Harga live Eurite hari ini adalah 1.155 USD. Lacak informasi harga aktual EURI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EURI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 EURI ke USD:

$1.155
+0.09%1D
Grafik Harga Live Eurite (EURI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:26:44 (UTC+8)

Informasi Harga Eurite (EURI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.1485
Low 24 Jam
$ 1.1552
High 24 Jam

$ 1.1485
$ 1.1552
$ 1.1906031001599715
$ 1.018151620054694
+0.06%

+0.09%

-0.07%

-0.07%

Harga aktual Eurite (EURI) adalah $ 1.155. Selama 24 jam terakhir, EURI diperdagangkan antara low $ 1.1485 dan high $ 1.1552, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEURI adalah $ 1.1906031001599715, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.018151620054694.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EURI telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, +0.09% selama 24 jam, dan -0.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Eurite (EURI)

No.416

$ 59.62M
$ 473.43K
$ 59.62M
51.62M
--
51,618,932.99990108
ETH

Kapitalisasi Pasar Eurite saat ini adalah $ 59.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 473.43K. Suplai beredar EURI adalah 51.62M, dan total suplainya sebesar 51618932.99990108. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 59.62M.

Riwayat Harga Eurite (EURI) USD

Pantau perubahan harga Eurite untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001039+0.09%
30 Days$ -0.0101-0.87%
60 Hari$ -0.0159-1.36%
90 Hari$ -0.0102-0.88%
Perubahan Harga Eurite Hari Ini

Hari ini, EURI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001039 (+0.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Eurite 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0101 (-0.87%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Eurite 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EURI terlihat mengalami perubahan $ -0.0159 (-1.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Eurite 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0102 (-0.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Eurite (EURI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Eurite sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Eurite (EURI)

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Eurite tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Eurite Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EURI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Eurite di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Eurite dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Eurite (USD)

Berapa nilai Eurite (EURI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Eurite (EURI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Eurite.

Cek prediksi harga Eurite sekarang!

Tokenomi Eurite (EURI)

Memahami tokenomi Eurite (EURI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EURI sekarang!

Cara membeli Eurite (EURI)

Ingin mengetahui cara membeli Eurite? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Eurite di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EURI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Eurite

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Eurite, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Eurite
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Eurite

Berapa nilai Eurite (EURI) hari ini?
Harga live EURI dalam USD adalah 1.155 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EURI ke USD saat ini?
Harga EURI ke USD saat ini adalah $ 1.155. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Eurite?
Kapitalisasi pasar EURI adalah $ 59.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EURI?
Suplai beredar EURI adalah 51.62M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EURI?
EURI mencapai harga ATH sebesar 1.1906031001599715 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EURI?
EURI mencapai harga ATL 1.018151620054694 USD.
Berapa volume perdagangan EURI?
Volume perdagangan 24 jam live EURI adalah $ 473.43K USD.
Akankah harga EURI naik lebih tinggi tahun ini?
EURI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EURI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Eurite (EURI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

