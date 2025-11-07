BursaDEX+
Harga live EVR hari ini adalah 0.21958 USD. Lacak informasi harga aktual EVR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EVR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 EVR ke USD:

$0.21958
$0.21958$0.21958
-2.51%1D
USD
Grafik Harga Live EVR (EVR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:34:32 (UTC+8)

Informasi Harga EVR (EVR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.21958
$ 0.21958$ 0.21958
Low 24 Jam
$ 0.24777
$ 0.24777$ 0.24777
High 24 Jam

$ 0.21958
$ 0.21958$ 0.21958

$ 0.24777
$ 0.24777$ 0.24777

$ 0.6500941143257551
$ 0.6500941143257551$ 0.6500941143257551

$ 0.0344550846845965
$ 0.0344550846845965$ 0.0344550846845965

0.00%

-2.51%

-8.75%

-8.75%

Harga aktual EVR (EVR) adalah $ 0.21958. Selama 24 jam terakhir, EVR diperdagangkan antara low $ 0.21958 dan high $ 0.24777, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEVR adalah $ 0.6500941143257551, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0344550846845965.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EVR telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -2.51% selama 24 jam, dan -8.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar EVR (EVR)

No.4807

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.79K
$ 5.79K$ 5.79K

$ 15.87M
$ 15.87M$ 15.87M

0.00
0.00 0.00

72,253,440
72,253,440 72,253,440

72,253,440
72,253,440 72,253,440

0.00%

XAHAU

Kapitalisasi Pasar EVR saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.79K. Suplai beredar EVR adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 72253440. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.87M.

Riwayat Harga EVR (EVR) USD

Pantau perubahan harga EVR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0056534-2.51%
30 Days$ -0.0296-11.88%
60 Hari$ +0.03593+19.56%
90 Hari$ +0.00318+1.46%
Perubahan Harga EVR Hari Ini

Hari ini, EVR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0056534 (-2.51%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga EVR 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0296 (-11.88%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga EVR 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EVR terlihat mengalami perubahan $ +0.03593 (+19.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga EVR 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00318 (+1.46%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari EVR (EVR)?

Lihat halaman Riwayat Harga EVR sekarang.

Apa yang dimaksud dengan EVR (EVR)

A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.

EVR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EVR Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EVR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang EVR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EVR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EVR (USD)

Berapa nilai EVR (EVR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EVR (EVR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EVR.

Cek prediksi harga EVR sekarang!

Tokenomi EVR (EVR)

Memahami tokenomi EVR (EVR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EVR sekarang!

Cara membeli EVR (EVR)

Ingin mengetahui cara membeli EVR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EVR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EVR ke Mata Uang Lokal

