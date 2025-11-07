Apa yang dimaksud dengan EMR (EMR)

Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

EMR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EMR Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa EMR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang EMR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EMR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EMR (USD)

Berapa nilai EMR (EMR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EMR (EMR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EMR.

Tokenomi EMR (EMR)

Memahami tokenomi EMR (EMR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EMR sekarang!

Cara membeli EMR (EMR)

Ingin mengetahui cara membeli EMR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EMR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EMR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya EMR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EMR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EMR Berapa nilai EMR (EMR) hari ini? Harga live EMR dalam USD adalah 0.001305 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EMR ke USD saat ini? $ 0.001305 . Cobalah Harga EMR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar EMR? Kapitalisasi pasar EMR adalah $ 1.09M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EMR? Suplai beredar EMR adalah 837.33M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EMR? EMR mencapai harga ATH sebesar 0.04462699575681713 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EMR? EMR mencapai harga ATL 0.000758057086080487 USD . Berapa volume perdagangan EMR? Volume perdagangan 24 jam live EMR adalah $ 51.55K USD . Akankah harga EMR naik lebih tinggi tahun ini? EMR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EMR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

