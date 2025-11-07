BursaDEX+
Harga live Harvest Finance hari ini adalah 22.56 USD. Lacak informasi harga aktual FARM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FARM dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Harvest Finance(FARM)

$22.56
-0.66%1D
Grafik Harga Live Harvest Finance (FARM)
Informasi Harga Harvest Finance (FARM) (USD)

$ 21.93
Low 24 Jam
$ 35.24
High 24 Jam

$ 660.109464612
$ 18.482854592146403
Harga aktual Harvest Finance (FARM) adalah $ 22.56. Selama 24 jam terakhir, FARM diperdagangkan antara low $ 21.93 dan high $ 35.24, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFARM adalah $ 660.109464612, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 18.482854592146403.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FARM telah berubah sebesar -0.31% selama 1 jam terakhir, -0.66% selama 24 jam, dan +6.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Harvest Finance (FARM)

$ 15.16M
$ 3.07M
$ 15.58M
672.18K
690,420
ETH

Kapitalisasi Pasar Harvest Finance saat ini adalah $ 15.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.07M. Suplai beredar FARM adalah 672.18K, dan total suplainya sebesar 690420. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.58M.

Riwayat Harga Harvest Finance (FARM) USD

Pantau perubahan harga Harvest Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.1499-0.66%
30 Days$ -4.2-15.70%
60 Hari$ -5.59-19.86%
90 Hari$ -6.65-22.77%
Perubahan Harga Harvest Finance Hari Ini

Hari ini, FARM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.1499 (-0.66%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Harvest Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -4.2 (-15.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Harvest Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FARM terlihat mengalami perubahan $ -5.59 (-19.86%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Harvest Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -6.65 (-22.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Harvest Finance (FARM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Harvest Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Harvest Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FARM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Harvest Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Harvest Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Harvest Finance (USD)

Berapa nilai Harvest Finance (FARM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Harvest Finance (FARM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Harvest Finance.

Cek prediksi harga Harvest Finance sekarang!

Tokenomi Harvest Finance (FARM)

Memahami tokenomi Harvest Finance (FARM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FARM sekarang!

Cara membeli Harvest Finance (FARM)

Ingin mengetahui cara membeli Harvest Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Harvest Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FARM ke Mata Uang Lokal

