Tabel Konversi Flare ke Rupiah Indonesia
Tabel Konversi FLR ke IDR
Tabel Konversi IDR ke FLR
- 1 FLR110.67 IDR
- 5 FLR553.35 IDR
- 10 FLR1,106.71 IDR
- 50 FLR5,533.54 IDR
- 100 FLR11,067.07 IDR
- 1,000 FLR110,670.72 IDR
- 5,000 FLR553,353.62 IDR
- 10,000 FLR1,106,707.24 IDR
- 1 IDR0.009035 FLR
- 5 IDR0.04517 FLR
- 10 IDR0.09035 FLR
- 50 IDR0.4517 FLR
- 100 IDR0.9035 FLR
- 1,000 IDR9.0358 FLR
- 5,000 IDR45.17 FLR
- 10,000 IDR90.35 FLR
Flare (FLR) saat ini diperdagangkan seharga Rp 110.67 IDR , yang mencerminkan perubahan 0.15% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp1.48B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Rp9.47T IDR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Flare Harga khusus dari kami.
1,473.67T IDR
Suplai Peredaran
1.48B
Volume Trading 24 Jam
9.47T IDR
Kapitalisasi Pasar
0.15%
Perubahan Harga (1 Hari)
Rp 0.006448
High 24 Jam
Rp 0.00636
Low 24 Jam
Grafik tren FLR ke IDR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Flare terhadap IDR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Flare saat ini.
Ringkasan Konversi FLR ke IDR
Per | 1 FLR = 110.67 IDR | 1 IDR = 0.009035 FLR
Kurs untuk 1 FLR ke IDR hari ini adalah 110.67 IDR.
Pembelian 5 FLR akan dikenai biaya 553.35 IDR, sedangkan 10 FLR memiliki nilai 1,106.71 IDR.
1 IDR dapat di-trade dengan 0.009035 FLR.
50 IDR dapat dikonversi ke 0.4517 FLR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FLR ke IDR telah berubah sebesar -2.18% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.15%, sehingga mencapai high senilai 111.1 IDR dan low senilai 109.59 IDR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FLR adalah 115.96 IDR yang menunjukkan perubahan -4.57% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FLR telah berubah sebesar -23.78 IDR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -17.69% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FLR ke IDR
Dalam 24 jam terakhir, Flare (FLR) telah berfluktuasi antara 109.59 IDR dan 111.1 IDR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 109.59 IDR dan high 123.59 IDR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FLR ke IDR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 172.3
|Low
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rata-rata
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Volatilitas
|+1.38%
|+12.48%
|+12.64%
|+47.37%
|Perubahan
|+0.45%
|-1.42%
|-4.56%
|-17.91%
Prakiraan Harga Flare dalam IDR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Flare dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FLR ke IDR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FLR untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Flare dapat mencapai sekitar Rp116.2 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FLR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FLR mungkin naik menjadi sekitar Rp134.52 IDR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Flare kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Flare
Ringkasan Rupiah Indonesia
Statistik Pasar FLR ke IDR
105,991,501,903.02875
FLARE
Kurs FLR ke IDR Saat Ini
Harga live Flare (FLR) hari ini adalah Rp 110.67072374346964794, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLR ke IDR saat ini adalah Rp 110.67072374346964794 per FLR.
Telusuri Flare Selengkapnya di MEXC
Rupiah Indonesia, yang sering disebut sebagai IDR, adalah mata uang resmi negara Indonesia. Mata uang ini diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral negara tersebut, yaitu Bank Indonesia. Sebagai alat tukar utama di salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Rupiah memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Mata uang ini digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga pemenuhan kewajiban finansial.
Rupiah dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut Sen; namun, akibat inflasi selama bertahun-tahun, penggunaan Sen tidak terpakai dalam transaksi sehari-hari. Sebaliknya, Rupiah umumnya digunakan dalam pecahan mulai dari 1.000 hingga 100.000. Bank Indonesia bertanggung jawab atas pencetakan uang kertas dan koin ini serta memastikan peredaran mereka dalam perekonomian.
Di pasar valuta asing internasional, Rupiah secara aktif diperdagangkan, dan nilainya fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk kinerja ekonomi Indonesia, peristiwa geopolitik, serta tren pasar global. Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain, seperti Dolar AS atau Euro, dapat secara signifikan memengaruhi neraca perdagangan dan kesehatan ekonomi negara.
Rupiah juga memegang peranan penting dalam sistem keuangan Indonesia. Mata uang ini digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Rupiah digunakan untuk tujuan perpajakan, dan merupakan mata uang yang digunakan oleh bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter negara. Oleh karena itu, stabilitas Rupiah sangat krusial untuk menjaga stabilitas keuangan di negara ini.
Meskipun Rupiah merupakan mata uang fiat—artinya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak—nilai Rupiah ditentukan oleh stabilitas ekonomi dan kredibilitas pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah menjaga ekonomi yang stabil memiliki peran penting dalam menentukan nilai Rupiah.
Singkatnya, Rupiah Indonesia bukan hanya sekadar alat transaksi semata; ia merupakan cerminan kondisi ekonomi negara serta instrumen bagi kebijakan moneter. Memahami peran dan fungsi Rupiah sangat penting bagi siapa pun yang tertarik pada lanskap ekonomi Indonesia.
Pasangan Perdagangan FLR yang Tersedia di MEXC
Spot
FLR/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FLR, yang mencakup pasar tempat Flare dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FLR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
FLRUSDTPerpetual
|--
|Trade
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Danai akun Anda dengan IDR menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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FLR dan IDR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Flare (FLR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Flare
- Harga Saat Ini (USD): $0.006423
- Perubahan 7 Hari: -2.18%
- Tren 30 Hari: -4.57%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FLR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IDR, harga USD FLR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FLR] [FLR ke USD]
Rupiah Indonesia (IDR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IDR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IDR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FLR yang sama.
- IDR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs FLR ke IDR?
Kurs antara Flare (FLR) dan Rupiah Indonesia (IDR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FLR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FLR ke IDR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IDR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IDR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IDR. Ketika IDR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FLR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Flare, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FLR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IDR.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs FLR ke IDR di Indonesia?
Kurs FLR ke IDR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari FLR (sering kali dalam IDR) yang dikonversi ke IDR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs FLR ke IDR sering berubah di Indonesia?
Kurs FLR ke IDR sering berubah karena FLR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs FLR ke IDR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs FLR ke IDR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs FLR ke IDR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi FLR ke IDR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi FLR ke IDR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren FLR terhadap IDR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs FLR ke IDR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan IDR, sehingga memengaruhi kurs meskipun FLR tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FLR ke IDR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs FLR ke IDR.
Dapatkah saya membandingkan kurs FLR ke IDR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FLR keIDR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FLR ke IDR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga FLR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi FLR ke IDR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga FLR ke IDR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi FLR dan IDR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk FLR dan IDR.
Apa perbedaan antara mengonversi FLR ke IDR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara FLR dan IDR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah FLR ke IDR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga FLR dalam IDR atau stablecoin. FLR ke IDR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs FLR ke IDR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. IDR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FLR ke IDR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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