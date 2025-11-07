BursaDEX+
Harga live Bonfida hari ini adalah 0.05672 USD. Lacak informasi harga aktual FIDA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIDA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Bonfida(FIDA)

Harga Live 1 FIDA ke USD:

$0.05658
$0.05658$0.05658
+8.41%1D
USD
Grafik Harga Live Bonfida (FIDA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:34:57 (UTC+8)

Informasi Harga Bonfida (FIDA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05047
$ 0.05047$ 0.05047
Low 24 Jam
$ 0.06127
$ 0.06127$ 0.06127
High 24 Jam

$ 0.05047
$ 0.05047$ 0.05047

$ 0.06127
$ 0.06127$ 0.06127

$ 59.60906616921114
$ 59.60906616921114$ 59.60906616921114

$ 0.03036024372447219
$ 0.03036024372447219$ 0.03036024372447219

+4.05%

+8.41%

+3.27%

+3.27%

Harga aktual Bonfida (FIDA) adalah $ 0.05672. Selama 24 jam terakhir, FIDA diperdagangkan antara low $ 0.05047 dan high $ 0.06127, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFIDA adalah $ 59.60906616921114, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03036024372447219.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FIDA telah berubah sebesar +4.05% selama 1 jam terakhir, +8.41% selama 24 jam, dan +3.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bonfida (FIDA)

No.466

$ 56.20M
$ 56.20M$ 56.20M

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

$ 56.20M
$ 56.20M$ 56.20M

990.91M
990.91M 990.91M

990,911,231.255689
990,911,231.255689 990,911,231.255689

SOL

Kapitalisasi Pasar Bonfida saat ini adalah $ 56.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.65M. Suplai beredar FIDA adalah 990.91M, dan total suplainya sebesar 990911231.255689. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.20M.

Riwayat Harga Bonfida (FIDA) USD

Pantau perubahan harga Bonfida untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0043892+8.41%
30 Days$ -0.02237-28.29%
60 Hari$ -0.03038-34.88%
90 Hari$ -0.04383-43.60%
Perubahan Harga Bonfida Hari Ini

Hari ini, FIDA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0043892 (+8.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bonfida 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02237 (-28.29%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bonfida 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FIDA terlihat mengalami perubahan $ -0.03038 (-34.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bonfida 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04383 (-43.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bonfida (FIDA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bonfida sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bonfida (FIDA)

As one of the earliest builders on Solana and one of many firsts for the ecosystem, Bonfida aspires to show what can be done on the strongest performing blockchain. Major product is the Solana Name Service.

Bonfida tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bonfida Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FIDA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bonfida di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bonfida dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bonfida (USD)

Berapa nilai Bonfida (FIDA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bonfida (FIDA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bonfida.

Cek prediksi harga Bonfida sekarang!

Tokenomi Bonfida (FIDA)

Memahami tokenomi Bonfida (FIDA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIDA sekarang!

Cara membeli Bonfida (FIDA)

Ingin mengetahui cara membeli Bonfida? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bonfida di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Bonfida

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bonfida, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bonfida
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bonfida

Berapa nilai Bonfida (FIDA) hari ini?
Harga live FIDA dalam USD adalah 0.05672 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FIDA ke USD saat ini?
Harga FIDA ke USD saat ini adalah $ 0.05672. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bonfida?
Kapitalisasi pasar FIDA adalah $ 56.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FIDA?
Suplai beredar FIDA adalah 990.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FIDA?
FIDA mencapai harga ATH sebesar 59.60906616921114 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FIDA?
FIDA mencapai harga ATL 0.03036024372447219 USD.
Berapa volume perdagangan FIDA?
Volume perdagangan 24 jam live FIDA adalah $ 2.65M USD.
Akankah harga FIDA naik lebih tinggi tahun ini?
FIDA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIDA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Bonfida (FIDA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

