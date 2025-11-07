BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Energy Web hari ini adalah 0.74 USD. Lacak informasi harga aktual EWT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EWT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Energy Web hari ini adalah 0.74 USD. Lacak informasi harga aktual EWT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EWT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EWT

Info Harga EWT

Penjelasan EWT

Whitepaper EWT

Situs Web Resmi EWT

Tokenomi EWT

Prakiraan Harga EWT

Riwayat EWT

Panduan Membeli EWT

Konverter EWT ke Mata Uang Fiat

Spot EWT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Energy Web

Harga Energy Web(EWT)

Harga Live 1 EWT ke USD:

$0.744
$0.744$0.744
-6.06%1D
USD
Grafik Harga Live Energy Web (EWT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:34:39 (UTC+8)

Informasi Harga Energy Web (EWT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.733
$ 0.733$ 0.733
Low 24 Jam
$ 0.8339
$ 0.8339$ 0.8339
High 24 Jam

$ 0.733
$ 0.733$ 0.733

$ 0.8339
$ 0.8339$ 0.8339

$ 22.22484866
$ 22.22484866$ 22.22484866

$ 0.500832477028
$ 0.500832477028$ 0.500832477028

-0.81%

-6.06%

-9.98%

-9.98%

Harga aktual Energy Web (EWT) adalah $ 0.74. Selama 24 jam terakhir, EWT diperdagangkan antara low $ 0.733 dan high $ 0.8339, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEWT adalah $ 22.22484866, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.500832477028.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EWT telah berubah sebesar -0.81% selama 1 jam terakhir, -6.06% selama 24 jam, dan -9.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Energy Web (EWT)

No.726

$ 22.25M
$ 22.25M$ 22.25M

$ 66.66K
$ 66.66K$ 66.66K

$ 74.00M
$ 74.00M$ 74.00M

30.06M
30.06M 30.06M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

83,261,280.18637367
83,261,280.18637367 83,261,280.18637367

30.06%

EWT

Kapitalisasi Pasar Energy Web saat ini adalah $ 22.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.66K. Suplai beredar EWT adalah 30.06M, dan total suplainya sebesar 83261280.18637367. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 74.00M.

Riwayat Harga Energy Web (EWT) USD

Pantau perubahan harga Energy Web untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.047995-6.06%
30 Days$ -0.291-28.23%
60 Hari$ -0.473-39.00%
90 Hari$ -0.814-52.39%
Perubahan Harga Energy Web Hari Ini

Hari ini, EWT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.047995 (-6.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Energy Web 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.291 (-28.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Energy Web 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EWT terlihat mengalami perubahan $ -0.473 (-39.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Energy Web 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.814 (-52.39%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Energy Web (EWT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Energy Web sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Energy Web (EWT)

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

Energy Web tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Energy Web Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EWT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Energy Web di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Energy Web dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Energy Web (USD)

Berapa nilai Energy Web (EWT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Energy Web (EWT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Energy Web.

Cek prediksi harga Energy Web sekarang!

Tokenomi Energy Web (EWT)

Memahami tokenomi Energy Web (EWT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EWT sekarang!

Cara membeli Energy Web (EWT)

Ingin mengetahui cara membeli Energy Web? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Energy Web di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EWT ke Mata Uang Lokal

