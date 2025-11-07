BursaDEX+
Harga live Gode Chain hari ini adalah 0.0003079 USD. Lacak informasi harga aktual GODE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GODE dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Gode Chain

Harga Gode Chain(GODE)

Harga Live 1 GODE ke USD:

$0.0003079
$0.0003079$0.0003079
+2.12%1D
USD
Grafik Harga Live Gode Chain (GODE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:38:05 (UTC+8)

Informasi Harga Gode Chain (GODE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002994
$ 0.0002994$ 0.0002994
Low 24 Jam
$ 0.0003089
$ 0.0003089$ 0.0003089
High 24 Jam

$ 0.0002994
$ 0.0002994$ 0.0002994

$ 0.0003089
$ 0.0003089$ 0.0003089

$ 0.6976398030440083
$ 0.6976398030440083$ 0.6976398030440083

$ 0.000153823138845251
$ 0.000153823138845251$ 0.000153823138845251

+2.12%

+2.12%

-7.57%

-7.57%

Harga aktual Gode Chain (GODE) adalah $ 0.0003079. Selama 24 jam terakhir, GODE diperdagangkan antara low $ 0.0002994 dan high $ 0.0003089, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGODE adalah $ 0.6976398030440083, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000153823138845251.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GODE telah berubah sebesar +2.12% selama 1 jam terakhir, +2.12% selama 24 jam, dan -7.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gode Chain (GODE)

No.7004

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

GODE

Kapitalisasi Pasar Gode Chain saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.50K. Suplai beredar GODE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.08M.

Riwayat Harga Gode Chain (GODE) USD

Pantau perubahan harga Gode Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000006392+2.12%
30 Days$ -0.0001417-31.52%
60 Hari$ -0.0002187-41.54%
90 Hari$ +0.0001633+112.93%
Perubahan Harga Gode Chain Hari Ini

Hari ini, GODE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000006392 (+2.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gode Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001417 (-31.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gode Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GODE terlihat mengalami perubahan $ -0.0002187 (-41.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gode Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0001633 (+112.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gode Chain (GODE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gode Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gode Chain (GODE)

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Gode Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gode Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GODE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gode Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gode Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gode Chain (USD)

Berapa nilai Gode Chain (GODE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gode Chain (GODE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gode Chain.

Cek prediksi harga Gode Chain sekarang!

Tokenomi Gode Chain (GODE)

Memahami tokenomi Gode Chain (GODE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GODE sekarang!

Cara membeli Gode Chain (GODE)

Ingin mengetahui cara membeli Gode Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gode Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GODE ke Mata Uang Lokal

