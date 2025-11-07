Apa yang dimaksud dengan Gode Chain (GODE)

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Tokenomi Gode Chain (GODE)

Memahami tokenomi Gode Chain (GODE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GODE sekarang!

Sumber Daya Gode Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gode Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gode Chain Berapa nilai Gode Chain (GODE) hari ini? Harga live GODE dalam USD adalah 0.0003079 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GODE ke USD saat ini? $ 0.0003079 . Cobalah Harga GODE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Gode Chain? Kapitalisasi pasar GODE adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GODE? Suplai beredar GODE adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GODE? GODE mencapai harga ATH sebesar 0.6976398030440083 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GODE? GODE mencapai harga ATL 0.000153823138845251 USD . Berapa volume perdagangan GODE? Volume perdagangan 24 jam live GODE adalah $ 5.50K USD . Akankah harga GODE naik lebih tinggi tahun ini? GODE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GODE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Gode Chain (GODE)

