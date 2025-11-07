Apa yang dimaksud dengan Balance (EPT)

Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond.

Prediksi Harga Balance (USD)

Berapa nilai Balance (EPT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Balance (EPT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Balance.

Tokenomi Balance (EPT)

Memahami tokenomi Balance (EPT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EPT sekarang!

Cara membeli Balance (EPT)

EPT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Balance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Balance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Balance Berapa nilai Balance (EPT) hari ini? Harga live EPT dalam USD adalah 0.003543 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EPT ke USD saat ini? $ 0.003543 . Cobalah Harga EPT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Balance? Kapitalisasi pasar EPT adalah $ 10.88M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EPT? Suplai beredar EPT adalah 3.07B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EPT? EPT mencapai harga ATH sebesar 0.061734272639565727 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EPT? EPT mencapai harga ATL 0.002302276626615995 USD . Berapa volume perdagangan EPT? Volume perdagangan 24 jam live EPT adalah $ 249.55K USD . Akankah harga EPT naik lebih tinggi tahun ini? EPT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EPT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Balance (EPT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

