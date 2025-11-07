BursaDEX+
Harga live Ergo hari ini adalah 0.6183 USD. Lacak informasi harga aktual ERG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ERG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ERG

Info Harga ERG

Penjelasan ERG

Whitepaper ERG

Situs Web Resmi ERG

Tokenomi ERG

Prakiraan Harga ERG

Riwayat ERG

Panduan Membeli ERG

Konverter ERG ke Mata Uang Fiat

Spot ERG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ergo

Harga Ergo(ERG)

Harga Live 1 ERG ke USD:

$0.6181
$0.6181$0.6181
-2.50%1D
USD
Grafik Harga Live Ergo (ERG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:33:19 (UTC+8)

Informasi Harga Ergo (ERG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.6141
$ 0.6141$ 0.6141
Low 24 Jam
$ 0.6594
$ 0.6594$ 0.6594
High 24 Jam

$ 0.6141
$ 0.6141$ 0.6141

$ 0.6594
$ 0.6594$ 0.6594

$ 22.37470083618164
$ 22.37470083618164$ 22.37470083618164

$ 0.109036761354
$ 0.109036761354$ 0.109036761354

+0.04%

-2.50%

+1.79%

+1.79%

Harga aktual Ergo (ERG) adalah $ 0.6183. Selama 24 jam terakhir, ERG diperdagangkan antara low $ 0.6141 dan high $ 0.6594, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highERG adalah $ 22.37470083618164, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.109036761354.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ERG telah berubah sebesar +0.04% selama 1 jam terakhir, -2.50% selama 24 jam, dan +1.79% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ergo (ERG)

No.458

$ 50.89M
$ 50.89M$ 50.89M

$ 100.95K
$ 100.95K$ 100.95K

$ 60.43M
$ 60.43M$ 60.43M

82.30M
82.30M 82.30M

97,739,924
97,739,924 97,739,924

82,300,620
82,300,620 82,300,620

84.20%

ERG

Kapitalisasi Pasar Ergo saat ini adalah $ 50.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 100.95K. Suplai beredar ERG adalah 82.30M, dan total suplainya sebesar 82300620. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.43M.

Riwayat Harga Ergo (ERG) USD

Pantau perubahan harga Ergo untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.015849-2.50%
30 Days$ -0.0775-11.14%
60 Hari$ -0.2127-25.60%
90 Hari$ -0.328-34.67%
Perubahan Harga Ergo Hari Ini

Hari ini, ERG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.015849 (-2.50%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ergo 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0775 (-11.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ergo 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ERG terlihat mengalami perubahan $ -0.2127 (-25.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ergo 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.328 (-34.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ergo (ERG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ergo sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ergo (ERG)

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Ergo tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ergo Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ERG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ergo di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ergo dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ergo (USD)

Berapa nilai Ergo (ERG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ergo (ERG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ergo.

Cek prediksi harga Ergo sekarang!

Tokenomi Ergo (ERG)

Memahami tokenomi Ergo (ERG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ERG sekarang!

Cara membeli Ergo (ERG)

Ingin mengetahui cara membeli Ergo? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ergo di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ERG ke Mata Uang Lokal

