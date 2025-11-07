BursaDEX+
Harga live GamerCoin hari ini adalah 0.01316 USD. Lacak informasi harga aktual GHX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GHX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GHX

Info Harga GHX

Penjelasan GHX

Whitepaper GHX

Situs Web Resmi GHX

Tokenomi GHX

Prakiraan Harga GHX

Riwayat GHX

Panduan Membeli GHX

Konverter GHX ke Mata Uang Fiat

Spot GHX

Futures USDT-M GHX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GamerCoin

Harga GamerCoin(GHX)

Harga Live 1 GHX ke USD:

$0.01317
$0.01317
-5.92%1D
USD
Grafik Harga Live GamerCoin (GHX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:55 (UTC+8)

Informasi Harga GamerCoin (GHX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01245
$ 0.01245
Low 24 Jam
$ 0.0144
$ 0.0144
High 24 Jam

$ 0.01245
$ 0.01245

$ 0.0144
$ 0.0144

$ 0.86724495
$ 0.86724495

$ 0.004504326610072382
$ 0.004504326610072382

-0.61%

-5.92%

-24.29%

-24.29%

Harga aktual GamerCoin (GHX) adalah $ 0.01316. Selama 24 jam terakhir, GHX diperdagangkan antara low $ 0.01245 dan high $ 0.0144, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGHX adalah $ 0.86724495, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004504326610072382.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GHX telah berubah sebesar -0.61% selama 1 jam terakhir, -5.92% selama 24 jam, dan -24.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GamerCoin (GHX)

No.1125

$ 8.55M
$ 8.55M

$ 63.84K
$ 63.84K

$ 10.63M
$ 10.63M

649.97M
649.97M

808,000,000
808,000,000

808,000,000
808,000,000

80.44%

ETH

Kapitalisasi Pasar GamerCoin saat ini adalah $ 8.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 63.84K. Suplai beredar GHX adalah 649.97M, dan total suplainya sebesar 808000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.63M.

Riwayat Harga GamerCoin (GHX) USD

Pantau perubahan harga GamerCoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008287-5.92%
30 Days$ -0.01088-45.26%
60 Hari$ -0.00718-35.30%
90 Hari$ -0.01329-50.25%
Perubahan Harga GamerCoin Hari Ini

Hari ini, GHX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0008287 (-5.92%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GamerCoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01088 (-45.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GamerCoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GHX terlihat mengalami perubahan $ -0.00718 (-35.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GamerCoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01329 (-50.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GamerCoin (GHX)?

Lihat halaman Riwayat Harga GamerCoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GamerCoin (GHX)

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

GamerCoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GamerCoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GHX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GamerCoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GamerCoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GamerCoin (USD)

Berapa nilai GamerCoin (GHX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GamerCoin (GHX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GamerCoin.

Cek prediksi harga GamerCoin sekarang!

Tokenomi GamerCoin (GHX)

Memahami tokenomi GamerCoin (GHX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GHX sekarang!

Cara membeli GamerCoin (GHX)

Ingin mengetahui cara membeli GamerCoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GamerCoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GHX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya GamerCoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GamerCoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GamerCoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GamerCoin

Berapa nilai GamerCoin (GHX) hari ini?
Harga live GHX dalam USD adalah 0.01316 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GHX ke USD saat ini?
Harga GHX ke USD saat ini adalah $ 0.01316. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GamerCoin?
Kapitalisasi pasar GHX adalah $ 8.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GHX?
Suplai beredar GHX adalah 649.97M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GHX?
GHX mencapai harga ATH sebesar 0.86724495 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GHX?
GHX mencapai harga ATL 0.004504326610072382 USD.
Berapa volume perdagangan GHX?
Volume perdagangan 24 jam live GHX adalah $ 63.84K USD.
Akankah harga GHX naik lebih tinggi tahun ini?
GHX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GHX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GamerCoin (GHX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

