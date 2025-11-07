BursaDEX+
Harga live EigenLayer hari ini adalah 0.7282 USD. Lacak informasi harga aktual EIGEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EIGEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EIGEN

Info Harga EIGEN

Penjelasan EIGEN

Whitepaper EIGEN

Situs Web Resmi EIGEN

Tokenomi EIGEN

Prakiraan Harga EIGEN

Riwayat EIGEN

Panduan Membeli EIGEN

Konverter EIGEN ke Mata Uang Fiat

Spot EIGEN

Futures USDT-M EIGEN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo EigenLayer

Harga EigenLayer(EIGEN)

Harga Live 1 EIGEN ke USD:

$0.729
$0.729
+1.57%1D
USD
Grafik Harga Live EigenLayer (EIGEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:31:52 (UTC+8)

Informasi Harga EigenLayer (EIGEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.7049
$ 0.7049
Low 24 Jam
$ 0.7837
$ 0.7837
High 24 Jam

$ 0.7049
$ 0.7049

$ 0.7837
$ 0.7837

$ 5.651838515776891
$ 5.651838515776891

$ 0.6330231421376812
$ 0.6330231421376812

+0.33%

+1.57%

-22.32%

-22.32%

Harga aktual EigenLayer (EIGEN) adalah $ 0.7282. Selama 24 jam terakhir, EIGEN diperdagangkan antara low $ 0.7049 dan high $ 0.7837, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEIGEN adalah $ 5.651838515776891, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6330231421376812.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EIGEN telah berubah sebesar +0.33% selama 1 jam terakhir, +1.57% selama 24 jam, dan -22.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar EigenLayer (EIGEN)

No.130

$ 316.01M
$ 316.01M

$ 1.38M
$ 1.38M

$ 1.28B
$ 1.28B

433.95M
433.95M

--
--

1,762,676,748.449625
1,762,676,748.449625

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar EigenLayer saat ini adalah $ 316.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.38M. Suplai beredar EIGEN adalah 433.95M, dan total suplainya sebesar 1762676748.449625. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.28B.

Riwayat Harga EigenLayer (EIGEN) USD

Pantau perubahan harga EigenLayer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.011268+1.57%
30 Days$ -1.2447-63.09%
60 Hari$ -0.6745-48.09%
90 Hari$ -0.5871-44.64%
Perubahan Harga EigenLayer Hari Ini

Hari ini, EIGEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.011268 (+1.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga EigenLayer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.2447 (-63.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga EigenLayer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EIGEN terlihat mengalami perubahan $ -0.6745 (-48.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga EigenLayer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.5871 (-44.64%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari EigenLayer (EIGEN)?

Lihat halaman Riwayat Harga EigenLayer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

EigenLayer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EigenLayer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EIGEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang EigenLayer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EigenLayer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EigenLayer (USD)

Berapa nilai EigenLayer (EIGEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EigenLayer (EIGEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EigenLayer.

Cek prediksi harga EigenLayer sekarang!

Tokenomi EigenLayer (EIGEN)

Memahami tokenomi EigenLayer (EIGEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EIGEN sekarang!

Cara membeli EigenLayer (EIGEN)

Ingin mengetahui cara membeli EigenLayer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EigenLayer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EIGEN ke Mata Uang Lokal

