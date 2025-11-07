BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Instadapp hari ini adalah 3.5992 USD. Lacak informasi harga aktual FLUID ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLUID dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Instadapp hari ini adalah 3.5992 USD. Lacak informasi harga aktual FLUID ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLUID dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FLUID

Info Harga FLUID

Penjelasan FLUID

Situs Web Resmi FLUID

Tokenomi FLUID

Prakiraan Harga FLUID

Riwayat FLUID

Panduan Membeli FLUID

Konverter FLUID ke Mata Uang Fiat

Spot FLUID

Futures USDT-M FLUID

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Instadapp

Harga Instadapp(FLUID)

Harga Live 1 FLUID ke USD:

$3.5992
$3.5992$3.5992
+0.91%1D
USD
Grafik Harga Live Instadapp (FLUID)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:42:14 (UTC+8)

Informasi Harga Instadapp (FLUID) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.5322
$ 3.5322$ 3.5322
Low 24 Jam
$ 3.7258
$ 3.7258$ 3.7258
High 24 Jam

$ 3.5322
$ 3.5322$ 3.5322

$ 3.7258
$ 3.7258$ 3.7258

$ 29.357592471347616
$ 29.357592471347616$ 29.357592471347616

$ 0
$ 0$ 0

-1.42%

+0.91%

-17.20%

-17.20%

Harga aktual Instadapp (FLUID) adalah $ 3.5992. Selama 24 jam terakhir, FLUID diperdagangkan antara low $ 3.5322 dan high $ 3.7258, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLUID adalah $ 29.357592471347616, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLUID telah berubah sebesar -1.42% selama 1 jam terakhir, +0.91% selama 24 jam, dan -17.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Instadapp (FLUID)

No.218

$ 278.90M
$ 278.90M$ 278.90M

$ 6.45K
$ 6.45K$ 6.45K

$ 359.92M
$ 359.92M$ 359.92M

77.49M
77.49M 77.49M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Instadapp saat ini adalah $ 278.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.45K. Suplai beredar FLUID adalah 77.49M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 359.92M.

Riwayat Harga Instadapp (FLUID) USD

Pantau perubahan harga Instadapp untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.032457+0.91%
30 Days$ -2.9908-45.39%
60 Hari$ -2.2843-38.83%
90 Hari$ -3.0976-46.26%
Perubahan Harga Instadapp Hari Ini

Hari ini, FLUID tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.032457 (+0.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Instadapp 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.9908 (-45.39%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Instadapp 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLUID terlihat mengalami perubahan $ -2.2843 (-38.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Instadapp 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -3.0976 (-46.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Instadapp (FLUID)?

Lihat halaman Riwayat Harga Instadapp sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Instadapp (FLUID)

Platform Instadapp adalah platform fitur lengkap bagi pengguna dan pengembang untuk memanfaatkan potensi penuh DeFi. Protokol Instadapp ('DSL') bertindak sebagai middleware yang menggabungkan beberapa protokol DeFi menjadi satu lapisan kontrak pintar yang dapat diupgrade. Struktur ini memungkinkan Instadapp untuk mengakses potensi penuh dari Keuangan Terdesentralisasi.

Instadapp tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Instadapp Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FLUID ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Instadapp di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Instadapp dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Instadapp (USD)

Berapa nilai Instadapp (FLUID) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Instadapp (FLUID) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Instadapp.

Cek prediksi harga Instadapp sekarang!

Tokenomi Instadapp (FLUID)

Memahami tokenomi Instadapp (FLUID) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLUID sekarang!

Cara membeli Instadapp (FLUID)

Ingin mengetahui cara membeli Instadapp? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Instadapp di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FLUID ke Mata Uang Lokal

