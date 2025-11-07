Apa yang dimaksud dengan dKargo (DKA)

dKargo platform issues DKA tokens for participants' interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

Prediksi Harga dKargo (USD)

Berapa nilai dKargo (DKA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda dKargo (DKA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk dKargo.

Tokenomi dKargo (DKA)

Memahami tokenomi dKargo (DKA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DKA sekarang!

Cara membeli dKargo (DKA)

Sumber Daya dKargo

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dKargo, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang dKargo Berapa nilai dKargo (DKA) hari ini? Harga live DKA dalam USD adalah 0.007604 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DKA ke USD saat ini? $ 0.007604 . Cobalah Harga DKA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar dKargo? Kapitalisasi pasar DKA adalah $ 38.02M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DKA? Suplai beredar DKA adalah 5.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DKA? DKA mencapai harga ATH sebesar 0.70604547 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DKA? DKA mencapai harga ATL 0.007275437359266071 USD . Berapa volume perdagangan DKA? Volume perdagangan 24 jam live DKA adalah $ 81.95K USD . Akankah harga DKA naik lebih tinggi tahun ini? DKA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DKA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

