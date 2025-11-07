BursaDEX+
Harga live FirmaChain hari ini adalah 0.01361 USD. Lacak informasi harga aktual FCT2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FCT2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FCT2

Info Harga FCT2

Penjelasan FCT2

Whitepaper FCT2

Situs Web Resmi FCT2

Tokenomi FCT2

Prakiraan Harga FCT2

Riwayat FCT2

Panduan Membeli FCT2

Konverter FCT2 ke Mata Uang Fiat

Spot FCT2

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FirmaChain

Harga FirmaChain(FCT2)

Harga Live 1 FCT2 ke USD:

$0.01361
+1.18%1D
USD
Grafik Harga Live FirmaChain (FCT2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:27:38 (UTC+8)

Informasi Harga FirmaChain (FCT2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01332
Low 24 Jam
$ 0.01385
High 24 Jam

$ 0.01332
$ 0.01385
$ 133.444099809
$ 0.0124668608351
-0.22%

+1.18%

-18.21%

-18.21%

Harga aktual FirmaChain (FCT2) adalah $ 0.01361. Selama 24 jam terakhir, FCT2 diperdagangkan antara low $ 0.01332 dan high $ 0.01385, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFCT2 adalah $ 133.444099809, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0124668608351.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FCT2 telah berubah sebesar -0.22% selama 1 jam terakhir, +1.18% selama 24 jam, dan -18.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FirmaChain (FCT2)

No.940

$ 14.62M
$ 27.24K
$ 14.82M
1.07B
1,088,943,653.245233
FCT

Kapitalisasi Pasar FirmaChain saat ini adalah $ 14.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 27.24K. Suplai beredar FCT2 adalah 1.07B, dan total suplainya sebesar 1088943653.245233. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.82M.

Riwayat Harga FirmaChain (FCT2) USD

Pantau perubahan harga FirmaChain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001587+1.18%
30 Days$ -0.00851-38.48%
60 Hari$ -0.01283-48.53%
90 Hari$ -0.01545-53.17%
Perubahan Harga FirmaChain Hari Ini

Hari ini, FCT2 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001587 (+1.18%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FirmaChain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00851 (-38.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FirmaChain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FCT2 terlihat mengalami perubahan $ -0.01283 (-48.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FirmaChain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01545 (-53.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FirmaChain (FCT2)?

Lihat halaman Riwayat Harga FirmaChain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FirmaChain (FCT2)

FIRMACHAIN awalnya bertujuan untuk mentransfer semua kegiatan sosial dan hukum berbasis kertas ke blockchain untuk memperkenalkan transparansi dan mencegah gangguan dan pemalsuan dokumen. Mempertahankan nilai dasar kepercayaan, tim FIRMACHAIN kini mengalihkan pandangannya untuk menjadi platform blockchain yang komprehensif. Tujuan kami adalah untuk menyediakan entitas bisnis dan pemegang FIRMACHAIN dengan layanan berbasis blockchain yang berguna namun menyenangkan untuk dilibatkan sehingga memenuhi tujuan tim untuk menjadi platform 'Utilitainment' (Utility + Entertainment).

FirmaChain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FirmaChain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FCT2 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FirmaChain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FirmaChain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FirmaChain (USD)

Berapa nilai FirmaChain (FCT2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FirmaChain (FCT2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FirmaChain.

Cek prediksi harga FirmaChain sekarang!

Tokenomi FirmaChain (FCT2)

Memahami tokenomi FirmaChain (FCT2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FCT2 sekarang!

Cara membeli FirmaChain (FCT2)

Ingin mengetahui cara membeli FirmaChain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FirmaChain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FCT2 ke Mata Uang Lokal

