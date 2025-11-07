Apa yang dimaksud dengan EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem. EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

EigenLayer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EigenLayer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa EIGEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang EigenLayer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EigenLayer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EigenLayer (USD)

Berapa nilai EigenLayer (EIGEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EigenLayer (EIGEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EigenLayer.

Cek prediksi harga EigenLayer sekarang!

Tokenomi EigenLayer (EIGEN)

Memahami tokenomi EigenLayer (EIGEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EIGEN sekarang!

Cara membeli EigenLayer (EIGEN)

Ingin mengetahui cara membeli EigenLayer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EigenLayer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EIGEN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya EigenLayer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EigenLayer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EigenLayer Berapa nilai EigenLayer (EIGEN) hari ini? Harga live EIGEN dalam USD adalah 0.7282 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EIGEN ke USD saat ini? $ 0.7282 . Cobalah Harga EIGEN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar EigenLayer? Kapitalisasi pasar EIGEN adalah $ 316.01M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EIGEN? Suplai beredar EIGEN adalah 433.95M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EIGEN? EIGEN mencapai harga ATH sebesar 5.651838515776891 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EIGEN? EIGEN mencapai harga ATL 0.6330231421376812 USD . Berapa volume perdagangan EIGEN? Volume perdagangan 24 jam live EIGEN adalah $ 1.38M USD . Akankah harga EIGEN naik lebih tinggi tahun ini? EIGEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EIGEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting EigenLayer (EIGEN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi