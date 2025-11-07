BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Polkadot hari ini adalah 2.647 USD. Lacak informasi harga aktual DOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Polkadot hari ini adalah 2.647 USD. Lacak informasi harga aktual DOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DOT

Info Harga DOT

Penjelasan DOT

Whitepaper DOT

Situs Web Resmi DOT

Tokenomi DOT

Prakiraan Harga DOT

Riwayat DOT

Panduan Membeli DOT

Konverter DOT ke Mata Uang Fiat

Spot DOT

Futures Coin-M DOT

Futures USDT-M DOT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Polkadot

Harga Polkadot(DOT)

Harga Live 1 DOT ke USD:

$2.648
$2.648$2.648
+2.83%1D
USD
Grafik Harga Live Polkadot (DOT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:29:48 (UTC+8)

Informasi Harga Polkadot (DOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.529
$ 2.529$ 2.529
Low 24 Jam
$ 2.683
$ 2.683$ 2.683
High 24 Jam

$ 2.529
$ 2.529$ 2.529

$ 2.683
$ 2.683$ 2.683

$ 55.00497580824179
$ 55.00497580824179$ 55.00497580824179

$ 1.4103944936460255
$ 1.4103944936460255$ 1.4103944936460255

+0.30%

+2.83%

-6.47%

-6.47%

Harga aktual Polkadot (DOT) adalah $ 2.647. Selama 24 jam terakhir, DOT diperdagangkan antara low $ 2.529 dan high $ 2.683, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOT adalah $ 55.00497580824179, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.4103944936460255.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOT telah berubah sebesar +0.30% selama 1 jam terakhir, +2.83% selama 24 jam, dan -6.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Polkadot (DOT)

No.27

$ 4.31B
$ 4.31B$ 4.31B

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

$ 4.31B
$ 4.31B$ 4.31B

1.63B
1.63B 1.63B

--
----

1,629,739,714.0694196
1,629,739,714.0694196 1,629,739,714.0694196

0.12%

2019-05-05 00:00:00

DOT

Kapitalisasi Pasar Polkadot saat ini adalah $ 4.31B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.56M. Suplai beredar DOT adalah 1.63B, dan total suplainya sebesar 1629739714.0694196. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.31B.

Riwayat Harga Polkadot (DOT) USD

Pantau perubahan harga Polkadot untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.07288+2.83%
30 Days$ -1.513-36.38%
60 Hari$ -1.349-33.76%
90 Hari$ -1.333-33.50%
Perubahan Harga Polkadot Hari Ini

Hari ini, DOT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.07288 (+2.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Polkadot 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.513 (-36.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Polkadot 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DOT terlihat mengalami perubahan $ -1.349 (-33.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Polkadot 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.333 (-33.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Polkadot (DOT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Polkadot sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Polkadot (DOT)

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Polkadot Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DOT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Polkadot di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Polkadot dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Polkadot (USD)

Berapa nilai Polkadot (DOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Polkadot (DOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polkadot.

Cek prediksi harga Polkadot sekarang!

Tokenomi Polkadot (DOT)

Memahami tokenomi Polkadot (DOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOT sekarang!

Cara membeli Polkadot (DOT)

Ingin mengetahui cara membeli Polkadot? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Polkadot di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DOT ke Mata Uang Lokal

1 Polkadot(DOT) ke VND
69,655.805
1 Polkadot(DOT) ke AUD
A$4.07638
1 Polkadot(DOT) ke GBP
2.01172
1 Polkadot(DOT) ke EUR
2.27642
1 Polkadot(DOT) ke USD
$2.647
1 Polkadot(DOT) ke MYR
RM11.06446
1 Polkadot(DOT) ke TRY
111.4387
1 Polkadot(DOT) ke JPY
¥404.991
1 Polkadot(DOT) ke ARS
ARS$3,841.77639
1 Polkadot(DOT) ke RUB
215.04228
1 Polkadot(DOT) ke INR
234.70949
1 Polkadot(DOT) ke IDR
Rp44,116.64902
1 Polkadot(DOT) ke PHP
156.25241
1 Polkadot(DOT) ke EGP
￡E.125.17663
1 Polkadot(DOT) ke BRL
R$14.13498
1 Polkadot(DOT) ke CAD
C$3.73227
1 Polkadot(DOT) ke BDT
322.96047
1 Polkadot(DOT) ke NGN
3,808.60948
1 Polkadot(DOT) ke COP
$10,141.74227
1 Polkadot(DOT) ke ZAR
R.45.95192
1 Polkadot(DOT) ke UAH
111.33282
1 Polkadot(DOT) ke TZS
T.Sh.6,503.679
1 Polkadot(DOT) ke VES
Bs590.281
1 Polkadot(DOT) ke CLP
$2,493.474
1 Polkadot(DOT) ke PKR
Rs748.14808
1 Polkadot(DOT) ke KZT
1,392.40141
1 Polkadot(DOT) ke THB
฿85.7628
1 Polkadot(DOT) ke TWD
NT$82.03053
1 Polkadot(DOT) ke AED
د.إ9.71449
1 Polkadot(DOT) ke CHF
Fr2.1176
1 Polkadot(DOT) ke HKD
HK$20.56719
1 Polkadot(DOT) ke AMD
֏1,012.2128
1 Polkadot(DOT) ke MAD
.د.م24.64357
1 Polkadot(DOT) ke MXN
$49.15479
1 Polkadot(DOT) ke SAR
ريال9.92625
1 Polkadot(DOT) ke ETB
Br406.28803
1 Polkadot(DOT) ke KES
KSh341.83358
1 Polkadot(DOT) ke JOD
د.أ1.876723
1 Polkadot(DOT) ke PLN
9.71449
1 Polkadot(DOT) ke RON
лв11.6468
1 Polkadot(DOT) ke SEK
kr25.30532
1 Polkadot(DOT) ke BGN
лв4.47343
1 Polkadot(DOT) ke HUF
Ft884.97151
1 Polkadot(DOT) ke CZK
55.77229
1 Polkadot(DOT) ke KWD
د.ك0.809982
1 Polkadot(DOT) ke ILS
8.65569
1 Polkadot(DOT) ke BOB
Bs18.2643
1 Polkadot(DOT) ke AZN
4.4999
1 Polkadot(DOT) ke TJS
SM24.40534
1 Polkadot(DOT) ke GEL
7.17337
1 Polkadot(DOT) ke AOA
Kz2,415.1228
1 Polkadot(DOT) ke BHD
.د.ب0.995272
1 Polkadot(DOT) ke BMD
$2.647
1 Polkadot(DOT) ke DKK
kr17.09962
1 Polkadot(DOT) ke HNL
L69.56316
1 Polkadot(DOT) ke MUR
121.762
1 Polkadot(DOT) ke NAD
$45.97839
1 Polkadot(DOT) ke NOK
kr26.9994
1 Polkadot(DOT) ke NZD
$4.68519
1 Polkadot(DOT) ke PAB
B/.2.647
1 Polkadot(DOT) ke PGK
K11.30269
1 Polkadot(DOT) ke QAR
ر.ق9.63508
1 Polkadot(DOT) ke RSD
дин.268.6705
1 Polkadot(DOT) ke UZS
soʻm31,511.89972
1 Polkadot(DOT) ke ALL
L222.00389
1 Polkadot(DOT) ke ANG
ƒ4.73813
1 Polkadot(DOT) ke AWG
ƒ4.7646
1 Polkadot(DOT) ke BBD
$5.294
1 Polkadot(DOT) ke BAM
KM4.47343
1 Polkadot(DOT) ke BIF
Fr7,806.003
1 Polkadot(DOT) ke BND
$3.4411
1 Polkadot(DOT) ke BSD
$2.647
1 Polkadot(DOT) ke JMD
$424.44645
1 Polkadot(DOT) ke KHR
10,630.51082
1 Polkadot(DOT) ke KMF
Fr1,130.269
1 Polkadot(DOT) ke LAK
57,543.47711
1 Polkadot(DOT) ke LKR
රු806.99089
1 Polkadot(DOT) ke MDL
L45.29017
1 Polkadot(DOT) ke MGA
Ar11,923.4115
1 Polkadot(DOT) ke MOP
P21.176
1 Polkadot(DOT) ke MVR
40.7638
1 Polkadot(DOT) ke MWK
MK4,587.5157
1 Polkadot(DOT) ke MZN
MT169.27565
1 Polkadot(DOT) ke NPR
रु375.0799
1 Polkadot(DOT) ke PYG
18,772.524
1 Polkadot(DOT) ke RWF
Fr3,846.091
1 Polkadot(DOT) ke SBD
$21.75834
1 Polkadot(DOT) ke SCR
39.86382
1 Polkadot(DOT) ke SRD
$101.9095
1 Polkadot(DOT) ke SVC
$23.13478
1 Polkadot(DOT) ke SZL
L45.92545
1 Polkadot(DOT) ke TMT
m9.2645
1 Polkadot(DOT) ke TND
د.ت7.832473
1 Polkadot(DOT) ke TTD
$17.92019
1 Polkadot(DOT) ke UGX
Sh9,253.912
1 Polkadot(DOT) ke XAF
Fr1,503.496
1 Polkadot(DOT) ke XCD
$7.1469
1 Polkadot(DOT) ke XOF
Fr1,503.496
1 Polkadot(DOT) ke XPF
Fr272.641
1 Polkadot(DOT) ke BWP
P35.60215
1 Polkadot(DOT) ke BZD
$5.32047
1 Polkadot(DOT) ke CVE
$253.68848
1 Polkadot(DOT) ke DJF
Fr471.166
1 Polkadot(DOT) ke DOP
$170.2021
1 Polkadot(DOT) ke DZD
د.ج345.59232
1 Polkadot(DOT) ke FJD
$6.03516
1 Polkadot(DOT) ke GNF
Fr23,015.665
1 Polkadot(DOT) ke GTQ
Q20.27602
1 Polkadot(DOT) ke GYD
$553.64652
1 Polkadot(DOT) ke ISK
kr333.522