1 FirmaChain(FCT2) ke VND
358.14715
1 FirmaChain(FCT2) ke AUD
A$0.0209594
1 FirmaChain(FCT2) ke GBP
0.0103436
1 FirmaChain(FCT2) ke EUR
0.0117046
1 FirmaChain(FCT2) ke USD
$0.01361
1 FirmaChain(FCT2) ke MYR
RM0.0568898
1 FirmaChain(FCT2) ke TRY
0.5742059
1 FirmaChain(FCT2) ke JPY
¥2.06872
1 FirmaChain(FCT2) ke ARS
ARS$19.7531457
1 FirmaChain(FCT2) ke RUB
1.1056764
1 FirmaChain(FCT2) ke INR
1.2067987
1 FirmaChain(FCT2) ke IDR
Rp226.8332426
1 FirmaChain(FCT2) ke PHP
0.8032622
1 FirmaChain(FCT2) ke EGP
￡E.0.643753
1 FirmaChain(FCT2) ke BRL
R$0.0728135
1 FirmaChain(FCT2) ke CAD
C$0.0191901
1 FirmaChain(FCT2) ke BDT
1.6605561
1 FirmaChain(FCT2) ke NGN
19.5826124
1 FirmaChain(FCT2) ke COP
$52.1454901
1 FirmaChain(FCT2) ke ZAR
R.0.2365418
1 FirmaChain(FCT2) ke UAH
0.5724366
1 FirmaChain(FCT2) ke TZS
T.Sh.33.43977
1 FirmaChain(FCT2) ke VES
Bs3.08947
1 FirmaChain(FCT2) ke CLP
$12.83423
1 FirmaChain(FCT2) ke PKR
Rs3.8467304
1 FirmaChain(FCT2) ke KZT
7.1592683
1 FirmaChain(FCT2) ke THB
฿0.440964
1 FirmaChain(FCT2) ke TWD
NT$0.4217739
1 FirmaChain(FCT2) ke AED
د.إ0.0499487
1 FirmaChain(FCT2) ke CHF
Fr0.010888
1 FirmaChain(FCT2) ke HKD
HK$0.1057497
1 FirmaChain(FCT2) ke AMD
֏5.204464
1 FirmaChain(FCT2) ke MAD
.د.م0.126573
1 FirmaChain(FCT2) ke MXN
$0.2528738
1 FirmaChain(FCT2) ke SAR
ريال0.0510375
1 FirmaChain(FCT2) ke ETB
Br2.0944429
1 FirmaChain(FCT2) ke KES
KSh1.7578676
1 FirmaChain(FCT2) ke JOD
د.أ0.00964949
1 FirmaChain(FCT2) ke PLN
0.0500848
1 FirmaChain(FCT2) ke RON
лв0.059884
1 FirmaChain(FCT2) ke SEK
kr0.1301116
1 FirmaChain(FCT2) ke BGN
лв0.0230009
1 FirmaChain(FCT2) ke HUF
Ft4.5502313
1 FirmaChain(FCT2) ke CZK
0.2867627
1 FirmaChain(FCT2) ke KWD
د.ك0.00416466
1 FirmaChain(FCT2) ke ILS
0.0445047
1 FirmaChain(FCT2) ke BOB
Bs0.093909
1 FirmaChain(FCT2) ke AZN
0.023137
1 FirmaChain(FCT2) ke TJS
SM0.1254842
1 FirmaChain(FCT2) ke GEL
0.0368831
1 FirmaChain(FCT2) ke AOA
Kz12.4747899
1 FirmaChain(FCT2) ke BHD
.د.ب0.00513097
1 FirmaChain(FCT2) ke BMD
$0.01361
1 FirmaChain(FCT2) ke DKK
kr0.0879206
1 FirmaChain(FCT2) ke HNL
L0.3584874
1 FirmaChain(FCT2) ke MUR
0.62606
1 FirmaChain(FCT2) ke NAD
$0.2364057
1 FirmaChain(FCT2) ke NOK
kr0.1386859
1 FirmaChain(FCT2) ke NZD
$0.0240897
1 FirmaChain(FCT2) ke PAB
B/.0.01361
1 FirmaChain(FCT2) ke PGK
K0.057162
1 FirmaChain(FCT2) ke QAR
ر.ق0.0495404
1 FirmaChain(FCT2) ke RSD
дин.1.381415
1 FirmaChain(FCT2) ke UZS
soʻm163.9758659
1 FirmaChain(FCT2) ke ALL
L1.1411985
1 FirmaChain(FCT2) ke ANG
ƒ0.0243619
1 FirmaChain(FCT2) ke AWG
ƒ0.024498
1 FirmaChain(FCT2) ke BBD
$0.02722
1 FirmaChain(FCT2) ke BAM
KM0.0230009
1 FirmaChain(FCT2) ke BIF
Fr40.13589
1 FirmaChain(FCT2) ke BND
$0.017693
1 FirmaChain(FCT2) ke BSD
$0.01361
