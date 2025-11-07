BursaDEX+
Harga live GhostwareOS hari ini adalah 0.011365 USD. Lacak informasi harga aktual GHOST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GHOST dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga GhostwareOS(GHOST)

Harga Live 1 GHOST ke USD:

$0.011365
$0.011365
-10.93%1D
USD
Grafik Harga Live GhostwareOS (GHOST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:49 (UTC+8)

Informasi Harga GhostwareOS (GHOST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.009721
$ 0.009721
Low 24 Jam
$ 0.017685
$ 0.017685
High 24 Jam

$ 0.009721
$ 0.009721

$ 0.017685
$ 0.017685

--
----

--
----

+5.49%

-10.93%

-22.81%

-22.81%

Harga aktual GhostwareOS (GHOST) adalah $ 0.011365. Selama 24 jam terakhir, GHOST diperdagangkan antara low $ 0.009721 dan high $ 0.017685, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGHOST adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GHOST telah berubah sebesar +5.49% selama 1 jam terakhir, -10.93% selama 24 jam, dan -22.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GhostwareOS (GHOST)

--
----

$ 77.06K
$ 77.06K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Kapitalisasi Pasar GhostwareOS saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 77.06K. Suplai beredar GHOST adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga GhostwareOS (GHOST) USD

Pantau perubahan harga GhostwareOS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00139463-10.93%
30 Days$ +0.006365+127.30%
60 Hari$ +0.006365+127.30%
90 Hari$ +0.006365+127.30%
Perubahan Harga GhostwareOS Hari Ini

Hari ini, GHOST tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00139463 (-10.93%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GhostwareOS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.006365 (+127.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GhostwareOS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GHOST terlihat mengalami perubahan $ +0.006365 (+127.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GhostwareOS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.006365 (+127.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GhostwareOS (GHOST)?

Lihat halaman Riwayat Harga GhostwareOS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GhostwareOS (GHOST)

Lapisan Privasi Full-Stack Solana

GhostwareOS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GhostwareOS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GHOST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GhostwareOS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GhostwareOS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GhostwareOS (USD)

Berapa nilai GhostwareOS (GHOST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GhostwareOS (GHOST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GhostwareOS.

Cek prediksi harga GhostwareOS sekarang!

Tokenomi GhostwareOS (GHOST)

Memahami tokenomi GhostwareOS (GHOST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GHOST sekarang!

Cara membeli GhostwareOS (GHOST)

Ingin mengetahui cara membeli GhostwareOS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GhostwareOS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GHOST ke Mata Uang Lokal

