Harga GAMEE Hari Ini

Harga live GAMEE (GMEE) hari ini adalah Rp 0.0012749, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMEE ke IDR saat ini adalah Rp 0.0012749 per GMEE.

GAMEE saat ini berada di peringkat #1417 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 2.25M, dengan suplai yang beredar 1.76B GMEE. Selama 24 jam terakhir, GMEE diperdagangkan antara Rp 0.0012723 (low) dan Rp 0.0013476 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 13,481.7510572052, sementara all-time low aset ini adalah Rp 12.1593322235751043776.

Dalam kinerja jangka pendek, GMEE bergerak -0.09% dalam satu jam terakhir dan -10.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 64.14K.

Informasi Pasar GAMEE (GMEE)

Peringkat No.1417 Kapitalisasi Pasar Rp 2.25MRp 2.25M Rp 2.25M Volume (24 Jam) Rp 64.14KRp 64.14K Rp 64.14K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 4.05MRp 4.05M Rp 4.05M Suplai Peredaran 1.76B 1.76B 1.76B Total Suplai 3,180,000,000 3,180,000,000 3,180,000,000 Tanggal Penerbitan 2021-03-18 00:00:00 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar GAMEE saat ini adalah Rp 2.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 64.14K. Suplai beredar GMEE adalah 1.76B, dan total suplainya sebesar 3180000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 4.05M.