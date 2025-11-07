BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Dynex hari ini adalah 0.03421 USD. Lacak informasi harga aktual DNX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DNX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Dynex hari ini adalah 0.03421 USD. Lacak informasi harga aktual DNX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DNX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DNX

Info Harga DNX

Penjelasan DNX

Whitepaper DNX

Situs Web Resmi DNX

Tokenomi DNX

Prakiraan Harga DNX

Riwayat DNX

Panduan Membeli DNX

Konverter DNX ke Mata Uang Fiat

Spot DNX

Futures USDT-M DNX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Dynex

Harga Dynex(DNX)

Harga Live 1 DNX ke USD:

$0.03421
$0.03421$0.03421
-3.36%1D
USD
Grafik Harga Live Dynex (DNX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:37:55 (UTC+8)

Informasi Harga Dynex (DNX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03375
$ 0.03375$ 0.03375
Low 24 Jam
$ 0.03777
$ 0.03777$ 0.03777
High 24 Jam

$ 0.03375
$ 0.03375$ 0.03375

$ 0.03777
$ 0.03777$ 0.03777

$ 1.3643865798324275
$ 1.3643865798324275$ 1.3643865798324275

$ 0.023577616456842587
$ 0.023577616456842587$ 0.023577616456842587

-2.26%

-3.36%

-4.12%

-4.12%

Harga aktual Dynex (DNX) adalah $ 0.03421. Selama 24 jam terakhir, DNX diperdagangkan antara low $ 0.03375 dan high $ 0.03777, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDNX adalah $ 1.3643865798324275, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.023577616456842587.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DNX telah berubah sebesar -2.26% selama 1 jam terakhir, -3.36% selama 24 jam, dan -4.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dynex (DNX)

No.1498

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

$ 45.69K
$ 45.69K$ 45.69K

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

105.31M
105.31M 105.31M

110,000,000
110,000,000 110,000,000

105,308,609.02248786
105,308,609.02248786 105,308,609.02248786

95.73%

DNX

Kapitalisasi Pasar Dynex saat ini adalah $ 3.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 45.69K. Suplai beredar DNX adalah 105.31M, dan total suplainya sebesar 105308609.02248786. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.76M.

Riwayat Harga Dynex (DNX) USD

Pantau perubahan harga Dynex untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0011894-3.36%
30 Days$ -0.0152-30.77%
60 Hari$ -0.01658-32.65%
90 Hari$ -0.03704-51.99%
Perubahan Harga Dynex Hari Ini

Hari ini, DNX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0011894 (-3.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dynex 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0152 (-30.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dynex 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DNX terlihat mengalami perubahan $ -0.01658 (-32.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dynex 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03704 (-51.99%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dynex (DNX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dynex sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dynex (DNX)

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

Dynex tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dynex Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DNX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dynex di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dynex dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dynex (USD)

Berapa nilai Dynex (DNX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dynex (DNX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dynex.

Cek prediksi harga Dynex sekarang!

Tokenomi Dynex (DNX)

Memahami tokenomi Dynex (DNX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DNX sekarang!

Cara membeli Dynex (DNX)

Ingin mengetahui cara membeli Dynex? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dynex di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DNX ke Mata Uang Lokal