1 Energy Web(EWT) ke VND
19,473.1
1 Energy Web(EWT) ke AUD
A$1.1396
1 Energy Web(EWT) ke GBP
0.5624
1 Energy Web(EWT) ke EUR
0.6364
1 Energy Web(EWT) ke USD
$0.74
1 Energy Web(EWT) ke MYR
RM3.0932
1 Energy Web(EWT) ke TRY
31.154
1 Energy Web(EWT) ke JPY
¥113.22
1 Energy Web(EWT) ke ARS
ARS$1,074.0138
1 Energy Web(EWT) ke RUB
60.1176
1 Energy Web(EWT) ke INR
65.6158
1 Energy Web(EWT) ke IDR
Rp12,333.3284
1 Energy Web(EWT) ke PHP
43.6822
1 Energy Web(EWT) ke EGP
￡E.34.9946
1 Energy Web(EWT) ke BRL
R$3.9516
1 Energy Web(EWT) ke CAD
C$1.0434
1 Energy Web(EWT) ke BDT
90.2874
1 Energy Web(EWT) ke NGN
1,064.7416
1 Energy Web(EWT) ke COP
$2,835.2434
1 Energy Web(EWT) ke ZAR
R.12.8464
1 Energy Web(EWT) ke UAH
31.1244
1 Energy Web(EWT) ke TZS
T.Sh.1,818.18
1 Energy Web(EWT) ke VES
Bs165.02
1 Energy Web(EWT) ke CLP
$697.08
1 Energy Web(EWT) ke PKR
Rs209.1536
1 Energy Web(EWT) ke KZT
389.2622
1 Energy Web(EWT) ke THB
฿23.976
1 Energy Web(EWT) ke TWD
NT$22.9326
1 Energy Web(EWT) ke AED
د.إ2.7158
1 Energy Web(EWT) ke CHF
Fr0.592
1 Energy Web(EWT) ke HKD
HK$5.7498
1 Energy Web(EWT) ke AMD
֏282.976
1 Energy Web(EWT) ke MAD
.د.م6.8894
1 Energy Web(EWT) ke MXN
$13.7418
1 Energy Web(EWT) ke SAR
ريال2.775
1 Energy Web(EWT) ke ETB
Br113.5826
1 Energy Web(EWT) ke KES
KSh95.5636
1 Energy Web(EWT) ke JOD
د.أ0.52466
1 Energy Web(EWT) ke PLN
2.7158
1 Energy Web(EWT) ke RON
лв3.256
1 Energy Web(EWT) ke SEK
kr7.0744
1 Energy Web(EWT) ke BGN
лв1.2506
1 Energy Web(EWT) ke HUF
Ft247.4042
1 Energy Web(EWT) ke CZK
15.5918
1 Energy Web(EWT) ke KWD
د.ك0.22644
1 Energy Web(EWT) ke ILS
2.4198
1 Energy Web(EWT) ke BOB
Bs5.106
1 Energy Web(EWT) ke AZN
1.258
1 Energy Web(EWT) ke TJS
SM6.8228
1 Energy Web(EWT) ke GEL
2.0054
1 Energy Web(EWT) ke AOA
Kz675.176
1 Energy Web(EWT) ke BHD
.د.ب0.27824
1 Energy Web(EWT) ke BMD
$0.74
1 Energy Web(EWT) ke DKK
kr4.7804
1 Energy Web(EWT) ke HNL
L19.4472
1 Energy Web(EWT) ke MUR
34.04
1 Energy Web(EWT) ke NAD
$12.8538
1 Energy Web(EWT) ke NOK
kr7.548
1 Energy Web(EWT) ke NZD
$1.3098
1 Energy Web(EWT) ke PAB
B/.0.74
1 Energy Web(EWT) ke PGK
K3.1598
1 Energy Web(EWT) ke QAR
ر.ق2.6936
1 Energy Web(EWT) ke RSD
дин.75.11
1 Energy Web(EWT) ke UZS
soʻm8,809.5224
1 Energy Web(EWT) ke ALL
L62.0638
1 Energy Web(EWT) ke ANG
ƒ1.3246
1 Energy Web(EWT) ke AWG
ƒ1.332
1 Energy Web(EWT) ke BBD
$1.48
1 Energy Web(EWT) ke BAM
KM1.2506
1 Energy Web(EWT) ke BIF
Fr2,182.26
1 Energy Web(EWT) ke BND
$0.962
1 Energy Web(EWT) ke BSD
$0.74
1 Energy Web(EWT) ke JMD
$118.659
1 Energy Web(EWT) ke KHR
2,971.8844
1 Energy Web(EWT) ke KMF
Fr315.98
1 Energy Web(EWT) ke LAK
16,086.9562
1 Energy Web(EWT) ke LKR
රු225.6038
1 Energy Web(EWT) ke MDL
L12.6614
1 Energy Web(EWT) ke MGA
Ar3,333.33
1 Energy Web(EWT) ke MOP
P5.92
1 Energy Web(EWT) ke MVR
11.396
1 Energy Web(EWT) ke MWK
MK1,282.494
1 Energy Web(EWT) ke MZN
MT47.323
1 Energy Web(EWT) ke NPR
रु104.858
1 Energy Web(EWT) ke PYG
5,248.08
1 Energy Web(EWT) ke RWF
Fr1,075.22
1 Energy Web(EWT) ke SBD
$6.0828
1 Energy Web(EWT) ke SCR
11.1444
1 Energy Web(EWT) ke SRD
$28.49
1 Energy Web(EWT) ke SVC
$6.4676
1 Energy Web(EWT) ke SZL
L12.839
1 Energy Web(EWT) ke TMT
m2.59
1 Energy Web(EWT) ke TND
د.ت2.18966
1 Energy Web(EWT) ke TTD
$5.0098
1 Energy Web(EWT) ke UGX
Sh2,587.04
1 Energy Web(EWT) ke XAF
Fr420.32
1 Energy Web(EWT) ke XCD
$1.998
1 Energy Web(EWT) ke XOF
Fr420.32
1 Energy Web(EWT) ke XPF
Fr76.22
1 Energy Web(EWT) ke BWP
P9.953
1 Energy Web(EWT) ke BZD
$1.4874
1 Energy Web(EWT) ke CVE
$70.9216
1 Energy Web(EWT) ke DJF
Fr131.72
1 Energy Web(EWT) ke DOP
$47.582
1 Energy Web(EWT) ke DZD
د.ج96.6144
1 Energy Web(EWT) ke FJD
$1.6872
1 Energy Web(EWT) ke GNF
Fr6,434.3
1 Energy Web(EWT) ke GTQ
Q5.6684
1 Energy Web(EWT) ke GYD
$154.7784
1 Energy Web(EWT) ke ISK
kr93.24

