Apa yang dimaksud dengan Gata (GATA)

Gata mempercepat kemajuan AI melalui desentralisasi. Kami membangun model terdesentralisasi untuk membuka sumber daya AI fundamental—data dan komputasi—yang mendukung AI terbuka dan memberikan nilai tambah kepada banyak orang, bukan hanya segelintir orang. Gata mempercepat kemajuan AI melalui desentralisasi. Kami membangun model terdesentralisasi untuk membuka sumber daya AI fundamental—data dan komputasi—yang mendukung AI terbuka dan memberikan nilai tambah kepada banyak orang, bukan hanya segelintir orang.

Gata tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gata Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GATA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Gata di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gata dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gata (USD)

Berapa nilai Gata (GATA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gata (GATA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gata.

Cek prediksi harga Gata sekarang!

Tokenomi Gata (GATA)

Memahami tokenomi Gata (GATA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GATA sekarang!

Cara membeli Gata (GATA)

Ingin mengetahui cara membeli Gata? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gata di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GATA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Gata

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gata, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gata Berapa nilai Gata (GATA) hari ini? Harga live GATA dalam USD adalah 0.0157 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GATA ke USD saat ini? $ 0.0157 . Cobalah Harga GATA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Gata? Kapitalisasi pasar GATA adalah $ 1.51M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GATA? Suplai beredar GATA adalah 96.24M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GATA? GATA mencapai harga ATH sebesar 0.17518834628959326 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GATA? GATA mencapai harga ATL 0.012974991754359774 USD . Berapa volume perdagangan GATA? Volume perdagangan 24 jam live GATA adalah $ 93.41K USD . Akankah harga GATA naik lebih tinggi tahun ini? GATA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GATA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Gata (GATA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi