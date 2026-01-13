Harga FlyingKetamineHorse Hari Ini

Harga live FlyingKetamineHorse (FKH) hari ini adalah $ 0.004189, dengan perubahan 4.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FKH ke USD saat ini adalah $ 0.004189 per FKH.

FlyingKetamineHorse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FKH. Selama 24 jam terakhir, FKH diperdagangkan antara $ 0.004046 (low) dan $ 0.00559 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FKH bergerak -1.69% dalam satu jam terakhir dan -57.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 66.90K.

Informasi Pasar FlyingKetamineHorse (FKH)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 66.90K$ 66.90K $ 66.90K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar FlyingKetamineHorse saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.90K. Suplai beredar FKH adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.