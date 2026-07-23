Harga Flare Hari Ini

Harga live Flare (FLR) hari ini adalah Rp 0.006605, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLR ke IDR saat ini adalah Rp 0.006605 per FLR.

Flare saat ini berada di peringkat #69 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 564.91M, dengan suplai yang beredar 85.53B FLR. Selama 24 jam terakhir, FLR diperdagangkan antara Rp 0.006588 (low) dan Rp 0.00679 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 1,423.214058, sementara all-time low aset ini adalah Rp 115.7616127805868487512.

Dalam kinerja jangka pendek, FLR bergerak -0.32% dalam satu jam terakhir dan -0.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 123.31K.

Informasi Pasar Flare (FLR)

Peringkat No.69 Kapitalisasi Pasar Rp 564.91MRp 564.91M Rp 564.91M Volume (24 Jam) Rp 123.31KRp 123.31K Rp 123.31K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 700.07MRp 700.07M Rp 700.07M Suplai Peredaran 85.53B 85.53B 85.53B Total Suplai 105,991,501,903.028747 105,991,501,903.028747 105,991,501,903.028747 Pangsa Pasar 0.03% Blockchain Publik FLARE

Kapitalisasi Pasar Flare saat ini adalah Rp 564.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 123.31K. Suplai beredar FLR adalah 85.53B, dan total suplainya sebesar 105991501903.028747. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 700.07M.