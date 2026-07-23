Harga Flare(FLR)
Harga live Flare (FLR) hari ini adalah Rp 0.006605, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLR ke IDR saat ini adalah Rp 0.006605 per FLR.
Flare saat ini berada di peringkat #69 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 564.91M, dengan suplai yang beredar 85.53B FLR. Selama 24 jam terakhir, FLR diperdagangkan antara Rp 0.006588 (low) dan Rp 0.00679 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 1,423.214058, sementara all-time low aset ini adalah Rp 115.7616127805868487512.
Dalam kinerja jangka pendek, FLR bergerak -0.32% dalam satu jam terakhir dan -0.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 123.31K.
No.69
0.03%
FLARE
Kapitalisasi Pasar Flare saat ini adalah Rp 564.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 123.31K. Suplai beredar FLR adalah 85.53B, dan total suplainya sebesar 105991501903.028747. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 700.07M.
-0.32%
--
-0.53%
-0.53%
Pantau perubahan harga Flare untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (IDR)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|--
|--
|30 Days
|Rp -0.000719
|-9.82%
|60 Hari
|Rp -0.00183
|-21.70%
|90 Hari
|Rp -0.001331
|-16.78%
Hari ini, FLR tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.000719 (-9.82%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLR terlihat mengalami perubahan Rp -0.00183 (-21.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.001331 (-16.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Flare (FLR)?
Lihat halaman Riwayat Harga Flare sekarang.
Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Flare terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.
Sentimen pasar FLR secara keseluruhan saat ini: bullish, bullish 68% | bearish 32%;
|Dimensi Indikator
|Kesimpulan Model
|Proporsi/Ambang Batas
|Ringkasan Singkat
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Momentum jangka pendek memanas, suhu meningkat.
|StochRSI
|> 80
|Zona Overbought
|Dalam jangka pendek, kenaikannya terlalu cepat, waspadai risiko koreksi.
|Titik Pivot
|Pivot ≤ Harga ≤ R1
|Antara Pivot‑R1
|Baru saja meninggalkan pivot tengah, posisi cukup tinggi.
|Grup EMA
|1-2 Beli
|20-40% Jual
|Sebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum bullish mulai muncul.
|Grup MA
|1-2 Beli
|20-40% Jual
|Sebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
|BOLL (20,2)
|Tengah < Harga ≤ Atas
|Di antara band tengah dan atas
|Relatif kuat, tetapi tidak ekstrem.
|RSI (14)
|Netral
|30‑70
|Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.
**Struktur Pasar** FLR_USDT pada timeframe 4 jam saat ini berada di harga 0,006656, berada 0,76% di bawah level pusat 0,00661, dan bergerak dalam rentang sempit di sekitar sumbu tengah sistem pivot. MA dan EMA masing-masing mencatatkan proporsi pembelian pada posisi 1-2, sementara harga berada di atas garis rata-rata jangka pendek namun belum berhasil menembus resistensi pusat. **Kondisi Momentum** MACD menunjukkan pola persilangan bullish, dengan garis cepat berada di dekat garis nol. RSI tetap berada dalam zona netral, sedangkan data KDJ dan StochRSI tidak tersedia sehingga sinyal overbought atau oversold belum dapat dikonfirmasi. Indikator momentum jangka pendek bergerak searah dengan arah sistem moving average, namun intensitas momentum belum menunjukkan penguatan yang signifikan. **Level Harga Kunci** Resistensi utama R1 terletak di 0,00667 (naik +2,1% dari harga saat ini), sedangkan R2 berada di 0,00672 (naik +4,0% dari harga saat ini). Di sisi support, S1 berada di 0,00656 (turun -0,8% dari harga saat ini), dan S2 berada di 0,0065 (turun -2,3% dari harga saat ini). Level-level terdekat berkonsentrasi dalam rentang 1% di sekitar level pusat 0,00661.
Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Pada tahun 2040, harga Flare berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.
Flare Networks (FLR) adalah jaringan desentralisasi yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai jaringan blockchain. Tujuannya adalah untuk membawa fungsi kontrak pintar ke aset digital yang secara inheren tidak mendukungnya, seperti XRP, Litecoin, dan Dogecoin. FLR menggunakan Ethereum Virtual Machine (EVM) untuk mengeksekusi kontrak pintar, memungkinkan interoperabilitas antara berbagai blockchain. Token asli jaringan ini, Spark (FLR), digunakan untuk tata kelola, memberikan jaminan untuk penerbitan aset tanpa kepercayaan, dan sebagai hadiah untuk peserta jaringan. Protokol konsensus Flare Networks adalah versi modifikasi dari Federated Byzantine Agreement, yang memungkinkan throughput tinggi dan biaya transaksi rendah.
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Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Flare, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|02-11 14:20:00
|Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
|02-04 11:04:00
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
|02-04 00:48:00
|Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
|02-01 01:12:00
|Kabar Industri Terkini
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|Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli
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