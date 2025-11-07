Apa yang dimaksud dengan Filecoin (FIL)

"Filecoin [Futures] (FIL) adalah mata uang kripto. Pengguna dapat menghasilkan FIL melalui proses penambangan. Untuk detail proyek, silakan kunjungi situs web resmi proyek yang disebutkan di atas." "Filecoin [Futures] (FIL) adalah mata uang kripto. Pengguna dapat menghasilkan FIL melalui proses penambangan. Untuk detail proyek, silakan kunjungi situs web resmi proyek yang disebutkan di atas."

Filecoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Filecoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa FIL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Filecoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Filecoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Filecoin (USD)

Berapa nilai Filecoin (FIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Filecoin (FIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Filecoin.

Cek prediksi harga Filecoin sekarang!

Tokenomi Filecoin (FIL)

Memahami tokenomi Filecoin (FIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIL sekarang!

Cara membeli Filecoin (FIL)

Ingin mengetahui cara membeli Filecoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Filecoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FIL ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Filecoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Filecoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Filecoin Berapa nilai Filecoin (FIL) hari ini? Harga live FIL dalam USD adalah 2.2 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FIL ke USD saat ini? $ 2.2 . Cobalah Harga FIL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Filecoin? Kapitalisasi pasar FIL adalah $ 1.56B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FIL? Suplai beredar FIL adalah 706.93M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FIL? FIL mencapai harga ATH sebesar 237.24182637 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FIL? FIL mencapai harga ATL 0.6336136027631412 USD . Berapa volume perdagangan FIL? Volume perdagangan 24 jam live FIL adalah $ 26.44M USD . Akankah harga FIL naik lebih tinggi tahun ini? FIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Filecoin (FIL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi