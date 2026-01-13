Harga Glint Analytics Hari Ini

Harga live Glint Analytics (GLNT) hari ini adalah $ 0.000776, dengan perubahan 1.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GLNT ke USD saat ini adalah $ 0.000776 per GLNT.

Glint Analytics saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- GLNT. Selama 24 jam terakhir, GLNT diperdagangkan antara $ 0.000767 (low) dan $ 0.000815 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, GLNT bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -47.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 768.88.

Informasi Pasar Glint Analytics (GLNT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 768.88$ 768.88 $ 768.88 Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 776.00K$ 776.00K $ 776.00K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Glint Analytics saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 768.88. Suplai beredar GLNT adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 776.00K.