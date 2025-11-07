Apa yang dimaksud dengan EVR (EVR)

A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps. A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.

Prediksi Harga EVR (USD)

Berapa nilai EVR (EVR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EVR (EVR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EVR.

Tokenomi EVR (EVR)

Memahami tokenomi EVR (EVR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EVR sekarang!

Sumber Daya EVR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EVR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EVR Berapa nilai EVR (EVR) hari ini? Harga live EVR dalam USD adalah 0.21958 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EVR ke USD saat ini? $ 0.21958 . Cobalah Harga EVR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar EVR? Kapitalisasi pasar EVR adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EVR? Suplai beredar EVR adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EVR? EVR mencapai harga ATH sebesar 0.6500941143257551 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EVR? EVR mencapai harga ATL 0.0344550846845965 USD . Berapa volume perdagangan EVR? Volume perdagangan 24 jam live EVR adalah $ 5.79K USD . Akankah harga EVR naik lebih tinggi tahun ini? EVR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EVR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting EVR (EVR)