1 GhostwareOS(GHOST) ke VND
299.069975
1 GhostwareOS(GHOST) ke AUD
A$0.0175021
1 GhostwareOS(GHOST) ke GBP
0.0086374
1 GhostwareOS(GHOST) ke EUR
0.0097739
1 GhostwareOS(GHOST) ke USD
$0.011365
1 GhostwareOS(GHOST) ke MYR
RM0.04739205
1 GhostwareOS(GHOST) ke TRY
0.479603
1 GhostwareOS(GHOST) ke JPY
¥1.738845
1 GhostwareOS(GHOST) ke ARS
ARS$16.49482005
1 GhostwareOS(GHOST) ke RUB
0.92340625
1 GhostwareOS(GHOST) ke INR
1.00773455
1 GhostwareOS(GHOST) ke IDR
Rp189.4165909
1 GhostwareOS(GHOST) ke PHP
0.6707623
1 GhostwareOS(GHOST) ke EGP
￡E.0.53745085
1 GhostwareOS(GHOST) ke BRL
R$0.06080275
1 GhostwareOS(GHOST) ke CAD
C$0.01602465
1 GhostwareOS(GHOST) ke BDT
1.38664365
1 GhostwareOS(GHOST) ke NGN
16.3524166
1 GhostwareOS(GHOST) ke COP
$43.54397465
1 GhostwareOS(GHOST) ke ZAR
R.0.19741005
1 GhostwareOS(GHOST) ke UAH
0.4780119
1 GhostwareOS(GHOST) ke TZS
T.Sh.27.923805
1 GhostwareOS(GHOST) ke VES
Bs2.579855
1 GhostwareOS(GHOST) ke CLP
$10.717195
1 GhostwareOS(GHOST) ke PKR
Rs3.2122036
1 GhostwareOS(GHOST) ke KZT
5.97833095
1 GhostwareOS(GHOST) ke THB
฿0.3679987
1 GhostwareOS(GHOST) ke TWD
NT$0.3520877
1 GhostwareOS(GHOST) ke AED
د.إ0.04170955
1 GhostwareOS(GHOST) ke CHF
Fr0.009092
1 GhostwareOS(GHOST) ke HKD
HK$0.08830605
1 GhostwareOS(GHOST) ke AMD
֏4.345976
1 GhostwareOS(GHOST) ke MAD
.د.م0.1056945
1 GhostwareOS(GHOST) ke MXN
$0.2111617
1 GhostwareOS(GHOST) ke SAR
ريال0.04261875
1 GhostwareOS(GHOST) ke ETB
Br1.74895985
1 GhostwareOS(GHOST) ke KES
KSh1.4676761
1 GhostwareOS(GHOST) ke JOD
د.أ0.008057785
1 GhostwareOS(GHOST) ke PLN
0.0418232
1 GhostwareOS(GHOST) ke RON
лв0.050006
1 GhostwareOS(GHOST) ke SEK
kr0.10876305
1 GhostwareOS(GHOST) ke BGN
лв0.01920685
1 GhostwareOS(GHOST) ke HUF
Ft3.8047747
1 GhostwareOS(GHOST) ke CZK
0.23968785
1 GhostwareOS(GHOST) ke KWD
د.ك0.00347769
1 GhostwareOS(GHOST) ke ILS
0.03716355
1 GhostwareOS(GHOST) ke BOB
Bs0.0784185
1 GhostwareOS(GHOST) ke AZN
0.0193205
1 GhostwareOS(GHOST) ke TJS
SM0.1047853
1 GhostwareOS(GHOST) ke GEL
0.03079915
1 GhostwareOS(GHOST) ke AOA
Kz10.41704535
1 GhostwareOS(GHOST) ke BHD
.د.ب0.004284605
1 GhostwareOS(GHOST) ke BMD
$0.011365
1 GhostwareOS(GHOST) ke DKK
kr0.07353155
1 GhostwareOS(GHOST) ke HNL
L0.2993541
1 GhostwareOS(GHOST) ke MUR
0.5221081
1 GhostwareOS(GHOST) ke NAD
$0.19741005
1 GhostwareOS(GHOST) ke NOK
kr0.11580935
1 GhostwareOS(GHOST) ke NZD
$0.02011605
1 GhostwareOS(GHOST) ke PAB
B/.0.011365
1 GhostwareOS(GHOST) ke PGK
K0.047733
1 GhostwareOS(GHOST) ke QAR
ر.ق0.0413686
1 GhostwareOS(GHOST) ke RSD
дин.1.15434305
1 GhostwareOS(GHOST) ke UZS
soʻm136.92767935
1 GhostwareOS(GHOST) ke ALL
L0.95295525
1 GhostwareOS(GHOST) ke ANG
ƒ0.02034335
1 GhostwareOS(GHOST) ke AWG
ƒ0.020457
1 GhostwareOS(GHOST) ke BBD
$0.02273
1 GhostwareOS(GHOST) ke BAM
KM0.01920685
1 GhostwareOS(GHOST) ke BIF
Fr33.515385
1 GhostwareOS(GHOST) ke BND
$0.0147745
1 GhostwareOS(GHOST) ke BSD
$0.011365
1 GhostwareOS(GHOST) ke JMD
$1.82237775
1 GhostwareOS(GHOST) ke KHR
45.6425219
1 GhostwareOS(GHOST) ke KMF
Fr4.7733
1 GhostwareOS(GHOST) ke LAK
247.06521245
1 GhostwareOS(GHOST) ke LKR
රු3.46484755
1 GhostwareOS(GHOST) ke MDL
L0.193205
1 GhostwareOS(GHOST) ke MGA
Ar51.1936425
1 GhostwareOS(GHOST) ke MOP
P0.09092
1 GhostwareOS(GHOST) ke MVR
0.175021
1 GhostwareOS(GHOST) ke MWK
MK19.73089015
1 GhostwareOS(GHOST) ke MZN
MT0.72679175
1 GhostwareOS(GHOST) ke NPR
रु1.6104205
1 GhostwareOS(GHOST) ke PYG
80.60058
1 GhostwareOS(GHOST) ke RWF
Fr16.490615
1 GhostwareOS(GHOST) ke SBD
$0.09353395
1 GhostwareOS(GHOST) ke SCR
0.15911
1 GhostwareOS(GHOST) ke SRD
$0.4375525
1 GhostwareOS(GHOST) ke SVC
$0.0993301
1 GhostwareOS(GHOST) ke SZL
L0.1972964
1 GhostwareOS(GHOST) ke TMT
m0.0397775
1 GhostwareOS(GHOST) ke TND
د.ت0.033629035
1 GhostwareOS(GHOST) ke TTD
$0.07694105
1 GhostwareOS(GHOST) ke UGX
Sh39.73204
1 GhostwareOS(GHOST) ke XAF
Fr6.45532
1 GhostwareOS(GHOST) ke XCD
$0.0306855
1 GhostwareOS(GHOST) ke XOF
Fr6.45532
1 GhostwareOS(GHOST) ke XPF
Fr1.170595
1 GhostwareOS(GHOST) ke BWP
P0.15285925
1 GhostwareOS(GHOST) ke BZD
$0.02284365
1 GhostwareOS(GHOST) ke CVE
$1.0892216
1 GhostwareOS(GHOST) ke DJF
Fr2.011605
1 GhostwareOS(GHOST) ke DOP
$0.73088315
1 GhostwareOS(GHOST) ke DZD
د.ج1.4829052
1 GhostwareOS(GHOST) ke FJD
$0.0259122
1 GhostwareOS(GHOST) ke GNF
Fr98.818675
1 GhostwareOS(GHOST) ke GTQ
Q0.0870559
1 GhostwareOS(GHOST) ke GYD
$2.3771034
1 GhostwareOS(GHOST) ke ISK
kr1.43199

Sumber Daya GhostwareOS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GhostwareOS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GhostwareOS

Berapa nilai GhostwareOS (GHOST) hari ini?
Harga live GHOST dalam USD adalah 0.011365 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GHOST ke USD saat ini?
Harga GHOST ke USD saat ini adalah $ 0.011365. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GhostwareOS?
Kapitalisasi pasar GHOST adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GHOST?
Suplai beredar GHOST adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GHOST?
GHOST mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GHOST?
GHOST mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan GHOST?
Volume perdagangan 24 jam live GHOST adalah $ 77.06K USD.
Akankah harga GHOST naik lebih tinggi tahun ini?
GHOST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GHOST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GHOST ke USD

Jumlah

GHOST
GHOST
USD
USD

1 GHOST = 0.011365 USD

Perdagangkan GHOST

GHOST/USDT
$0.011365
$0.011365
-11.00%

$101,148.79

$3,295.89

$155.42

$1.0162

$1.0004

$101,148.79

$3,295.89

$2.2033

$155.42

$1.0020

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$29.79

$0.0808

$0.013333

$4.381

$0.009365

$0.0808

$0.00001737