1 Ergo(ERG) ke VND
16,270.5645
1 Ergo(ERG) ke AUD
A$0.952182
1 Ergo(ERG) ke GBP
0.469908
1 Ergo(ERG) ke EUR
0.531738
1 Ergo(ERG) ke USD
$0.6183
1 Ergo(ERG) ke MYR
RM2.584494
1 Ergo(ERG) ke TRY
26.03043
1 Ergo(ERG) ke JPY
¥94.5999
1 Ergo(ERG) ke ARS
ARS$897.382071
1 Ergo(ERG) ke RUB
50.230692
1 Ergo(ERG) ke INR
54.824661
1 Ergo(ERG) ke IDR
Rp10,304.995878
1 Ergo(ERG) ke PHP
36.498249
1 Ergo(ERG) ke EGP
￡E.29.239407
1 Ergo(ERG) ke BRL
R$3.301722
1 Ergo(ERG) ke CAD
C$0.871803
1 Ergo(ERG) ke BDT
75.438783
1 Ergo(ERG) ke NGN
889.634772
1 Ergo(ERG) ke COP
$2,368.960803
1 Ergo(ERG) ke ZAR
R.10.733688
1 Ergo(ERG) ke UAH
26.005698
1 Ergo(ERG) ke TZS
T.Sh.1,519.1631
1 Ergo(ERG) ke VES
Bs137.8809
1 Ergo(ERG) ke CLP
$582.4386
1 Ergo(ERG) ke PKR
Rs174.756312
1 Ergo(ERG) ke KZT
325.244349
1 Ergo(ERG) ke THB
฿20.03292
1 Ergo(ERG) ke TWD
NT$19.161117
1 Ergo(ERG) ke AED
د.إ2.269161
1 Ergo(ERG) ke CHF
Fr0.49464
1 Ergo(ERG) ke HKD
HK$4.804191
1 Ergo(ERG) ke AMD
֏236.43792
1 Ergo(ERG) ke MAD
.د.م5.756373
1 Ergo(ERG) ke MXN
$11.481831
1 Ergo(ERG) ke SAR
ريال2.318625
1 Ergo(ERG) ke ETB
Br94.902867
1 Ergo(ERG) ke KES
KSh79.847262
1 Ergo(ERG) ke JOD
د.أ0.4383747
1 Ergo(ERG) ke PLN
2.269161
1 Ergo(ERG) ke RON
лв2.72052
1 Ergo(ERG) ke SEK
kr5.910948
1 Ergo(ERG) ke BGN
лв1.044927
1 Ergo(ERG) ke HUF
Ft206.716239
1 Ergo(ERG) ke CZK
13.027581
1 Ergo(ERG) ke KWD
د.ك0.1891998
1 Ergo(ERG) ke ILS
2.021841
1 Ergo(ERG) ke BOB
Bs4.26627
1 Ergo(ERG) ke AZN
1.05111
1 Ergo(ERG) ke TJS
SM5.700726
1 Ergo(ERG) ke GEL
1.675593
1 Ergo(ERG) ke AOA
Kz564.13692
1 Ergo(ERG) ke BHD
.د.ب0.2324808
1 Ergo(ERG) ke BMD
$0.6183
1 Ergo(ERG) ke DKK
kr3.994218
1 Ergo(ERG) ke HNL
L16.248924
1 Ergo(ERG) ke MUR
28.4418
1 Ergo(ERG) ke NAD
$10.739871
1 Ergo(ERG) ke NOK
kr6.30666
1 Ergo(ERG) ke NZD
$1.094391
1 Ergo(ERG) ke PAB
B/.0.6183
1 Ergo(ERG) ke PGK
K2.640141
1 Ergo(ERG) ke QAR
ر.ق2.250612
1 Ergo(ERG) ke RSD
дин.62.75745
1 Ergo(ERG) ke UZS
soʻm7,360.713108
1 Ergo(ERG) ke ALL
L51.856821
1 Ergo(ERG) ke ANG
ƒ1.106757
1 Ergo(ERG) ke AWG
ƒ1.11294
1 Ergo(ERG) ke BBD
$1.2366
1 Ergo(ERG) ke BAM
KM1.044927
1 Ergo(ERG) ke BIF
Fr1,823.3667
1 Ergo(ERG) ke BND
$0.80379
1 Ergo(ERG) ke BSD
$0.6183
1 Ergo(ERG) ke JMD
$99.144405
1 Ergo(ERG) ke KHR
2,483.129898
1 Ergo(ERG) ke KMF
Fr264.0141
1 Ergo(ERG) ke LAK
13,441.304079
1 Ergo(ERG) ke LKR
රු188.501121
1 Ergo(ERG) ke MDL
L10.579113
1 Ergo(ERG) ke MGA
Ar2,785.13235
1 Ergo(ERG) ke MOP
P4.9464
1 Ergo(ERG) ke MVR
9.52182
1 Ergo(ERG) ke MWK
MK1,071.57573
1 Ergo(ERG) ke MZN
MT39.540285
1 Ergo(ERG) ke NPR
रु87.61311
1 Ergo(ERG) ke PYG
4,384.9836
1 Ergo(ERG) ke RWF
Fr898.3899
1 Ergo(ERG) ke SBD
$5.082426
1 Ergo(ERG) ke SCR
9.311598
1 Ergo(ERG) ke SRD
$23.80455
1 Ergo(ERG) ke SVC
$5.403942
1 Ergo(ERG) ke SZL
L10.727505
1 Ergo(ERG) ke TMT
m2.16405
1 Ergo(ERG) ke TND
د.ت1.8295497
1 Ergo(ERG) ke TTD
$4.185891
1 Ergo(ERG) ke UGX
Sh2,161.5768
1 Ergo(ERG) ke XAF
Fr351.1944
1 Ergo(ERG) ke XCD
$1.66941
1 Ergo(ERG) ke XOF
Fr351.1944
1 Ergo(ERG) ke XPF
Fr63.6849
1 Ergo(ERG) ke BWP
P8.316135
1 Ergo(ERG) ke BZD
$1.242783
1 Ergo(ERG) ke CVE
$59.257872
1 Ergo(ERG) ke DJF
Fr110.0574
1 Ergo(ERG) ke DOP
$39.75669
1 Ergo(ERG) ke DZD
د.ج80.725248
1 Ergo(ERG) ke FJD
$1.409724
1 Ergo(ERG) ke GNF
Fr5,376.1185
1 Ergo(ERG) ke GTQ
Q4.736178
1 Ergo(ERG) ke GYD
$129.323628
1 Ergo(ERG) ke ISK
kr77.9058

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ergo, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ergo
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ergo

Berapa nilai Ergo (ERG) hari ini?
Harga live ERG dalam USD adalah 0.6183 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ERG ke USD saat ini?
Harga ERG ke USD saat ini adalah $ 0.6183. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ergo?
Kapitalisasi pasar ERG adalah $ 50.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ERG?
Suplai beredar ERG adalah 82.30M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ERG?
ERG mencapai harga ATH sebesar 22.37470083618164 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ERG?
ERG mencapai harga ATL 0.109036761354 USD.
Berapa volume perdagangan ERG?
Volume perdagangan 24 jam live ERG adalah $ 100.95K USD.
Akankah harga ERG naik lebih tinggi tahun ini?
ERG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ERG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ergo (ERG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

