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Harga live Flare hari ini adalah 0.006605 IDR. Kapitalisasi pasar FLR adalah 564,907,616.38419052096 IDR. Lacak informasi harga aktual FLR ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Flare hari ini adalah 0.006605 IDR. Kapitalisasi pasar FLR adalah 564,907,616.38419052096 IDR. Lacak informasi harga aktual FLR ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga Flare(FLR)

Harga Live 1 FLR ke IDR:

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IDR
Grafik Harga Live Flare (FLR)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:31:10 (UTC+8)

Harga Flare Hari Ini

Harga live Flare (FLR) hari ini adalah Rp 0.006605, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLR ke IDR saat ini adalah Rp 0.006605 per FLR.

Flare saat ini berada di peringkat #69 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 564.91M, dengan suplai yang beredar 85.53B FLR. Selama 24 jam terakhir, FLR diperdagangkan antara Rp 0.006588 (low) dan Rp 0.00679 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 1,423.214058, sementara all-time low aset ini adalah Rp 115.7616127805868487512.

Dalam kinerja jangka pendek, FLR bergerak -0.32% dalam satu jam terakhir dan -0.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 123.31K.

Informasi Pasar Flare (FLR)

No.69

Rp 564.91M
Rp 564.91MRp 564.91M

Rp 123.31K
Rp 123.31KRp 123.31K

Rp 700.07M
Rp 700.07MRp 700.07M

85.53B
85.53B 85.53B

105,991,501,903.028747
105,991,501,903.028747 105,991,501,903.028747

0.03%

FLARE

Kapitalisasi Pasar Flare saat ini adalah Rp 564.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 123.31K. Suplai beredar FLR adalah 85.53B, dan total suplainya sebesar 105991501903.028747. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 700.07M.

Riwayat Harga Flare IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.006588
Rp 0.006588Rp 0.006588
Low 24 Jam
Rp 0.00679
Rp 0.00679Rp 0.00679
High 24 Jam

Rp 0.006588
Rp 0.006588Rp 0.006588

Rp 0.00679
Rp 0.00679Rp 0.00679

Rp 1,423.214058
Rp 1,423.214058Rp 1,423.214058

Rp 115.7616127805868487512
Rp 115.7616127805868487512Rp 115.7616127805868487512

-0.32%

--

-0.53%

-0.53%

Riwayat Harga Flare (FLR) IDR

Pantau perubahan harga Flare untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.000719-9.82%
60 HariRp -0.00183-21.70%
90 HariRp -0.001331-16.78%
Perubahan Harga Flare Hari Ini

Hari ini, FLR tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Flare 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.000719 (-9.82%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Flare 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLR terlihat mengalami perubahan Rp -0.00183 (-21.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Flare 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.001331 (-16.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Flare (FLR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Flare sekarang.

Analisis untuk Flare

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Flare terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Tren pasar Flare hari ini: bullish atau bearish?

Sentimen pasar FLR secara keseluruhan saat ini: bullish, bullish 68% | bearish 32%;

Dimensi IndikatorKesimpulan ModelProporsi/Ambang BatasRingkasan Singkat
KDJGolden CrossK > DMomentum jangka pendek memanas, suhu meningkat.
StochRSI> 80Zona OverboughtDalam jangka pendek, kenaikannya terlalu cepat, waspadai risiko koreksi.
Titik PivotPivot ≤ Harga ≤ R1Antara Pivot‑R1Baru saja meninggalkan pivot tengah, posisi cukup tinggi.
Grup EMA1-2 Beli20-40% JualSebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum bullish mulai muncul.
Grup MA1-2 Beli20-40% JualSebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
BOLL (20,2)Tengah < Harga ≤ AtasDi antara band tengah dan atasRelatif kuat, tetapi tidak ekstrem.
RSI (14)Netral30‑70Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.

