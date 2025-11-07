BursaDEX+
Harga live Governance Health hari ini adalah 0.04836 USD. Lacak informasi harga aktual GHT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GHT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GHT

Info Harga GHT

Penjelasan GHT

Whitepaper GHT

Situs Web Resmi GHT

Tokenomi GHT

Prakiraan Harga GHT

Riwayat GHT

Panduan Membeli GHT

Konverter GHT ke Mata Uang Fiat

Spot GHT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Governance Health

Harga Governance Health(GHT)

Harga Live 1 GHT ke USD:

$0.04836
$0.04836$0.04836
-0.22%1D
USD
Grafik Harga Live Governance Health (GHT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:41:51 (UTC+8)

Informasi Harga Governance Health (GHT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04711
$ 0.04711$ 0.04711
Low 24 Jam
$ 0.0523
$ 0.0523$ 0.0523
High 24 Jam

$ 0.04711
$ 0.04711$ 0.04711

$ 0.0523
$ 0.0523$ 0.0523

--
----

--
----

-0.87%

-0.22%

-0.93%

-0.93%

Harga aktual Governance Health (GHT) adalah $ 0.04836. Selama 24 jam terakhir, GHT diperdagangkan antara low $ 0.04711 dan high $ 0.0523, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGHT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GHT telah berubah sebesar -0.87% selama 1 jam terakhir, -0.22% selama 24 jam, dan -0.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Governance Health (GHT)

--
----

$ 12.52K
$ 12.52K$ 12.52K

$ 24.18M
$ 24.18M$ 24.18M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SONEIUM

Kapitalisasi Pasar Governance Health saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.52K. Suplai beredar GHT adalah --, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.18M.

Riwayat Harga Governance Health (GHT) USD

Pantau perubahan harga Governance Health untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001066-0.22%
30 Days$ -0.00306-5.96%
60 Hari$ -0.01564-24.44%
90 Hari$ -0.01741-26.48%
Perubahan Harga Governance Health Hari Ini

Hari ini, GHT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001066 (-0.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Governance Health 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00306 (-5.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Governance Health 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GHT terlihat mengalami perubahan $ -0.01564 (-24.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Governance Health 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01741 (-26.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Governance Health (GHT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Governance Health sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Governance Health (GHT)

HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.

Governance Health tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Governance Health Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GHT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Governance Health di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Governance Health dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Governance Health (USD)

Berapa nilai Governance Health (GHT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Governance Health (GHT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Governance Health.

Cek prediksi harga Governance Health sekarang!

Tokenomi Governance Health (GHT)

Memahami tokenomi Governance Health (GHT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GHT sekarang!

Cara membeli Governance Health (GHT)

Ingin mengetahui cara membeli Governance Health? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Governance Health di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GHT ke Mata Uang Lokal