1 Instadapp(FLUID) ke VND
94,712.948
1 Instadapp(FLUID) ke AUD
A$5.542768
1 Instadapp(FLUID) ke GBP
2.735392
1 Instadapp(FLUID) ke EUR
3.095312
1 Instadapp(FLUID) ke USD
$3.5992
1 Instadapp(FLUID) ke MYR
RM15.008664
1 Instadapp(FLUID) ke TRY
151.88624
1 Instadapp(FLUID) ke JPY
¥550.6776
1 Instadapp(FLUID) ke ARS
ARS$5,223.770904
1 Instadapp(FLUID) ke RUB
292.435
1 Instadapp(FLUID) ke INR
319.141064
1 Instadapp(FLUID) ke IDR
Rp59,986.642672
1 Instadapp(FLUID) ke PHP
212.424784
1 Instadapp(FLUID) ke EGP
￡E.170.206168
1 Instadapp(FLUID) ke BRL
R$19.25572
1 Instadapp(FLUID) ke CAD
C$5.074872
1 Instadapp(FLUID) ke BDT
439.138392
1 Instadapp(FLUID) ke NGN
5,178.672928
1 Instadapp(FLUID) ke COP
$13,790.010872
1 Instadapp(FLUID) ke ZAR
R.62.518104
1 Instadapp(FLUID) ke UAH
151.382352
1 Instadapp(FLUID) ke TZS
T.Sh.8,843.2344
1 Instadapp(FLUID) ke VES
Bs817.0184
1 Instadapp(FLUID) ke CLP
$3,394.0456
1 Instadapp(FLUID) ke PKR
Rs1,017.277888
1 Instadapp(FLUID) ke KZT
1,893.287176
1 Instadapp(FLUID) ke THB
฿116.542096
1 Instadapp(FLUID) ke TWD
NT$111.503216
1 Instadapp(FLUID) ke AED
د.إ13.209064
1 Instadapp(FLUID) ke CHF
Fr2.87936
1 Instadapp(FLUID) ke HKD
HK$27.965784
1 Instadapp(FLUID) ke AMD
֏1,376.33408
1 Instadapp(FLUID) ke MAD
.د.م33.47256
1 Instadapp(FLUID) ke MXN
$66.873136
1 Instadapp(FLUID) ke SAR
ريال13.497
1 Instadapp(FLUID) ke ETB
Br553.880888
1 Instadapp(FLUID) ke KES
KSh464.800688
1 Instadapp(FLUID) ke JOD
د.أ2.5518328
1 Instadapp(FLUID) ke PLN
13.245056
1 Instadapp(FLUID) ke RON
лв15.83648
1 Instadapp(FLUID) ke SEK
kr34.444344
1 Instadapp(FLUID) ke BGN
лв6.082648
1 Instadapp(FLUID) ke HUF
Ft1,204.940176
1 Instadapp(FLUID) ke CZK
75.907128
1 Instadapp(FLUID) ke KWD
د.ك1.1013552
1 Instadapp(FLUID) ke ILS
11.769384
1 Instadapp(FLUID) ke BOB
Bs24.83448
1 Instadapp(FLUID) ke AZN
6.11864
1 Instadapp(FLUID) ke TJS
SM33.184624
1 Instadapp(FLUID) ke GEL
9.753832
1 Instadapp(FLUID) ke AOA
Kz3,298.990728
1 Instadapp(FLUID) ke BHD
.د.ب1.3568984
1 Instadapp(FLUID) ke BMD
$3.5992
1 Instadapp(FLUID) ke DKK
kr23.286824
1 Instadapp(FLUID) ke HNL
L94.802928
1 Instadapp(FLUID) ke MUR
165.347248
1 Instadapp(FLUID) ke NAD
$62.518104
1 Instadapp(FLUID) ke NOK
kr36.675848
1 Instadapp(FLUID) ke NZD
$6.370584
1 Instadapp(FLUID) ke PAB
B/.3.5992
1 Instadapp(FLUID) ke PGK
K15.11664
1 Instadapp(FLUID) ke QAR
ر.ق13.101088
1 Instadapp(FLUID) ke RSD
дин.365.570744
1 Instadapp(FLUID) ke UZS
soʻm43,363.845448
1 Instadapp(FLUID) ke ALL
L301.79292
1 Instadapp(FLUID) ke ANG
ƒ6.442568
1 Instadapp(FLUID) ke AWG
ƒ6.47856
1 Instadapp(FLUID) ke BBD
$7.1984
1 Instadapp(FLUID) ke BAM
KM6.082648
1 Instadapp(FLUID) ke BIF
Fr10,614.0408
1 Instadapp(FLUID) ke BND
$4.67896
1 Instadapp(FLUID) ke BSD
$3.5992
1 Instadapp(FLUID) ke JMD
$577.13172
1 Instadapp(FLUID) ke KHR
14,454.603152
1 Instadapp(FLUID) ke KMF
Fr1,511.664
1 Instadapp(FLUID) ke LAK
78,243.476696
1 Instadapp(FLUID) ke LKR
රු1,097.288104
1 Instadapp(FLUID) ke MDL
L61.1864
1 Instadapp(FLUID) ke MGA
Ar16,212.5964
1 Instadapp(FLUID) ke MOP
P28.7936
1 Instadapp(FLUID) ke MVR
55.42768
1 Instadapp(FLUID) ke MWK
MK6,248.607112
1 Instadapp(FLUID) ke MZN
MT230.16884
1 Instadapp(FLUID) ke NPR
रु510.00664
1 Instadapp(FLUID) ke PYG
25,525.5264
1 Instadapp(FLUID) ke RWF
Fr5,222.4392
1 Instadapp(FLUID) ke SBD
$29.621416
1 Instadapp(FLUID) ke SCR
50.3888
1 Instadapp(FLUID) ke SRD
$138.5692
1 Instadapp(FLUID) ke SVC
$31.457008
1 Instadapp(FLUID) ke SZL
L62.482112
1 Instadapp(FLUID) ke TMT
m12.5972
1 Instadapp(FLUID) ke TND
د.ت10.6500328
1 Instadapp(FLUID) ke TTD
$24.366584
1 Instadapp(FLUID) ke UGX
Sh12,582.8032
1 Instadapp(FLUID) ke XAF
Fr2,044.3456
1 Instadapp(FLUID) ke XCD
$9.71784
1 Instadapp(FLUID) ke XOF
Fr2,044.3456
1 Instadapp(FLUID) ke XPF
Fr370.7176
1 Instadapp(FLUID) ke BWP
P48.40924
1 Instadapp(FLUID) ke BZD
$7.234392
1 Instadapp(FLUID) ke CVE
$344.947328
1 Instadapp(FLUID) ke DJF
Fr637.0584
1 Instadapp(FLUID) ke DOP
$231.464552
1 Instadapp(FLUID) ke DZD
د.ج469.623616
1 Instadapp(FLUID) ke FJD
$8.206176
1 Instadapp(FLUID) ke GNF
Fr31,295.044
1 Instadapp(FLUID) ke GTQ
Q27.569872
1 Instadapp(FLUID) ke GYD
$752.808672
1 Instadapp(FLUID) ke ISK
kr453.4992