1 Dynex(DNX) ke VND
900.23615
1 Dynex(DNX) ke AUD
A$0.0526834
1 Dynex(DNX) ke GBP
0.0259996
1 Dynex(DNX) ke EUR
0.0294206
1 Dynex(DNX) ke USD
$0.03421
1 Dynex(DNX) ke MYR
RM0.1426557
1 Dynex(DNX) ke TRY
1.443662
1 Dynex(DNX) ke JPY
¥5.23413
1 Dynex(DNX) ke ARS
ARS$49.6513677
1 Dynex(DNX) ke RUB
2.7795625
1 Dynex(DNX) ke INR
3.0334007
1 Dynex(DNX) ke IDR
Rp570.1664386
1 Dynex(DNX) ke PHP
2.0190742
1 Dynex(DNX) ke EGP
￡E.1.6177909
1 Dynex(DNX) ke BRL
R$0.1830235
1 Dynex(DNX) ke CAD
C$0.0482361
1 Dynex(DNX) ke BDT
4.1739621
1 Dynex(DNX) ke NGN
49.2227164
1 Dynex(DNX) ke COP
$131.0725361
1 Dynex(DNX) ke ZAR
R.0.5942277
1 Dynex(DNX) ke UAH
1.4388726
1 Dynex(DNX) ke TZS
T.Sh.84.05397
1 Dynex(DNX) ke VES
Bs7.76567
1 Dynex(DNX) ke CLP
$32.26003
1 Dynex(DNX) ke PKR
Rs9.6691144
1 Dynex(DNX) ke KZT
17.9954863
1 Dynex(DNX) ke THB
฿1.1077198
1 Dynex(DNX) ke TWD
NT$1.0598258
1 Dynex(DNX) ke AED
د.إ0.1255507
1 Dynex(DNX) ke CHF
Fr0.027368
1 Dynex(DNX) ke HKD
HK$0.2658117
1 Dynex(DNX) ke AMD
֏13.081904
1 Dynex(DNX) ke MAD
.د.م0.318153
1 Dynex(DNX) ke MXN
$0.6356218
1 Dynex(DNX) ke SAR
ريال0.1282875
1 Dynex(DNX) ke ETB
Br5.2645769
1 Dynex(DNX) ke KES
KSh4.4178794
1 Dynex(DNX) ke JOD
د.أ0.02425489
1 Dynex(DNX) ke PLN
0.1258928
1 Dynex(DNX) ke RON
лв0.150524
1 Dynex(DNX) ke SEK
kr0.3273897
1 Dynex(DNX) ke BGN
лв0.0578149
1 Dynex(DNX) ke HUF
Ft11.4528238
1 Dynex(DNX) ke CZK
0.7214889
1 Dynex(DNX) ke KWD
د.ك0.01046826
1 Dynex(DNX) ke ILS
0.1118667
1 Dynex(DNX) ke BOB
Bs0.236049
1 Dynex(DNX) ke AZN
0.058157
1 Dynex(DNX) ke TJS
SM0.3154162
1 Dynex(DNX) ke GEL
0.0927091
1 Dynex(DNX) ke AOA
Kz31.3565439
1 Dynex(DNX) ke BHD
.د.ب0.01289717
1 Dynex(DNX) ke BMD
$0.03421
1 Dynex(DNX) ke DKK
kr0.2213387
1 Dynex(DNX) ke HNL
L0.9010914
1 Dynex(DNX) ke MUR
1.5716074
1 Dynex(DNX) ke NAD
$0.5942277
1 Dynex(DNX) ke NOK
kr0.3485999
1 Dynex(DNX) ke NZD
$0.0605517
1 Dynex(DNX) ke PAB
B/.0.03421
1 Dynex(DNX) ke PGK
K0.143682
1 Dynex(DNX) ke QAR
ر.ق0.1245244
1 Dynex(DNX) ke RSD
дин.3.4747097
1 Dynex(DNX) ke UZS
soʻm412.1685799
1 Dynex(DNX) ke ALL
L2.8685085
1 Dynex(DNX) ke ANG
ƒ0.0612359
1 Dynex(DNX) ke AWG
ƒ0.061578
1 Dynex(DNX) ke BBD
$0.06842
1 Dynex(DNX) ke BAM
KM0.0578149
1 Dynex(DNX) ke BIF
Fr100.88529
1 Dynex(DNX) ke BND
$0.044473
1 Dynex(DNX) ke BSD
$0.03421
1 Dynex(DNX) ke JMD
$5.4855735
1 Dynex(DNX) ke KHR
137.3894126
1 Dynex(DNX) ke KMF
Fr14.3682
1 Dynex(DNX) ke LAK
743.6956373
1 Dynex(DNX) ke LKR
රු10.4296027
1 Dynex(DNX) ke MDL
L0.58157
1 Dynex(DNX) ke MGA
Ar154.098945
1 Dynex(DNX) ke MOP
P0.27368
1 Dynex(DNX) ke MVR
0.526834
1 Dynex(DNX) ke MWK
MK59.3923231
1 Dynex(DNX) ke MZN
MT2.1877295
1 Dynex(DNX) ke NPR
रु4.847557
1 Dynex(DNX) ke PYG
242.61732
1 Dynex(DNX) ke RWF
Fr49.63871
1 Dynex(DNX) ke SBD
$0.2815483
1 Dynex(DNX) ke SCR
0.47894
1 Dynex(DNX) ke SRD
$1.317085
1 Dynex(DNX) ke SVC
$0.2989954
1 Dynex(DNX) ke SZL
L0.5938856
1 Dynex(DNX) ke TMT
m0.119735
1 Dynex(DNX) ke TND
د.ت0.10122739
1 Dynex(DNX) ke TTD
$0.2316017
1 Dynex(DNX) ke UGX
Sh119.59816
1 Dynex(DNX) ke XAF
Fr19.43128
1 Dynex(DNX) ke XCD
$0.092367
1 Dynex(DNX) ke XOF
Fr19.43128
1 Dynex(DNX) ke XPF
Fr3.52363
1 Dynex(DNX) ke BWP
P0.4601245
1 Dynex(DNX) ke BZD
$0.0687621
1 Dynex(DNX) ke CVE
$3.2786864
1 Dynex(DNX) ke DJF
Fr6.05517
1 Dynex(DNX) ke DOP
$2.2000451
1 Dynex(DNX) ke DZD
د.ج4.4637208
1 Dynex(DNX) ke FJD
$0.0779988
1 Dynex(DNX) ke GNF
Fr297.45595
1 Dynex(DNX) ke GTQ
Q0.2620486
1 Dynex(DNX) ke GYD
$7.1553636
1 Dynex(DNX) ke ISK
kr4.31046