1 Governance Health(GHT) ke VND
1,272.5934
1 Governance Health(GHT) ke AUD
A$0.0744744
1 Governance Health(GHT) ke GBP
0.0367536
1 Governance Health(GHT) ke EUR
0.0415896
1 Governance Health(GHT) ke USD
$0.04836
1 Governance Health(GHT) ke MYR
RM0.2021448
1 Governance Health(GHT) ke TRY
2.035956
1 Governance Health(GHT) ke JPY
¥7.39908
1 Governance Health(GHT) ke ARS
ARS$70.1882532
1 Governance Health(GHT) ke RUB
3.9287664
1 Governance Health(GHT) ke INR
4.2880812
1 Governance Health(GHT) ke IDR
Rp805.9996776
1 Governance Health(GHT) ke PHP
2.8546908
1 Governance Health(GHT) ke EGP
￡E.2.2869444
1 Governance Health(GHT) ke BRL
R$0.2582424
1 Governance Health(GHT) ke CAD
C$0.0681876
1 Governance Health(GHT) ke BDT
5.9004036
1 Governance Health(GHT) ke NGN
69.5823024
1 Governance Health(GHT) ke COP
$185.2869876
1 Governance Health(GHT) ke ZAR
R.0.8395296
1 Governance Health(GHT) ke UAH
2.0340216
1 Governance Health(GHT) ke TZS
T.Sh.118.82052
1 Governance Health(GHT) ke VES
Bs10.78428
1 Governance Health(GHT) ke CLP
$45.55512
1 Governance Health(GHT) ke PKR
Rs13.6684704
1 Governance Health(GHT) ke KZT
25.4388108
1 Governance Health(GHT) ke THB
฿1.566864
1 Governance Health(GHT) ke TWD
NT$1.4986764
1 Governance Health(GHT) ke AED
د.إ0.1774812
1 Governance Health(GHT) ke CHF
Fr0.038688
1 Governance Health(GHT) ke HKD
HK$0.3757572
1 Governance Health(GHT) ke AMD
֏18.492864
1 Governance Health(GHT) ke MAD
.د.م0.4502316
1 Governance Health(GHT) ke MXN
$0.8980452
1 Governance Health(GHT) ke SAR
ريال0.18135
1 Governance Health(GHT) ke ETB
Br7.4227764
1 Governance Health(GHT) ke KES
KSh6.2452104
1 Governance Health(GHT) ke JOD
د.أ0.03428724
1 Governance Health(GHT) ke PLN
0.1774812
1 Governance Health(GHT) ke RON
лв0.212784
1 Governance Health(GHT) ke SEK
kr0.4623216
1 Governance Health(GHT) ke BGN
лв0.0817284
1 Governance Health(GHT) ke HUF
Ft16.1681988
1 Governance Health(GHT) ke CZK
1.0189452
1 Governance Health(GHT) ke KWD
د.ك0.01479816
1 Governance Health(GHT) ke ILS
0.1581372
1 Governance Health(GHT) ke BOB
Bs0.333684
1 Governance Health(GHT) ke AZN
0.082212
1 Governance Health(GHT) ke TJS
SM0.4458792
1 Governance Health(GHT) ke GEL
0.1310556
1 Governance Health(GHT) ke AOA
Kz44.123664
1 Governance Health(GHT) ke BHD
.د.ب0.01818336
1 Governance Health(GHT) ke BMD
$0.04836
1 Governance Health(GHT) ke DKK
kr0.3124056
1 Governance Health(GHT) ke HNL
L1.2709008
1 Governance Health(GHT) ke MUR
2.22456
1 Governance Health(GHT) ke NAD
$0.8400132
1 Governance Health(GHT) ke NOK
kr0.493272
1 Governance Health(GHT) ke NZD
$0.0855972
1 Governance Health(GHT) ke PAB
B/.0.04836
1 Governance Health(GHT) ke PGK
K0.2064972
1 Governance Health(GHT) ke QAR
ر.ق0.1760304
1 Governance Health(GHT) ke RSD
дин.4.90854
1 Governance Health(GHT) ke UZS
soʻm575.7141936
1 Governance Health(GHT) ke ALL
L4.0559532
1 Governance Health(GHT) ke ANG
ƒ0.0865644
1 Governance Health(GHT) ke AWG
ƒ0.087048
1 Governance Health(GHT) ke BBD
$0.09672
1 Governance Health(GHT) ke BAM
KM0.0817284
1 Governance Health(GHT) ke BIF
Fr142.61364
1 Governance Health(GHT) ke BND
$0.062868
1 Governance Health(GHT) ke BSD
$0.04836
1 Governance Health(GHT) ke JMD
$7.754526
1 Governance Health(GHT) ke KHR
194.2166616
1 Governance Health(GHT) ke KMF
Fr20.64972
1 Governance Health(GHT) ke LAK
1,051.3043268
1 Governance Health(GHT) ke LKR
රු14.7435132
1 Governance Health(GHT) ke MDL
L0.8274396
1 Governance Health(GHT) ke MGA
Ar217.83762
1 Governance Health(GHT) ke MOP
P0.38688
1 Governance Health(GHT) ke MVR
0.744744
1 Governance Health(GHT) ke MWK
MK83.812716
1 Governance Health(GHT) ke MZN
MT3.092622
1 Governance Health(GHT) ke NPR
रु6.852612
1 Governance Health(GHT) ke PYG
342.96912
1 Governance Health(GHT) ke RWF
Fr70.26708
1 Governance Health(GHT) ke SBD
$0.3975192
1 Governance Health(GHT) ke SCR
0.7283016
1 Governance Health(GHT) ke SRD
$1.86186
1 Governance Health(GHT) ke SVC
$0.4226664
1 Governance Health(GHT) ke SZL
L0.839046
1 Governance Health(GHT) ke TMT
m0.16926
1 Governance Health(GHT) ke TND
د.ت0.14309724
1 Governance Health(GHT) ke TTD
$0.3273972
1 Governance Health(GHT) ke UGX
Sh169.06656
1 Governance Health(GHT) ke XAF
Fr27.46848
1 Governance Health(GHT) ke XCD
$0.130572
1 Governance Health(GHT) ke XOF
Fr27.46848
1 Governance Health(GHT) ke XPF
Fr4.98108
1 Governance Health(GHT) ke BWP
P0.650442
1 Governance Health(GHT) ke BZD
$0.0972036
1 Governance Health(GHT) ke CVE
$4.6348224
1 Governance Health(GHT) ke DJF
Fr8.60808
1 Governance Health(GHT) ke DOP
$3.109548
1 Governance Health(GHT) ke DZD
د.ج6.3138816
1 Governance Health(GHT) ke FJD
$0.1102608
1 Governance Health(GHT) ke GNF
Fr420.4902
1 Governance Health(GHT) ke GTQ
Q0.3704376
1 Governance Health(GHT) ke GYD
$10.1149776
1 Governance Health(GHT) ke ISK
kr6.09336

Sumber Daya Governance Health

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Governance Health, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Governance Health
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Governance Health

Berapa nilai Governance Health (GHT) hari ini?
Harga live GHT dalam USD adalah 0.04836 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GHT ke USD saat ini?
Harga GHT ke USD saat ini adalah $ 0.04836. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Governance Health?
Kapitalisasi pasar GHT adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GHT?
Suplai beredar GHT adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GHT?
GHT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GHT?
GHT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan GHT?
Volume perdagangan 24 jam live GHT adalah $ 12.52K USD.
Akankah harga GHT naik lebih tinggi tahun ini?
GHT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GHT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:41:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Governance Health (GHT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GHT ke USD

Jumlah

GHT
GHT
USD
USD

1 GHT = 0.04836 USD

Perdagangkan GHT

GHT/USDT
$0.04836
$0.04836$0.04836
-0.22%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

