Beli KriptoPasarSpotFutures OILSKHYNIXTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Harga live GAMEE hari ini adalah 0.0012749 IDR. Kapitalisasi pasar GMEE adalah 2,249,312.637250167654 IDR. Lacak informasi harga aktual GMEE ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live GAMEE hari ini adalah 0.0012749 IDR. Kapitalisasi pasar GMEE adalah 2,249,312.637250167654 IDR. Lacak informasi harga aktual GMEE ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang GMEE

Info Harga GMEE

Penjelasan GMEE

Whitepaper GMEE

Situs Web Resmi GMEE

Tokenomi GMEE

Prakiraan Harga GMEE

Riwayat GMEE

Panduan Membeli GMEE

Konverter GMEE ke Mata Uang Fiat

Spot GMEE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GAMEE

Harga GAMEE(GMEE)

Harga Live 1 GMEE ke IDR:

--
----
1D
IDR
Grafik Harga Live GAMEE (GMEE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:31:22 (UTC+8)

Harga GAMEE Hari Ini

Harga live GAMEE (GMEE) hari ini adalah Rp 0.0012749, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMEE ke IDR saat ini adalah Rp 0.0012749 per GMEE.

GAMEE saat ini berada di peringkat #1417 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 2.25M, dengan suplai yang beredar 1.76B GMEE. Selama 24 jam terakhir, GMEE diperdagangkan antara Rp 0.0012723 (low) dan Rp 0.0013476 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 13,481.7510572052, sementara all-time low aset ini adalah Rp 12.1593322235751043776.

Dalam kinerja jangka pendek, GMEE bergerak -0.09% dalam satu jam terakhir dan -10.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 64.14K.

Informasi Pasar GAMEE (GMEE)

No.1417

Rp 2.25M
Rp 2.25MRp 2.25M

Rp 64.14K
Rp 64.14KRp 64.14K

Rp 4.05M
Rp 4.05MRp 4.05M

1.76B
1.76B 1.76B

3,180,000,000
3,180,000,000 3,180,000,000

2021-03-18 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar GAMEE saat ini adalah Rp 2.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 64.14K. Suplai beredar GMEE adalah 1.76B, dan total suplainya sebesar 3180000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 4.05M.

Riwayat Harga GAMEE IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.0012723
Rp 0.0012723Rp 0.0012723
Low 24 Jam
Rp 0.0013476
Rp 0.0013476Rp 0.0013476
High 24 Jam

Rp 0.0012723
Rp 0.0012723Rp 0.0012723

Rp 0.0013476
Rp 0.0013476Rp 0.0013476

Rp 13,481.7510572052
Rp 13,481.7510572052Rp 13,481.7510572052

Rp 12.1593322235751043776
Rp 12.1593322235751043776Rp 12.1593322235751043776

-0.09%

--

-10.73%

-10.73%

Riwayat Harga GAMEE (GMEE) IDR

Pantau perubahan harga GAMEE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.0005054-28.39%
60 HariRp -0.0007378-36.66%
90 HariRp +0.0002412+23.33%
Perubahan Harga GAMEE Hari Ini

Hari ini, GMEE tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GAMEE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.0005054 (-28.39%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GAMEE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GMEE terlihat mengalami perubahan Rp -0.0007378 (-36.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GAMEE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp +0.0002412 (+23.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GAMEE (GMEE)?

Lihat halaman Riwayat Harga GAMEE sekarang.

Analisis untuk GAMEE

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga GAMEE terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga GAMEE?

Harga GAMEE (GMEE) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Adopsi ekosistem gaming dan pertumbuhan pengguna di platform GAMEE
2. Utilitas token serta permintaan untuk pembelian dalam game, hadiah, dan staking
3. Pengumuman kemitraan dengan perusahaan gaming atau proyek blockchain
4. Sentimen dan tren pasar mata uang kripto secara keseluruhan
5. Kinerja sektor gaming berbasis play-to-earn
6. Dinamika pasokan token, termasuk mekanisme pembakaran
7. Pembaruan platform, rilis game baru, dan peningkatan fitur
8. Perkembangan regulasi yang memengaruhi token gaming
9. Tingkat keterlibatan komunitas dan aktivitas media sosial
10. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa

Sifat GAMEE yang berfokus pada gaming membuatnya sangat peka terhadap perkembangan di sektor play-to-earn dan GameFi.

