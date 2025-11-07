Apa yang dimaksud dengan Gearbox (GEAR)

Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.

Prediksi Harga Gearbox (USD)

Berapa nilai Gearbox (GEAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gearbox (GEAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gearbox.

Tokenomi Gearbox (GEAR)

Memahami tokenomi Gearbox (GEAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GEAR sekarang!

Cara membeli Gearbox (GEAR)

GEAR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Gearbox

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gearbox, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gearbox Berapa nilai Gearbox (GEAR) hari ini? Harga live GEAR dalam USD adalah 0.002505 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GEAR ke USD saat ini? $ 0.002505 . Cobalah Harga GEAR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Gearbox? Kapitalisasi pasar GEAR adalah $ 25.05M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GEAR? Suplai beredar GEAR adalah 10.00B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GEAR? GEAR mencapai harga ATH sebesar 0.04199126237952066 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GEAR? GEAR mencapai harga ATL 0.002394699189497087 USD . Berapa volume perdagangan GEAR? Volume perdagangan 24 jam live GEAR adalah $ 66.02K USD . Akankah harga GEAR naik lebih tinggi tahun ini? GEAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GEAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Gearbox (GEAR)

