0.000424
$ 0.000424$ 0.000424
High 24 Jam

$ 0.000388
$ 0.000388$ 0.000388

$ 0.000424
$ 0.000424$ 0.000424

--
----

--
----

-1.27%

-2.01%

-20.78%

-20.78%

Harga aktual Dione Protocol (DIONE) adalah $ 0.000389. Selama 24 jam terakhir, DIONE diperdagangkan antara low $ 0.000388 dan high $ 0.000424, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDIONE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DIONE telah berubah sebesar -1.27% selama 1 jam terakhir, -2.01% selama 24 jam, dan -20.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dione Protocol (DIONE)

--
----

$ 32.33K
$ 32.33K$ 32.33K

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

NONE

Kapitalisasi Pasar Dione Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 32.33K. Suplai beredar DIONE adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.89M.

Riwayat Harga Dione Protocol (DIONE) USD

Pantau perubahan harga Dione Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000798-2.01%
30 Days$ -0.000396-50.45%
60 Hari$ -0.000389-50.00%
90 Hari$ -0.000448-53.53%
Perubahan Harga Dione Protocol Hari Ini

Hari ini, DIONE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000798 (-2.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dione Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000396 (-50.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dione Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DIONE terlihat mengalami perubahan $ -0.000389 (-50.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dione Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000448 (-53.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dione Protocol (DIONE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dione Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dione Protocol (DIONE)

Dione adalah token asli untuk Protokol Dione; ekosistem yang tujuan meningkatkan kemudahan pembelian token Terdesentralisasi untuk masyarakat umum. Dione menempatkan fokus utama pada pengembangan menjembatani kesenjangan antara masalah dunia nyata dan ruang DeFi - menciptakan sistem yang didukung oleh energi terbarukan. Menggabungkan kenyamanan dan masa depan terdesentralisasi yang lebih aman, keduanya memiliki kesamaan orang. Protokol Dione mengutamakan orang, dengan terlebih dahulu membangun komunitas yang kuat untuk datang ke masa depan terdesentralisasi yang kuat.

Dione Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dione Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DIONE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dione Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dione Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dione Protocol (USD)

Berapa nilai Dione Protocol (DIONE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dione Protocol (DIONE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dione Protocol.

Cek prediksi harga Dione Protocol sekarang!

Tokenomi Dione Protocol (DIONE)

Memahami tokenomi Dione Protocol (DIONE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DIONE sekarang!

Cara membeli Dione Protocol (DIONE)

Ingin mengetahui cara membeli Dione Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dione Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DIONE ke Mata Uang Lokal

1 Dione Protocol(DIONE) ke VND
10.236535
1 Dione Protocol(DIONE) ke AUD
A$0.00059906
1 Dione Protocol(DIONE) ke GBP
0.00029564
1 Dione Protocol(DIONE) ke EUR
0.00033454
1 Dione Protocol(DIONE) ke USD
$0.000389
1 Dione Protocol(DIONE) ke MYR
RM0.00162213
1 Dione Protocol(DIONE) ke TRY
0.0164158
1 Dione Protocol(DIONE) ke JPY
¥0.059517
1 Dione Protocol(DIONE) ke ARS
ARS$0.56458293
1 Dione Protocol(DIONE) ke RUB
0.03160625
1 Dione Protocol(DIONE) ke INR
0.03449263
1 Dione Protocol(DIONE) ke IDR
Rp6.48333074
1 Dione Protocol(DIONE) ke PHP
0.02295878
1 Dione Protocol(DIONE) ke EGP
￡E.0.01839581
1 Dione Protocol(DIONE) ke BRL
R$0.00208115
1 Dione Protocol(DIONE) ke CAD
C$0.00054849
1 Dione Protocol(DIONE) ke BDT
0.04746189
1 Dione Protocol(DIONE) ke NGN
0.55970876
1 Dione Protocol(DIONE) ke COP
$1.49041849
1 Dione Protocol(DIONE) ke ZAR
R.0.00675693
1 Dione Protocol(DIONE) ke UAH
0.01636134
1 Dione Protocol(DIONE) ke TZS
T.Sh.0.955773
1 Dione Protocol(DIONE) ke VES
Bs0.088303
1 Dione Protocol(DIONE) ke CLP
$0.366827
1 Dione Protocol(DIONE) ke PKR
Rs0.10994696
1 Dione Protocol(DIONE) ke KZT
0.20462567
1 Dione Protocol(DIONE) ke THB
฿0.01259582
1 Dione Protocol(DIONE) ke TWD
NT$0.01205122
1 Dione Protocol(DIONE) ke AED
د.إ0.00142763
1 Dione Protocol(DIONE) ke CHF
Fr0.0003112
1 Dione Protocol(DIONE) ke HKD
HK$0.00302253
1 Dione Protocol(DIONE) ke AMD
֏0.1487536
1 Dione Protocol(DIONE) ke MAD
.د.م0.0036177
1 Dione Protocol(DIONE) ke MXN
$0.00722762
1 Dione Protocol(DIONE) ke SAR
ريال0.00145875
1 Dione Protocol(DIONE) ke ETB
Br0.05986321
1 Dione Protocol(DIONE) ke KES
KSh0.05023546
1 Dione Protocol(DIONE) ke JOD
د.أ0.000275801
1 Dione Protocol(DIONE) ke PLN
0.00143152
1 Dione Protocol(DIONE) ke RON
лв0.0017116
1 Dione Protocol(DIONE) ke SEK
kr0.00372273
1 Dione Protocol(DIONE) ke BGN
лв0.00065741
1 Dione Protocol(DIONE) ke HUF
Ft0.13022942
1 Dione Protocol(DIONE) ke CZK
0.00820401
1 Dione Protocol(DIONE) ke KWD
د.ك0.000119034
1 Dione Protocol(DIONE) ke ILS
0.00127203
1 Dione Protocol(DIONE) ke BOB
Bs0.0026841
1 Dione Protocol(DIONE) ke AZN
0.0006613
1 Dione Protocol(DIONE) ke TJS
SM0.00358658
1 Dione Protocol(DIONE) ke GEL
0.00105419
1 Dione Protocol(DIONE) ke AOA
Kz0.35655351
1 Dione Protocol(DIONE) ke BHD
.د.ب0.000146653
1 Dione Protocol(DIONE) ke BMD
$0.000389
1 Dione Protocol(DIONE) ke DKK
kr0.00251683
1 Dione Protocol(DIONE) ke HNL
L0.01024626
1 Dione Protocol(DIONE) ke MUR
0.01787066
1 Dione Protocol(DIONE) ke NAD
$0.00675693
1 Dione Protocol(DIONE) ke NOK
kr0.00396391
1 Dione Protocol(DIONE) ke NZD
$0.00068853
1 Dione Protocol(DIONE) ke PAB
B/.0.000389
1 Dione Protocol(DIONE) ke PGK
K0.0016338
1 Dione Protocol(DIONE) ke QAR
ر.ق0.00141596
1 Dione Protocol(DIONE) ke RSD
дин.0.03951073
1 Dione Protocol(DIONE) ke UZS
soʻm4.68674591
1 Dione Protocol(DIONE) ke ALL
L0.03261765
1 Dione Protocol(DIONE) ke ANG
ƒ0.00069631
1 Dione Protocol(DIONE) ke AWG
ƒ0.0007002
1 Dione Protocol(DIONE) ke BBD
$0.000778
1 Dione Protocol(DIONE) ke BAM
KM0.00065741
1 Dione Protocol(DIONE) ke BIF
Fr1.147161
1 Dione Protocol(DIONE) ke BND
$0.0005057
1 Dione Protocol(DIONE) ke BSD
$0.000389
1 Dione Protocol(DIONE) ke JMD
$0.06237615
1 Dione Protocol(DIONE) ke KHR
1.56224734
1 Dione Protocol(DIONE) ke KMF
Fr0.16338
1 Dione Protocol(DIONE) ke LAK
8.45652157
1 Dione Protocol(DIONE) ke LKR
රු0.11859443
1 Dione Protocol(DIONE) ke MDL
L0.006613
1 Dione Protocol(DIONE) ke MGA
Ar1.7522505
1 Dione Protocol(DIONE) ke MOP
P0.003112
1 Dione Protocol(DIONE) ke MVR
0.0059906
1 Dione Protocol(DIONE) ke MWK
MK0.67534679
1 Dione Protocol(DIONE) ke MZN
MT0.02487655
1 Dione Protocol(DIONE) ke NPR
रु0.0551213
1 Dione Protocol(DIONE) ke PYG
2.758788
1 Dione Protocol(DIONE) ke RWF
Fr0.564439
1 Dione Protocol(DIONE) ke SBD
$0.00320147
1 Dione Protocol(DIONE) ke SCR
0.005446
1 Dione Protocol(DIONE) ke SRD
$0.0149765
1 Dione Protocol(DIONE) ke SVC
$0.00339986
1 Dione Protocol(DIONE) ke SZL
L0.00675304
1 Dione Protocol(DIONE) ke TMT
m0.0013615
1 Dione Protocol(DIONE) ke TND
د.ت0.001151051
1 Dione Protocol(DIONE) ke TTD
$0.00263353
1 Dione Protocol(DIONE) ke UGX
Sh1.359944
1 Dione Protocol(DIONE) ke XAF
Fr0.220952
1 Dione Protocol(DIONE) ke XCD
$0.0010503
1 Dione Protocol(DIONE) ke XOF
Fr0.220952
1 Dione Protocol(DIONE) ke XPF
Fr0.040067
1 Dione Protocol(DIONE) ke BWP
P0.00523205
1 Dione Protocol(DIONE) ke BZD
$0.00078189
1 Dione Protocol(DIONE) ke CVE
$0.03728176
1 Dione Protocol(DIONE) ke DJF
Fr0.068853
1 Dione Protocol(DIONE) ke DOP
$0.02501659
1 Dione Protocol(DIONE) ke DZD
د.ج0.05075672
1 Dione Protocol(DIONE) ke FJD
$0.00088692
1 Dione Protocol(DIONE) ke GNF
Fr3.382355
1 Dione Protocol(DIONE) ke GTQ
Q0.00297974
1 Dione Protocol(DIONE) ke GYD
$0.08136324
1 Dione Protocol(DIONE) ke ISK
kr0.049014

Sumber Daya Dione Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dione Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dione Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dione Protocol

Berapa nilai Dione Protocol (DIONE) hari ini?
Harga live DIONE dalam USD adalah 0.000389 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DIONE ke USD saat ini?
Harga DIONE ke USD saat ini adalah $ 0.000389. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dione Protocol?
Kapitalisasi pasar DIONE adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DIONE?
Suplai beredar DIONE adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DIONE?
DIONE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DIONE?
DIONE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan DIONE?
Volume perdagangan 24 jam live DIONE adalah $ 32.33K USD.
Akankah harga DIONE naik lebih tinggi tahun ini?
DIONE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DIONE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:37:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Dione Protocol (DIONE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DIONE ke USD

Jumlah

DIONE
DIONE
USD
USD

1 DIONE = 0.000389 USD

Perdagangkan DIONE

DIONE/USDT
$0.000389
$0.000389$0.000389
-2.01%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,050.77
$101,050.77$101,050.77

-0.93%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,284.73
$3,284.73$3,284.73

-0.46%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.61
$154.61$154.61

-0.84%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9767
$0.9767$0.9767

+13.83%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,050.77
$101,050.77$101,050.77

-0.93%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,284.73
$3,284.73$3,284.73

-0.46%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1972
$2.1972$2.1972

-1.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.61
$154.61$154.61

-0.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0057
$1.0057$1.0057

-1.02%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0800
$0.0800$0.0800

+60.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013335
$0.013335$0.013335

+1,233.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009676
$0.009676$0.009676

+353.42%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.189
$4.189$4.189

+318.90%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.221
$2.221$2.221

+61.05%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001762
$0.00001762$0.00001762

+63.60%