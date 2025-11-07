Apa yang dimaksud dengan donkey (DONKEY)

$DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures.

donkey tersedia di MEXC



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DONKEY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang donkey di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli donkey dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga donkey (USD)

Berapa nilai donkey (DONKEY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda donkey (DONKEY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk donkey.

Cek prediksi harga donkey sekarang!

Tokenomi donkey (DONKEY)

Memahami tokenomi donkey (DONKEY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DONKEY sekarang!

Cara membeli donkey (DONKEY)

Ingin mengetahui cara membeli donkey? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli donkey di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DONKEY ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya donkey

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai donkey, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang donkey Berapa nilai donkey (DONKEY) hari ini? Harga live DONKEY dalam USD adalah 0.007562 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DONKEY ke USD saat ini? $ 0.007562 . Cobalah Harga DONKEY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar donkey? Kapitalisasi pasar DONKEY adalah $ 7.56M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DONKEY? Suplai beredar DONKEY adalah 1.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DONKEY? DONKEY mencapai harga ATH sebesar 0.07572362085950023 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DONKEY? DONKEY mencapai harga ATL 0.000017148037481088 USD . Berapa volume perdagangan DONKEY? Volume perdagangan 24 jam live DONKEY adalah $ 59.41K USD . Akankah harga DONKEY naik lebih tinggi tahun ini? DONKEY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DONKEY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting donkey (DONKEY)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