1 EVR(EVR) ke VND
5,778.2477
1 EVR(EVR) ke AUD
A$0.3381532
1 EVR(EVR) ke GBP
0.1668808
1 EVR(EVR) ke EUR
0.1888388
1 EVR(EVR) ke USD
$0.21958
1 EVR(EVR) ke MYR
RM0.9178444
1 EVR(EVR) ke TRY
9.244318
1 EVR(EVR) ke JPY
¥33.59574
1 EVR(EVR) ke ARS
ARS$318.6918246
1 EVR(EVR) ke RUB
17.8386792
1 EVR(EVR) ke INR
19.4701586
1 EVR(EVR) ke IDR
Rp3,659.6652028
1 EVR(EVR) ke PHP
12.9618074
1 EVR(EVR) ke EGP
￡E.10.3839382
1 EVR(EVR) ke BRL
R$1.1725572
1 EVR(EVR) ke CAD
C$0.3096078
1 EVR(EVR) ke BDT
26.7909558
1 EVR(EVR) ke NGN
315.9404872
1 EVR(EVR) ke COP
$841.3010078
1 EVR(EVR) ke ZAR
R.3.8119088
1 EVR(EVR) ke UAH
9.2355348
1 EVR(EVR) ke TZS
T.Sh.539.50806
1 EVR(EVR) ke VES
Bs48.96634
1 EVR(EVR) ke CLP
$206.84436
1 EVR(EVR) ke PKR
Rs62.0620912
1 EVR(EVR) ke KZT
115.5056674
1 EVR(EVR) ke THB
฿7.114392
1 EVR(EVR) ke TWD
NT$6.8047842
1 EVR(EVR) ke AED
د.إ0.8058586
1 EVR(EVR) ke CHF
Fr0.175664
1 EVR(EVR) ke HKD
HK$1.7061366
1 EVR(EVR) ke AMD
֏83.967392
1 EVR(EVR) ke MAD
.د.م2.0442898
1 EVR(EVR) ke MXN
$4.0776006
1 EVR(EVR) ke SAR
ريال0.823425
1 EVR(EVR) ke ETB
Br33.7033342
1 EVR(EVR) ke KES
KSh28.3565612
1 EVR(EVR) ke JOD
د.أ0.15568222
1 EVR(EVR) ke PLN
0.8058586
1 EVR(EVR) ke RON
лв0.966152
1 EVR(EVR) ke SEK
kr2.0991848
1 EVR(EVR) ke BGN
лв0.3710902
1 EVR(EVR) ke HUF
Ft73.4121814
1 EVR(EVR) ke CZK
4.6265506
1 EVR(EVR) ke KWD
د.ك0.06719148
1 EVR(EVR) ke ILS
0.7180266
1 EVR(EVR) ke BOB
Bs1.515102
1 EVR(EVR) ke AZN
0.373286
1 EVR(EVR) ke TJS
SM2.0245276
1 EVR(EVR) ke GEL
0.5950618
1 EVR(EVR) ke AOA
Kz200.344792
1 EVR(EVR) ke BHD
.د.ب0.08256208
1 EVR(EVR) ke BMD
$0.21958
1 EVR(EVR) ke DKK
kr1.4184868
1 EVR(EVR) ke HNL
L5.7705624
1 EVR(EVR) ke MUR
10.10068
1 EVR(EVR) ke NAD
$3.8141046
1 EVR(EVR) ke NOK
kr2.239716
1 EVR(EVR) ke NZD
$0.3886566
1 EVR(EVR) ke PAB
B/.0.21958
1 EVR(EVR) ke PGK
K0.9376066
1 EVR(EVR) ke QAR
ر.ق0.7992712
1 EVR(EVR) ke RSD
дин.22.28737
1 EVR(EVR) ke UZS
soʻm2,614.0472008
1 EVR(EVR) ke ALL
L18.4161746
1 EVR(EVR) ke ANG
ƒ0.3930482
1 EVR(EVR) ke AWG
ƒ0.395244
1 EVR(EVR) ke BBD
$0.43916
1 EVR(EVR) ke BAM
KM0.3710902
1 EVR(EVR) ke BIF
Fr647.54142
1 EVR(EVR) ke BND
$0.285454
1 EVR(EVR) ke BSD
$0.21958
1 EVR(EVR) ke JMD
$35.209653
1 EVR(EVR) ke KHR
881.8464548
1 EVR(EVR) ke KMF
Fr93.76066
1 EVR(EVR) ke LAK
4,773.4781654
1 EVR(EVR) ke LKR
රු66.9433546
1 EVR(EVR) ke MDL
L3.7570138
1 EVR(EVR) ke MGA
Ar989.09811
1 EVR(EVR) ke MOP
P1.75664
1 EVR(EVR) ke MVR
3.381532
1 EVR(EVR) ke MWK
MK380.554098
1 EVR(EVR) ke MZN
MT14.042141
1 EVR(EVR) ke NPR
रु31.114486
1 EVR(EVR) ke PYG
1,557.26136
1 EVR(EVR) ke RWF
Fr319.04974
1 EVR(EVR) ke SBD
$1.8049476
1 EVR(EVR) ke SCR
3.3068748
1 EVR(EVR) ke SRD
$8.45383
1 EVR(EVR) ke SVC
$1.9191292
1 EVR(EVR) ke SZL
L3.809713
1 EVR(EVR) ke TMT
m0.76853
1 EVR(EVR) ke TND
د.ت0.64973722
1 EVR(EVR) ke TTD
$1.4865566
1 EVR(EVR) ke UGX
Sh767.65168
1 EVR(EVR) ke XAF
Fr124.72144
1 EVR(EVR) ke XCD
$0.592866
1 EVR(EVR) ke XOF
Fr124.72144
1 EVR(EVR) ke XPF
Fr22.61674
1 EVR(EVR) ke BWP
P2.953351
1 EVR(EVR) ke BZD
$0.4413558
1 EVR(EVR) ke CVE
$21.0445472
1 EVR(EVR) ke DJF
Fr39.08524
1 EVR(EVR) ke DOP
$14.118994
1 EVR(EVR) ke DZD
د.ج28.6683648
1 EVR(EVR) ke FJD
$0.5006424
1 EVR(EVR) ke GNF
Fr1,909.2481
1 EVR(EVR) ke GTQ
Q1.6819828
1 EVR(EVR) ke GYD
$45.9273528
1 EVR(EVR) ke ISK
kr27.66708

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EVR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi EVR
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EVR

Berapa nilai EVR (EVR) hari ini?
Harga live EVR dalam USD adalah 0.21958 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EVR ke USD saat ini?
Harga EVR ke USD saat ini adalah $ 0.21958. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar EVR?
Kapitalisasi pasar EVR adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EVR?
Suplai beredar EVR adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EVR?
EVR mencapai harga ATH sebesar 0.6500941143257551 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EVR?
EVR mencapai harga ATL 0.0344550846845965 USD.
Berapa volume perdagangan EVR?
Volume perdagangan 24 jam live EVR adalah $ 5.79K USD.
Akankah harga EVR naik lebih tinggi tahun ini?
EVR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EVR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:34:32 (UTC+8)

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