1 Harvest Finance(FARM) ke VND
593,666.4
1 Harvest Finance(FARM) ke AUD
A$34.7424
1 Harvest Finance(FARM) ke GBP
17.1456
1 Harvest Finance(FARM) ke EUR
19.4016
1 Harvest Finance(FARM) ke USD
$22.56
1 Harvest Finance(FARM) ke MYR
RM94.3008
1 Harvest Finance(FARM) ke TRY
951.8064
1 Harvest Finance(FARM) ke JPY
¥3,429.12
1 Harvest Finance(FARM) ke ARS
ARS$32,742.9072
1 Harvest Finance(FARM) ke RUB
1,832.7744
1 Harvest Finance(FARM) ke INR
2,000.3952
1 Harvest Finance(FARM) ke IDR
Rp375,999.8496
1 Harvest Finance(FARM) ke PHP
1,330.1376
1 Harvest Finance(FARM) ke EGP
￡E.1,067.088
1 Harvest Finance(FARM) ke BRL
R$120.696
1 Harvest Finance(FARM) ke CAD
C$31.8096
1 Harvest Finance(FARM) ke BDT
2,752.5456
1 Harvest Finance(FARM) ke NGN
32,460.2304
1 Harvest Finance(FARM) ke COP
$86,436.6096
1 Harvest Finance(FARM) ke ZAR
R.392.0928
1 Harvest Finance(FARM) ke UAH
948.8736
1 Harvest Finance(FARM) ke TZS
T.Sh.55,429.92
1 Harvest Finance(FARM) ke VES
Bs5,121.12
1 Harvest Finance(FARM) ke CLP
$21,274.08
1 Harvest Finance(FARM) ke PKR
Rs6,376.3584
1 Harvest Finance(FARM) ke KZT
11,867.2368
1 Harvest Finance(FARM) ke THB
฿730.4928
1 Harvest Finance(FARM) ke TWD
NT$699.1344
1 Harvest Finance(FARM) ke AED
د.إ82.7952
1 Harvest Finance(FARM) ke CHF
Fr18.048
1 Harvest Finance(FARM) ke HKD
HK$175.2912
1 Harvest Finance(FARM) ke AMD
֏8,626.944
1 Harvest Finance(FARM) ke MAD
.د.م209.808
1 Harvest Finance(FARM) ke MXN
$418.9392
1 Harvest Finance(FARM) ke SAR
ريال84.6
1 Harvest Finance(FARM) ke ETB
Br3,471.7584
1 Harvest Finance(FARM) ke KES
KSh2,913.3984
1 Harvest Finance(FARM) ke JOD
د.أ15.99504
1 Harvest Finance(FARM) ke PLN
83.0208
1 Harvest Finance(FARM) ke RON
лв99.264
1 Harvest Finance(FARM) ke SEK
kr215.8992
1 Harvest Finance(FARM) ke BGN
лв38.1264
1 Harvest Finance(FARM) ke HUF
Ft7,547.6736
1 Harvest Finance(FARM) ke CZK
475.5648
1 Harvest Finance(FARM) ke KWD
د.ك6.90336
1 Harvest Finance(FARM) ke ILS
73.7712
1 Harvest Finance(FARM) ke BOB
Bs155.664
1 Harvest Finance(FARM) ke AZN
38.352
1 Harvest Finance(FARM) ke TJS
SM208.0032
1 Harvest Finance(FARM) ke GEL
61.1376
1 Harvest Finance(FARM) ke AOA
Kz20,678.2704
1 Harvest Finance(FARM) ke BHD
.د.ب8.48256
1 Harvest Finance(FARM) ke BMD
$22.56
1 Harvest Finance(FARM) ke DKK
kr145.9632
1 Harvest Finance(FARM) ke HNL
L594.2304
1 Harvest Finance(FARM) ke MUR
1,037.0832
1 Harvest Finance(FARM) ke NAD
$391.8672
1 Harvest Finance(FARM) ke NOK
kr230.112
1 Harvest Finance(FARM) ke NZD
$39.9312
1 Harvest Finance(FARM) ke PAB
B/.22.56
1 Harvest Finance(FARM) ke PGK
K94.752
1 Harvest Finance(FARM) ke QAR
ر.ق82.1184
1 Harvest Finance(FARM) ke RSD
дин.2,291.1936
1 Harvest Finance(FARM) ke UZS
soʻm271,807.1664
1 Harvest Finance(FARM) ke ALL
L1,891.656
1 Harvest Finance(FARM) ke ANG
ƒ40.3824
1 Harvest Finance(FARM) ke AWG
ƒ40.608
1 Harvest Finance(FARM) ke BBD
$45.12
1 Harvest Finance(FARM) ke BAM
KM38.1264
1 Harvest Finance(FARM) ke BIF
Fr66,529.44
1 Harvest Finance(FARM) ke BND
$29.328
1 Harvest Finance(FARM) ke BSD
$22.56
1 Harvest Finance(FARM) ke JMD
$3,617.496
1 Harvest Finance(FARM) ke KHR
90,602.3136
1 Harvest Finance(FARM) ke KMF
Fr9,475.2
1 Harvest Finance(FARM) ke LAK
490,434.7728
1 Harvest Finance(FARM) ke LKR
රු6,877.8672
1 Harvest Finance(FARM) ke MDL
L383.52
1 Harvest Finance(FARM) ke MGA
Ar101,621.52
1 Harvest Finance(FARM) ke MOP
P180.48
1 Harvest Finance(FARM) ke MVR
347.424
1 Harvest Finance(FARM) ke MWK
MK39,166.6416
1 Harvest Finance(FARM) ke MZN
MT1,442.712
1 Harvest Finance(FARM) ke NPR
रु3,196.752
1 Harvest Finance(FARM) ke PYG
159,995.52
1 Harvest Finance(FARM) ke RWF
Fr32,734.56
1 Harvest Finance(FARM) ke SBD
$185.6688
1 Harvest Finance(FARM) ke SCR
325.5408
1 Harvest Finance(FARM) ke SRD
$868.56
1 Harvest Finance(FARM) ke SVC
$197.1744
1 Harvest Finance(FARM) ke SZL
L391.6416
1 Harvest Finance(FARM) ke TMT
m78.96
1 Harvest Finance(FARM) ke TND
د.ت66.75504
1 Harvest Finance(FARM) ke TTD
$152.7312
1 Harvest Finance(FARM) ke UGX
Sh78,869.76
1 Harvest Finance(FARM) ke XAF
Fr12,814.08
1 Harvest Finance(FARM) ke XCD
$60.912
1 Harvest Finance(FARM) ke XOF
Fr12,814.08
1 Harvest Finance(FARM) ke XPF
Fr2,323.68
1 Harvest Finance(FARM) ke BWP
P303.432
1 Harvest Finance(FARM) ke BZD
$45.3456
1 Harvest Finance(FARM) ke CVE
$2,162.1504
1 Harvest Finance(FARM) ke DJF
Fr3,993.12
1 Harvest Finance(FARM) ke DOP
$1,450.8336
1 Harvest Finance(FARM) ke DZD
د.ج2,945.8848
1 Harvest Finance(FARM) ke FJD
$51.4368
1 Harvest Finance(FARM) ke GNF
Fr196,159.2
1 Harvest Finance(FARM) ke GTQ
Q172.8096
1 Harvest Finance(FARM) ke GYD
$4,718.6496
1 Harvest Finance(FARM) ke ISK
kr2,842.56

Sumber Daya Harvest Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Harvest Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Harvest Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Harvest Finance

Berapa nilai Harvest Finance (FARM) hari ini?
Harga live FARM dalam USD adalah 22.56 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FARM ke USD saat ini?
Harga FARM ke USD saat ini adalah $ 22.56. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Harvest Finance?
Kapitalisasi pasar FARM adalah $ 15.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FARM?
Suplai beredar FARM adalah 672.18K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FARM?
FARM mencapai harga ATH sebesar 660.109464612 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FARM?
FARM mencapai harga ATL 18.482854592146403 USD.
Berapa volume perdagangan FARM?
Volume perdagangan 24 jam live FARM adalah $ 3.07M USD.
Akankah harga FARM naik lebih tinggi tahun ini?
FARM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FARM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Harvest Finance (FARM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

