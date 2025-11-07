BursaDEX+
Harga live Filecoin hari ini adalah 2.2 USD. Lacak informasi harga aktual FIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIL dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Filecoin

Harga Filecoin(FIL)

Harga Live 1 FIL ke USD:

$2.234
+62.00%1D
USD
Grafik Harga Live Filecoin (FIL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:41:31 (UTC+8)

Informasi Harga Filecoin (FIL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.324
Low 24 Jam
$ 2.365
High 24 Jam

$ 1.324
$ 2.365
$ 237.24182637
$ 0.6336136027631412
-5.91%

+62.00%

+49.35%

+49.35%

Harga aktual Filecoin (FIL) adalah $ 2.2. Selama 24 jam terakhir, FIL diperdagangkan antara low $ 1.324 dan high $ 2.365, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFIL adalah $ 237.24182637, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6336136027631412.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FIL telah berubah sebesar -5.91% selama 1 jam terakhir, +62.00% selama 24 jam, dan +49.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Filecoin (FIL)

No.70

$ 1.56B
$ 26.44M
$ 4.31B
706.93M
1,958,836,142
0.02%

2017-08-10 00:00:00

FIL

Kapitalisasi Pasar Filecoin saat ini adalah $ 1.56B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 26.44M. Suplai beredar FIL adalah 706.93M, dan total suplainya sebesar 1958836142. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.31B.

Riwayat Harga Filecoin (FIL) USD

Pantau perubahan harga Filecoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.85499+62.00%
30 Days$ -0.102-4.44%
60 Hari$ -0.219-9.06%
90 Hari$ -0.353-13.83%
Perubahan Harga Filecoin Hari Ini

Hari ini, FIL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.85499 (+62.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Filecoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.102 (-4.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Filecoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FIL terlihat mengalami perubahan $ -0.219 (-9.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Filecoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.353 (-13.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Filecoin (FIL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Filecoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Filecoin (FIL)

"Filecoin [Futures] (FIL) adalah mata uang kripto. Pengguna dapat menghasilkan FIL melalui proses penambangan. Untuk detail proyek, silakan kunjungi situs web resmi proyek yang disebutkan di atas."

Filecoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Filecoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FIL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Filecoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Filecoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Filecoin (USD)

Berapa nilai Filecoin (FIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Filecoin (FIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Filecoin.

Cek prediksi harga Filecoin sekarang!

Tokenomi Filecoin (FIL)

Memahami tokenomi Filecoin (FIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIL sekarang!

Cara membeli Filecoin (FIL)

Ingin mengetahui cara membeli Filecoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Filecoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FIL ke Mata Uang Lokal