**Struktur Pasar** FLR_USDT pada timeframe 4 jam saat ini berada di harga 0,006656, berada 0,76% di bawah level pusat 0,00661, dan bergerak dalam rentang sempit di sekitar sumbu tengah sistem pivot. MA dan EMA masing-masing mencatatkan proporsi pembelian pada posisi 1-2, sementara harga berada di atas garis rata-rata jangka pendek namun belum berhasil menembus resistensi pusat. **Kondisi Momentum** MACD menunjukkan pola persilangan bullish, dengan garis cepat berada di dekat garis nol. RSI tetap berada dalam zona netral, sedangkan data KDJ dan StochRSI tidak tersedia sehingga sinyal overbought atau oversold belum dapat dikonfirmasi. Indikator momentum jangka pendek bergerak searah dengan arah sistem moving average, namun intensitas momentum belum menunjukkan penguatan yang signifikan. **Level Harga Kunci** Resistensi utama R1 terletak di 0,00667 (naik +2,1% dari harga saat ini), sedangkan R2 berada di 0,00672 (naik +4,0% dari harga saat ini). Di sisi support, S1 berada di 0,00656 (turun -0,8% dari harga saat ini), dan S2 berada di 0,0065 (turun -2,3% dari harga saat ini). Level-level terdekat berkonsentrasi dalam rentang 1% di sekitar level pusat 0,00661.

Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Flare?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga token Flare (FLR):

1. Adopsi jaringan dan penggunaan platform kontrak pintar Flare
2. Keberhasilan integrasi dengan blockchain lain seperti XRP, LTC, dan DOGE
3. Aktivitas pengembang dan peluncuran dApp di jaringan
4. Jadwal distribusi token dan acara pembukaan kunci
5. Sentimen pasar kripto secara keseluruhan
6. Kemitraan dengan bursa dan protokol DeFi
7. Perkembangan regulasi yang memengaruhi interoperabilitas blockchain
8. Persaingan dari platform kontrak pintar lainnya
9. Peningkatan teknis dan penyempurnaan protokol
10. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa utama

Mengapa orang ingin tahu harga Flare hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Flare (FLR) hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, dan melacak kinerja investasi. Karena FLR adalah mata uang kripto yang relatif baru yang diluncurkan pada tahun 2023, para investor secara cermat memantau pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk/keluar.

Prediksi Harga untuk Flare

Prediksi Harga Flare (FLR) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FLR pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Flare (FLR) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Flare berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Flare yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga FLR pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Flare.

Tentang Flare

Flare Networks (FLR) adalah jaringan desentralisasi yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai jaringan blockchain. Tujuannya adalah untuk membawa fungsi kontrak pintar ke aset digital yang secara inheren tidak mendukungnya, seperti XRP, Litecoin, dan Dogecoin. FLR menggunakan Ethereum Virtual Machine (EVM) untuk mengeksekusi kontrak pintar, memungkinkan interoperabilitas antara berbagai blockchain. Token asli jaringan ini, Spark (FLR), digunakan untuk tata kelola, memberikan jaminan untuk penerbitan aset tanpa kepercayaan, dan sebagai hadiah untuk peserta jaringan. Protokol konsensus Flare Networks adalah versi modifikasi dari Federated Byzantine Agreement, yang memungkinkan throughput tinggi dan biaya transaksi rendah.

Cara membeli & berinvestasi Flare di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Flare? Pembelian FLR dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Flare. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Flare (FLR) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Flare akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Flare (FLR)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Flare

Dengan memiliki Flare, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Flare (FLR) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Flare (FLR)

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

Whitepaper

Sumber Daya Flare

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Flare, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Flare
Explorer Blok

Kategori :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Flare

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:31:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Flare (FLR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Flare Selengkapnya

FLR USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada FLR dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FLR USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Flare (FLR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Flare secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FLR/USDT
Rp117.91069542
Rp117.91069542Rp117.91069542
0.00%
0.00% (USDT)

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Rp895.1784282
Rp895.1784282Rp895.1784282

+20.07%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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