1 EigenLayer(EIGEN) ke VND
19,162.583
1 EigenLayer(EIGEN) ke AUD
A$1.121428
1 EigenLayer(EIGEN) ke GBP
0.553432
1 EigenLayer(EIGEN) ke EUR
0.626252
1 EigenLayer(EIGEN) ke USD
$0.7282
1 EigenLayer(EIGEN) ke MYR
RM3.043876
1 EigenLayer(EIGEN) ke TRY
30.65722
1 EigenLayer(EIGEN) ke JPY
¥111.4146
1 EigenLayer(EIGEN) ke ARS
ARS$1,056.887634
1 EigenLayer(EIGEN) ke RUB
59.158968
1 EigenLayer(EIGEN) ke INR
64.569494
1 EigenLayer(EIGEN) ke IDR
Rp12,136.661812
1 EigenLayer(EIGEN) ke PHP
42.985646
1 EigenLayer(EIGEN) ke EGP
￡E.34.436578
1 EigenLayer(EIGEN) ke BRL
R$3.888588
1 EigenLayer(EIGEN) ke CAD
C$1.026762
1 EigenLayer(EIGEN) ke BDT
88.847682
1 EigenLayer(EIGEN) ke NGN
1,047.763288
1 EigenLayer(EIGEN) ke COP
$2,790.032762
1 EigenLayer(EIGEN) ke ZAR
R.12.641552
1 EigenLayer(EIGEN) ke UAH
30.628092
1 EigenLayer(EIGEN) ke TZS
T.Sh.1,789.1874
1 EigenLayer(EIGEN) ke VES
Bs162.3886
1 EigenLayer(EIGEN) ke CLP
$685.9644
1 EigenLayer(EIGEN) ke PKR
Rs205.818448
1 EigenLayer(EIGEN) ke KZT
383.055046
1 EigenLayer(EIGEN) ke THB
฿23.59368
1 EigenLayer(EIGEN) ke TWD
NT$22.566918
1 EigenLayer(EIGEN) ke AED
د.إ2.672494
1 EigenLayer(EIGEN) ke CHF
Fr0.58256
1 EigenLayer(EIGEN) ke HKD
HK$5.658114
1 EigenLayer(EIGEN) ke AMD
֏278.46368
1 EigenLayer(EIGEN) ke MAD
.د.م6.779542
1 EigenLayer(EIGEN) ke MXN
$13.522674
1 EigenLayer(EIGEN) ke SAR
ريال2.73075
1 EigenLayer(EIGEN) ke ETB
Br111.771418
1 EigenLayer(EIGEN) ke KES
KSh94.039748
1 EigenLayer(EIGEN) ke JOD
د.أ0.5162938
1 EigenLayer(EIGEN) ke PLN
2.672494
1 EigenLayer(EIGEN) ke RON
лв3.20408
1 EigenLayer(EIGEN) ke SEK
kr6.961592
1 EigenLayer(EIGEN) ke BGN
лв1.230658
1 EigenLayer(EIGEN) ke HUF
Ft243.459106
1 EigenLayer(EIGEN) ke CZK
15.343174
1 EigenLayer(EIGEN) ke KWD
د.ك0.2228292
1 EigenLayer(EIGEN) ke ILS
2.381214
1 EigenLayer(EIGEN) ke BOB
Bs5.02458
1 EigenLayer(EIGEN) ke AZN
1.23794
1 EigenLayer(EIGEN) ke TJS
SM6.714004
1 EigenLayer(EIGEN) ke GEL
1.973422
1 EigenLayer(EIGEN) ke AOA
Kz664.40968
1 EigenLayer(EIGEN) ke BHD
.د.ب0.2738032
1 EigenLayer(EIGEN) ke BMD
$0.7282
1 EigenLayer(EIGEN) ke DKK
kr4.704172
1 EigenLayer(EIGEN) ke HNL
L19.137096
1 EigenLayer(EIGEN) ke MUR
33.4972
1 EigenLayer(EIGEN) ke NAD
$12.648834
1 EigenLayer(EIGEN) ke NOK
kr7.42764
1 EigenLayer(EIGEN) ke NZD
$1.288914
1 EigenLayer(EIGEN) ke PAB
B/.0.7282
1 EigenLayer(EIGEN) ke PGK
K3.109414
1 EigenLayer(EIGEN) ke QAR
ر.ق2.650648
1 EigenLayer(EIGEN) ke RSD
дин.73.9123
1 EigenLayer(EIGEN) ke UZS
soʻm8,669.046232
1 EigenLayer(EIGEN) ke ALL
L61.074134
1 EigenLayer(EIGEN) ke ANG
ƒ1.303478
1 EigenLayer(EIGEN) ke AWG
ƒ1.31076
1 EigenLayer(EIGEN) ke BBD
$1.4564
1 EigenLayer(EIGEN) ke BAM
KM1.230658
1 EigenLayer(EIGEN) ke BIF
Fr2,147.4618
1 EigenLayer(EIGEN) ke BND
$0.94666
1 EigenLayer(EIGEN) ke BSD
$0.7282
1 EigenLayer(EIGEN) ke JMD
$116.76687
1 EigenLayer(EIGEN) ke KHR
2,924.494892
1 EigenLayer(EIGEN) ke KMF
Fr310.9414
1 EigenLayer(EIGEN) ke LAK
15,830.434466
1 EigenLayer(EIGEN) ke LKR
රු222.006334
1 EigenLayer(EIGEN) ke MDL
L12.459502
1 EigenLayer(EIGEN) ke MGA
Ar3,280.1769
1 EigenLayer(EIGEN) ke MOP
P5.8256
1 EigenLayer(EIGEN) ke MVR
11.21428
1 EigenLayer(EIGEN) ke MWK
MK1,262.04342
1 EigenLayer(EIGEN) ke MZN
MT46.56839
1 EigenLayer(EIGEN) ke NPR
रु103.18594
1 EigenLayer(EIGEN) ke PYG
5,164.3944
1 EigenLayer(EIGEN) ke RWF
Fr1,058.0746
1 EigenLayer(EIGEN) ke SBD
$5.985804
1 EigenLayer(EIGEN) ke SCR
10.966692
1 EigenLayer(EIGEN) ke SRD
$28.0357
1 EigenLayer(EIGEN) ke SVC
$6.364468
1 EigenLayer(EIGEN) ke SZL
L12.63427
1 EigenLayer(EIGEN) ke TMT
m2.5487
1 EigenLayer(EIGEN) ke TND
د.ت2.1547438
1 EigenLayer(EIGEN) ke TTD
$4.929914
1 EigenLayer(EIGEN) ke UGX
Sh2,545.7872
1 EigenLayer(EIGEN) ke XAF
Fr413.6176
1 EigenLayer(EIGEN) ke XCD
$1.96614
1 EigenLayer(EIGEN) ke XOF
Fr413.6176
1 EigenLayer(EIGEN) ke XPF
Fr75.0046
1 EigenLayer(EIGEN) ke BWP
P9.79429
1 EigenLayer(EIGEN) ke BZD
$1.463682
1 EigenLayer(EIGEN) ke CVE
$69.790688
1 EigenLayer(EIGEN) ke DJF
Fr129.6196
1 EigenLayer(EIGEN) ke DOP
$46.82326
1 EigenLayer(EIGEN) ke DZD
د.ج95.073792
1 EigenLayer(EIGEN) ke FJD
$1.660296
1 EigenLayer(EIGEN) ke GNF
Fr6,331.699
1 EigenLayer(EIGEN) ke GTQ
Q5.578012
1 EigenLayer(EIGEN) ke GYD
$152.310312
1 EigenLayer(EIGEN) ke ISK
kr91.7532