Mengapa orang ingin tahu harga GAMEE hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga GAMEE (GMEE) hari ini karena beberapa alasan utama: keputusan investasi, pelacakan portofolio, peluang perdagangan, dan analisis pasar. Sebagai token gaming, GMEE menarik minat para investor yang tertarik pada sektor play-to-earn. Harga real-time membantu para trader mengidentifikasi titik masuk/keluar, sementara pemegang token dapat memantau nilai aset mereka. Keterkaitan token ini dengan gaming mobile dan NFT membuatnya populer di kalangan penggemar crypto gaming yang mencari data pasar terkini.

Prediksi Harga untuk GAMEE

Prediksi Harga GAMEE (GMEE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GMEE pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga GAMEE (GMEE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga GAMEE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga GAMEE yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga GMEE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga GAMEE.

Tentang GAMEE

Gamee Token (GMEE) adalah token utilitas yang dirancang untuk mendorong keterlibatan dalam platform game sosial Gamee. GMEE digunakan untuk memberi hadiah kepada pemain atas keterampilan bermain, keterlibatan, dan loyalitas mereka, dan juga dapat digunakan untuk mengakses fitur premium atau masuk ke turnamen khusus. Token ini beroperasi pada model play-to-earn, dengan pemain mendapatkan token GMEE saat mereka bermain game, berpartisipasi dalam quest, atau berkompetisi dalam turnamen. Token ini dibangun di atas blockchain Ethereum, memanfaatkan kemampuan kontrak pintarnya untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam distribusi hadiah. Model penerbitan GMEE dirancang untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam platform, dengan token dicetak sebagai hadiah untuk pemain dan dibakar saat digunakan untuk fitur premium atau biaya masuk.

Cara membeli & berinvestasi GAMEE di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan GAMEE? Pembelian GMEE dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli GAMEE. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian GAMEE (GMEE) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan GAMEE akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli GAMEE (GMEE)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan GAMEE

Dengan memiliki GAMEE, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli GAMEE (GMEE) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan GAMEE (GMEE)

The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

Sumber Daya GAMEE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GAMEE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GAMEE
Explorer Blok

Kategori :

Arcade GamesBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GAMEE

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:31:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GAMEE (GMEE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi GAMEE Selengkapnya

GMEE USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada GMEE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures GMEE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar GAMEE (GMEE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume GAMEE secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GMEE/USDT
Rp22.791067782
Rp22.791067782Rp22.791067782
0.00%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

KET

KET

KET

Rp178.98211422
Rp178.98211422Rp178.98211422

+902.30%

Sherwood Protocol

Sherwood Protocol

WOOD

Rp395.1785082
Rp395.1785082Rp395.1785082

+216.14%

Aether Network

Aether Network

AET

Rp102,399.983616
Rp102,399.983616Rp102,399.983616

-28.32%

StonkBroker

StonkBroker

STONKBROKER

Rp51.0714204
Rp51.0714204Rp51.0714204

-1.20%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

Rp620.4463293
Rp620.4463293Rp620.4463293

+52.19%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

Rp620.4463293
Rp620.4463293Rp620.4463293

+52.19%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

Rp9,326.784222
Rp9,326.784222Rp9,326.784222

+74.10%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

Rp4,268.5707456
Rp4,268.5707456Rp4,268.5707456

+29.47%

AIXDROP

AIXDROP

AIXDROP

Rp14.1764263032
Rp14.1764263032Rp14.1764263032

+28.08%

Zama Protocol

Zama Protocol

ZAMA

Rp899.6427132
Rp899.6427132Rp899.6427132

+20.67%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GMEE ke IDR

Jumlah

GMEE
GMEE
IDR
IDR

1 GMEE = 22.766067786 IDR