Sumber Daya Dynex

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dynex, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dynex
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dynex

Berapa nilai Dynex (DNX) hari ini?
Harga live DNX dalam USD adalah 0.03421 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DNX ke USD saat ini?
Harga DNX ke USD saat ini adalah $ 0.03421. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dynex?
Kapitalisasi pasar DNX adalah $ 3.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DNX?
Suplai beredar DNX adalah 105.31M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DNX?
DNX mencapai harga ATH sebesar 1.3643865798324275 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DNX?
DNX mencapai harga ATL 0.023577616456842587 USD.
Berapa volume perdagangan DNX?
Volume perdagangan 24 jam live DNX adalah $ 45.69K USD.
Akankah harga DNX naik lebih tinggi tahun ini?
DNX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DNX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:37:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Dynex (DNX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DNX ke USD

Jumlah

DNX
DNX
USD
USD

1 DNX = 0.0342 USD

Perdagangkan DNX

DNX/USDT
$0.03421
$0.03421$0.03421
-3.36%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,015.91
$101,015.91$101,015.91

-0.97%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,283.38
$3,283.38$3,283.38

-0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.40
$154.40$154.40

-0.97%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$0.9809
$0.9809$0.9809

+14.32%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,015.91
$101,015.91$101,015.91

-0.97%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,283.38
$3,283.38$3,283.38

-0.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1949
$2.1949$2.1949

-1.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.40
$154.40$154.40

-0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0035
$1.0035$1.0035

-1.24%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0815
$0.0815$0.0815

+63.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013335
$0.013335$0.013335

+1,233.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009592
$0.009592$0.009592

+349.48%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.190
$4.190$4.190

+319.00%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.221
$2.221$2.221

+61.05%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001776
$0.00001776$0.00001776

+64.90%