1 Filecoin(FIL) ke VND
57,893
1 Filecoin(FIL) ke AUD
A$3.388
1 Filecoin(FIL) ke GBP
1.672
1 Filecoin(FIL) ke EUR
1.892
1 Filecoin(FIL) ke USD
$2.2
1 Filecoin(FIL) ke MYR
RM9.174
1 Filecoin(FIL) ke TRY
92.84
1 Filecoin(FIL) ke JPY
¥336.6
1 Filecoin(FIL) ke ARS
ARS$3,193.014
1 Filecoin(FIL) ke RUB
178.75
1 Filecoin(FIL) ke INR
195.074
1 Filecoin(FIL) ke IDR
Rp36,666.652
1 Filecoin(FIL) ke PHP
129.844
1 Filecoin(FIL) ke EGP
￡E.104.038
1 Filecoin(FIL) ke BRL
R$11.77
1 Filecoin(FIL) ke CAD
C$3.102
1 Filecoin(FIL) ke BDT
268.422
1 Filecoin(FIL) ke NGN
3,165.448
1 Filecoin(FIL) ke COP
$8,429.102
1 Filecoin(FIL) ke ZAR
R.38.214
1 Filecoin(FIL) ke UAH
92.532
1 Filecoin(FIL) ke TZS
T.Sh.5,405.4
1 Filecoin(FIL) ke VES
Bs499.4
1 Filecoin(FIL) ke CLP
$2,074.6
1 Filecoin(FIL) ke PKR
Rs621.808
1 Filecoin(FIL) ke KZT
1,157.266
1 Filecoin(FIL) ke THB
฿71.236
1 Filecoin(FIL) ke TWD
NT$68.156
1 Filecoin(FIL) ke AED
د.إ8.074
1 Filecoin(FIL) ke CHF
Fr1.76
1 Filecoin(FIL) ke HKD
HK$17.094
1 Filecoin(FIL) ke AMD
֏841.28
1 Filecoin(FIL) ke MAD
.د.م20.46
1 Filecoin(FIL) ke MXN
$40.876
1 Filecoin(FIL) ke SAR
ريال8.25
1 Filecoin(FIL) ke ETB
Br338.558
1 Filecoin(FIL) ke KES
KSh284.108
1 Filecoin(FIL) ke JOD
د.أ1.5598
1 Filecoin(FIL) ke PLN
8.096
1 Filecoin(FIL) ke RON
лв9.68
1 Filecoin(FIL) ke SEK
kr21.054
1 Filecoin(FIL) ke BGN
лв3.718
1 Filecoin(FIL) ke HUF
Ft736.516
1 Filecoin(FIL) ke CZK
46.398
1 Filecoin(FIL) ke KWD
د.ك0.6732
1 Filecoin(FIL) ke ILS
7.194
1 Filecoin(FIL) ke BOB
Bs15.18
1 Filecoin(FIL) ke AZN
3.74
1 Filecoin(FIL) ke TJS
SM20.284
1 Filecoin(FIL) ke GEL
5.962
1 Filecoin(FIL) ke AOA
Kz2,016.498
1 Filecoin(FIL) ke BHD
.د.ب0.8294
1 Filecoin(FIL) ke BMD
$2.2
1 Filecoin(FIL) ke DKK
kr14.234
1 Filecoin(FIL) ke HNL
L57.948
1 Filecoin(FIL) ke MUR
101.068
1 Filecoin(FIL) ke NAD
$38.214
1 Filecoin(FIL) ke NOK
kr22.418
1 Filecoin(FIL) ke NZD
$3.894
1 Filecoin(FIL) ke PAB
B/.2.2
1 Filecoin(FIL) ke PGK
K9.24
1 Filecoin(FIL) ke QAR
ر.ق8.008
1 Filecoin(FIL) ke RSD
дин.223.454
1 Filecoin(FIL) ke UZS
soʻm26,506.018
1 Filecoin(FIL) ke ALL
L184.47
1 Filecoin(FIL) ke ANG
ƒ3.938
1 Filecoin(FIL) ke AWG
ƒ3.96
1 Filecoin(FIL) ke BBD
$4.4
1 Filecoin(FIL) ke BAM
KM3.718
1 Filecoin(FIL) ke BIF
Fr6,487.8
1 Filecoin(FIL) ke BND
$2.86
1 Filecoin(FIL) ke BSD
$2.2
1 Filecoin(FIL) ke JMD
$352.77
1 Filecoin(FIL) ke KHR
8,835.332
1 Filecoin(FIL) ke KMF
Fr924
1 Filecoin(FIL) ke LAK
47,826.086
1 Filecoin(FIL) ke LKR
රු670.714
1 Filecoin(FIL) ke MDL
L37.4
1 Filecoin(FIL) ke MGA
Ar9,909.9
1 Filecoin(FIL) ke MOP
P17.6
1 Filecoin(FIL) ke MVR
33.88
1 Filecoin(FIL) ke MWK
MK3,819.442
1 Filecoin(FIL) ke MZN
MT140.69
1 Filecoin(FIL) ke NPR
रु311.74
1 Filecoin(FIL) ke PYG
15,602.4
1 Filecoin(FIL) ke RWF
Fr3,192.2
1 Filecoin(FIL) ke SBD
$18.106
1 Filecoin(FIL) ke SCR
30.8
1 Filecoin(FIL) ke SRD
$84.7
1 Filecoin(FIL) ke SVC
$19.228
1 Filecoin(FIL) ke SZL
L38.192
1 Filecoin(FIL) ke TMT
m7.7
1 Filecoin(FIL) ke TND
د.ت6.5098
1 Filecoin(FIL) ke TTD
$14.894
1 Filecoin(FIL) ke UGX
Sh7,691.2
1 Filecoin(FIL) ke XAF
Fr1,249.6
1 Filecoin(FIL) ke XCD
$5.94
1 Filecoin(FIL) ke XOF
Fr1,249.6
1 Filecoin(FIL) ke XPF
Fr226.6
1 Filecoin(FIL) ke BWP
P29.59
1 Filecoin(FIL) ke BZD
$4.422
1 Filecoin(FIL) ke CVE
$210.848
1 Filecoin(FIL) ke DJF
Fr389.4
1 Filecoin(FIL) ke DOP
$141.482
1 Filecoin(FIL) ke DZD
د.ج287.056
1 Filecoin(FIL) ke FJD
$5.016
1 Filecoin(FIL) ke GNF
Fr19,129
1 Filecoin(FIL) ke GTQ
Q16.852
1 Filecoin(FIL) ke GYD
$460.152
1 Filecoin(FIL) ke ISK
kr277.2

Sumber Daya Filecoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Filecoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Filecoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Filecoin

Berapa nilai Filecoin (FIL) hari ini?
Harga live FIL dalam USD adalah 2.2 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FIL ke USD saat ini?
Harga FIL ke USD saat ini adalah $ 2.2. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Filecoin?
Kapitalisasi pasar FIL adalah $ 1.56B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FIL?
Suplai beredar FIL adalah 706.93M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FIL?
FIL mencapai harga ATH sebesar 237.24182637 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FIL?
FIL mencapai harga ATL 0.6336136027631412 USD.
Berapa volume perdagangan FIL?
Volume perdagangan 24 jam live FIL adalah $ 26.44M USD.
Akankah harga FIL naik lebih tinggi tahun ini?
FIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Filecoin (FIL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FIL ke USD

Jumlah

FIL
FIL
USD
USD

1 FIL = 2.2 USD

Perdagangkan FIL

FIL/USDT
$2.234
+62.11%
FIL/USDC
$2.2369
+62.30%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