1 FirmaChain(FCT2) ke JMD
$2.1823635
1 FirmaChain(FCT2) ke KHR
54.6585766
1 FirmaChain(FCT2) ke KMF
Fr5.7162
1 FirmaChain(FCT2) ke LAK
295.8695593
1 FirmaChain(FCT2) ke LKR
රු4.1492807
1 FirmaChain(FCT2) ke MDL
L0.23137
1 FirmaChain(FCT2) ke MGA
Ar61.306245
1 FirmaChain(FCT2) ke MOP
P0.10888
1 FirmaChain(FCT2) ke MVR
0.209594
1 FirmaChain(FCT2) ke MWK
MK23.6284571
1 FirmaChain(FCT2) ke MZN
MT0.8703595
1 FirmaChain(FCT2) ke NPR
रु1.928537
1 FirmaChain(FCT2) ke PYG
96.52212
1 FirmaChain(FCT2) ke RWF
Fr19.74811
1 FirmaChain(FCT2) ke SBD
$0.1120103
1 FirmaChain(FCT2) ke SCR
0.2048305
1 FirmaChain(FCT2) ke SRD
$0.523985
1 FirmaChain(FCT2) ke SVC
$0.1189514
1 FirmaChain(FCT2) ke SZL
L0.2362696
1 FirmaChain(FCT2) ke TMT
m0.047635
1 FirmaChain(FCT2) ke TND
د.ت0.04027199
1 FirmaChain(FCT2) ke TTD
$0.0921397
1 FirmaChain(FCT2) ke UGX
Sh47.58056
1 FirmaChain(FCT2) ke XAF
Fr7.71687
1 FirmaChain(FCT2) ke XCD
$0.036747
1 FirmaChain(FCT2) ke XOF
Fr7.71687
1 FirmaChain(FCT2) ke XPF
Fr1.40183
1 FirmaChain(FCT2) ke BWP
P0.1830545
1 FirmaChain(FCT2) ke BZD
$0.0273561
1 FirmaChain(FCT2) ke CVE
$1.3043824
1 FirmaChain(FCT2) ke DJF
Fr2.40897
1 FirmaChain(FCT2) ke DOP
$0.8752591
1 FirmaChain(FCT2) ke DZD
د.ج1.7758328
1 FirmaChain(FCT2) ke FJD
$0.0310308
1 FirmaChain(FCT2) ke GNF
Fr118.33895
1 FirmaChain(FCT2) ke GTQ
Q0.1042526
1 FirmaChain(FCT2) ke GYD
$2.8466676
1 FirmaChain(FCT2) ke ISK
kr1.71486

Sumber Daya FirmaChain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FirmaChain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FirmaChain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FirmaChain

Berapa nilai FirmaChain (FCT2) hari ini?
Harga live FCT2 dalam USD adalah 0.01361 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FCT2 ke USD saat ini?
Harga FCT2 ke USD saat ini adalah $ 0.01361. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FirmaChain?
Kapitalisasi pasar FCT2 adalah $ 14.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FCT2?
Suplai beredar FCT2 adalah 1.07B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FCT2?
FCT2 mencapai harga ATH sebesar 133.444099809 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FCT2?
FCT2 mencapai harga ATL 0.0124668608351 USD.
Berapa volume perdagangan FCT2?
Volume perdagangan 24 jam live FCT2 adalah $ 27.24K USD.
Akankah harga FCT2 naik lebih tinggi tahun ini?
FCT2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FCT2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting FirmaChain (FCT2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FCT2 ke USD

Jumlah

FCT2
FCT2
USD
USD

1 FCT2 = 0.01361 USD

Perdagangkan FCT2

FCT2/USDT
$0.01361
+1.18%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