Sumber Daya Energy Web

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Energy Web, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Energy Web
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Energy Web

Berapa nilai Energy Web (EWT) hari ini?
Harga live EWT dalam USD adalah 0.74 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EWT ke USD saat ini?
Harga EWT ke USD saat ini adalah $ 0.74. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Energy Web?
Kapitalisasi pasar EWT adalah $ 22.25M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EWT?
Suplai beredar EWT adalah 30.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EWT?
EWT mencapai harga ATH sebesar 22.22484866 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EWT?
EWT mencapai harga ATL 0.500832477028 USD.
Berapa volume perdagangan EWT?
Volume perdagangan 24 jam live EWT adalah $ 66.66K USD.
Akankah harga EWT naik lebih tinggi tahun ini?
EWT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EWT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:34:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Energy Web (EWT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator EWT ke USD

Jumlah

EWT
EWT
USD
USD

1 EWT = 0.74 USD

Perdagangkan EWT

EWT/USDT
$0.744
$0.744$0.744
-6.06%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,928.17
$100,928.17$100,928.17

-1.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.23
$3,319.23$3,319.23

+0.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.92
$155.92$155.92

0.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1255
$1.1255$1.1255

+31.17%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,928.17
$100,928.17$100,928.17

-1.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.23
$3,319.23$3,319.23

+0.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.92
$155.92$155.92

0.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2079
$2.2079$2.2079

-1.19%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0084
$1.0084$1.0084

-0.75%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1159
$0.1159$0.1159

+131.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003974
$0.0003974$0.0003974

+164.93%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014959
$0.014959$0.014959

+1,395.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.498
$4.498$4.498

+349.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004983
$0.004983$0.004983

+133.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1159
$0.1159$0.1159

+131.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002320
$0.0000002320$0.0000002320

+54.66%