Sumber Daya Instadapp

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Instadapp, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Instadapp
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Instadapp

Berapa nilai Instadapp (FLUID) hari ini?
Harga live FLUID dalam USD adalah 3.5992 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLUID ke USD saat ini?
Harga FLUID ke USD saat ini adalah $ 3.5992. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Instadapp?
Kapitalisasi pasar FLUID adalah $ 278.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLUID?
Suplai beredar FLUID adalah 77.49M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLUID?
FLUID mencapai harga ATH sebesar 29.357592471347616 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLUID?
FLUID mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan FLUID?
Volume perdagangan 24 jam live FLUID adalah $ 6.45K USD.
Akankah harga FLUID naik lebih tinggi tahun ini?
FLUID mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLUID untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:42:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Instadapp (FLUID)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FLUID ke USD

Jumlah

FLUID
FLUID
USD
USD

1 FLUID = 3.5992 USD

Perdagangkan FLUID

FLUID/USDT
$3.5992
$3.5992$3.5992
+0.91%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,104.64
$101,104.64$101,104.64

-0.88%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,289.84
$3,289.84$3,289.84

-0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.18
$155.18$155.18

-0.47%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0030
$1.0030$1.0030

+16.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,104.64
$101,104.64$101,104.64

-0.88%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,289.84
$3,289.84$3,289.84

-0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2022
$2.2022$2.2022

-1.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.18
$155.18$155.18

-0.47%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0044
$1.0044$1.0044

-1.15%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0798
$0.0798$0.0798

+59.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013333
$0.013333$0.013333

+1,233.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009410
$0.009410$0.009410

+340.95%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.325
$4.325$4.325

+332.50%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.202
$2.202$2.202

+59.68%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001720
$0.00001720$0.00001720

+59.70%