Sumber Daya EigenLayer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EigenLayer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi EigenLayer
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EigenLayer

Berapa nilai EigenLayer (EIGEN) hari ini?
Harga live EIGEN dalam USD adalah 0.7282 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EIGEN ke USD saat ini?
Harga EIGEN ke USD saat ini adalah $ 0.7282. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar EigenLayer?
Kapitalisasi pasar EIGEN adalah $ 316.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EIGEN?
Suplai beredar EIGEN adalah 433.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EIGEN?
EIGEN mencapai harga ATH sebesar 5.651838515776891 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EIGEN?
EIGEN mencapai harga ATL 0.6330231421376812 USD.
Berapa volume perdagangan EIGEN?
Volume perdagangan 24 jam live EIGEN adalah $ 1.38M USD.
Akankah harga EIGEN naik lebih tinggi tahun ini?
EIGEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EIGEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting EigenLayer (EIGEN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator EIGEN ke USD

Jumlah

EIGEN
EIGEN
USD
USD

1 EIGEN = 0.7282 USD

Perdagangkan EIGEN

EIGEN/USDT
$0.729
$0.729
+1.53%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$100,890.72
$100,890.72

$3,316.18
$3,316.18

$155.66
$155.66

$1.0002
$1.0002

$1.1146
$1.1146

$100,890.72
$100,890.72

$3,316.18
$3,316.18

$155.66
$155.66

$2.2032
$2.2032

$1.0032
$1.0032

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$30.72
$30.72

$0.1158
$0.1158

$0.0003995
$0.0003995

$0.014600
$0.014600

$4.538
$4.538

$0.005219
$0.005219

$0.1158
$0.1158

$0.0000002337
$0.0000002337