Sumber Daya Polkadot

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Polkadot, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Polkadot
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Polkadot

Berapa nilai Polkadot (DOT) hari ini?
Harga live DOT dalam USD adalah 2.647 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOT ke USD saat ini?
Harga DOT ke USD saat ini adalah $ 2.647. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Polkadot?
Kapitalisasi pasar DOT adalah $ 4.31B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOT?
Suplai beredar DOT adalah 1.63B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOT?
DOT mencapai harga ATH sebesar 55.00497580824179 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOT?
DOT mencapai harga ATL 1.4103944936460255 USD.
Berapa volume perdagangan DOT?
Volume perdagangan 24 jam live DOT adalah $ 4.56M USD.
Akankah harga DOT naik lebih tinggi tahun ini?
DOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:29:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Polkadot (DOT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,883.93
$100,883.93$100,883.93

-1.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.65
$3,316.65$3,316.65

+0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.58
$155.58$155.58

-0.21%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0938
$1.0938$1.0938

+27.48%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,883.93
$100,883.93$100,883.93

-1.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.65
$3,316.65$3,316.65

+0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.58
$155.58$155.58

-0.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2008
$2.2008$2.2008

-1.50%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0032
$1.0032$1.0032

-1.26%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1161
$0.1161$0.1161

+132.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003977
$0.0003977$0.0003977

+165.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014846
$0.014846$0.014846

+1,384.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.557
$4.557$4.557

+355.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1161
$0.1161$0.1161

+132.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004925
$0.004925$0.004925

+130.78%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002346
$0.0000002346$0.0000002346

+56.40%