1 Gode Chain(GODE) ke VND
8.1023885
1 Gode Chain(GODE) ke AUD
A$0.000474166
1 Gode Chain(GODE) ke GBP
0.000234004
1 Gode Chain(GODE) ke EUR
0.000264794
1 Gode Chain(GODE) ke USD
$0.0003079
1 Gode Chain(GODE) ke MYR
RM0.001287022
1 Gode Chain(GODE) ke TRY
0.012990301
1 Gode Chain(GODE) ke JPY
¥0.0468008
1 Gode Chain(GODE) ke ARS
ARS$0.446876823
1 Gode Chain(GODE) ke RUB
0.025013796
1 Gode Chain(GODE) ke INR
0.027301493
1 Gode Chain(GODE) ke IDR
Rp5.131664614
1 Gode Chain(GODE) ke PHP
0.018153784
1 Gode Chain(GODE) ke EGP
￡E.0.01456367
1 Gode Chain(GODE) ke BRL
R$0.001647265
1 Gode Chain(GODE) ke CAD
C$0.000434139
1 Gode Chain(GODE) ke BDT
0.037566879
1 Gode Chain(GODE) ke NGN
0.443018836
1 Gode Chain(GODE) ke COP
$1.179691139
1 Gode Chain(GODE) ke ZAR
R.0.005351302
1 Gode Chain(GODE) ke UAH
0.012950274
1 Gode Chain(GODE) ke TZS
T.Sh.0.7565103
1 Gode Chain(GODE) ke VES
Bs0.0698933
1 Gode Chain(GODE) ke CLP
$0.2903497
1 Gode Chain(GODE) ke PKR
Rs0.087024856
1 Gode Chain(GODE) ke KZT
0.161964637
1 Gode Chain(GODE) ke THB
฿0.009969802
1 Gode Chain(GODE) ke TWD
NT$0.009541821
1 Gode Chain(GODE) ke AED
د.إ0.001129993
1 Gode Chain(GODE) ke CHF
Fr0.00024632
1 Gode Chain(GODE) ke HKD
HK$0.002392383
1 Gode Chain(GODE) ke AMD
֏0.11774096
1 Gode Chain(GODE) ke MAD
.د.م0.00286347
1 Gode Chain(GODE) ke MXN
$0.005717703
1 Gode Chain(GODE) ke SAR
ريال0.001154625
1 Gode Chain(GODE) ke ETB
Br0.047382731
1 Gode Chain(GODE) ke KES
KSh0.039762206
1 Gode Chain(GODE) ke JOD
د.أ0.0002183011
1 Gode Chain(GODE) ke PLN
0.001133072
1 Gode Chain(GODE) ke RON
лв0.00135476
1 Gode Chain(GODE) ke SEK
kr0.002946603
1 Gode Chain(GODE) ke BGN
лв0.000520351
1 Gode Chain(GODE) ke HUF
Ft0.103011024
1 Gode Chain(GODE) ke CZK
0.006490532
1 Gode Chain(GODE) ke KWD
د.ك0.0000942174
1 Gode Chain(GODE) ke ILS
0.001006833
1 Gode Chain(GODE) ke BOB
Bs0.00212451
1 Gode Chain(GODE) ke AZN
0.00052343
1 Gode Chain(GODE) ke TJS
SM0.002838838
1 Gode Chain(GODE) ke GEL
0.000834409
1 Gode Chain(GODE) ke AOA
Kz0.282218061
1 Gode Chain(GODE) ke BHD
.د.ب0.0001157704
1 Gode Chain(GODE) ke BMD
$0.0003079
1 Gode Chain(GODE) ke DKK
kr0.001992113
1 Gode Chain(GODE) ke HNL
L0.008110086
1 Gode Chain(GODE) ke MUR
0.014154163
1 Gode Chain(GODE) ke NAD
$0.005348223
1 Gode Chain(GODE) ke NOK
kr0.00314058
1 Gode Chain(GODE) ke NZD
$0.000544983
1 Gode Chain(GODE) ke PAB
B/.0.0003079
1 Gode Chain(GODE) ke PGK
K0.00129318
1 Gode Chain(GODE) ke QAR
ر.ق0.001120756
1 Gode Chain(GODE) ke RSD
дин.0.031270324
1 Gode Chain(GODE) ke UZS
soʻm3.709637701
1 Gode Chain(GODE) ke ALL
L0.025817415
1 Gode Chain(GODE) ke ANG
ƒ0.000551141
1 Gode Chain(GODE) ke AWG
ƒ0.00055422
1 Gode Chain(GODE) ke BBD
$0.0006158
1 Gode Chain(GODE) ke BAM
KM0.000520351
1 Gode Chain(GODE) ke BIF
Fr0.9079971
1 Gode Chain(GODE) ke BND
$0.00040027
1 Gode Chain(GODE) ke BSD
$0.0003079
1 Gode Chain(GODE) ke JMD
$0.049371765
1 Gode Chain(GODE) ke KHR
1.236544874
1 Gode Chain(GODE) ke KMF
Fr0.129318
1 Gode Chain(GODE) ke LAK
6.693478127
1 Gode Chain(GODE) ke LKR
රු0.093869473
1 Gode Chain(GODE) ke MDL
L0.0052343
1 Gode Chain(GODE) ke MGA
Ar1.38693555
1 Gode Chain(GODE) ke MOP
P0.0024632
1 Gode Chain(GODE) ke MVR
0.00474166
1 Gode Chain(GODE) ke MWK
MK0.534548269
1 Gode Chain(GODE) ke MZN
MT0.019690205
1 Gode Chain(GODE) ke NPR
रु0.04362943
1 Gode Chain(GODE) ke PYG
2.1836268
1 Gode Chain(GODE) ke RWF
Fr0.4467629
1 Gode Chain(GODE) ke SBD
$0.002534017
1 Gode Chain(GODE) ke SCR
0.004442997
1 Gode Chain(GODE) ke SRD
$0.01185415
1 Gode Chain(GODE) ke SVC
$0.002691046
1 Gode Chain(GODE) ke SZL
L0.005345144
1 Gode Chain(GODE) ke TMT
m0.00107765
1 Gode Chain(GODE) ke TND
د.ت0.0009110761
1 Gode Chain(GODE) ke TTD
$0.002084483
1 Gode Chain(GODE) ke UGX
Sh1.0764184
1 Gode Chain(GODE) ke XAF
Fr0.1748872
1 Gode Chain(GODE) ke XCD
$0.00083133
1 Gode Chain(GODE) ke XOF
Fr0.1748872
1 Gode Chain(GODE) ke XPF
Fr0.0317137
1 Gode Chain(GODE) ke BWP
P0.004141255
1 Gode Chain(GODE) ke BZD
$0.000618879
1 Gode Chain(GODE) ke CVE
$0.029509136
1 Gode Chain(GODE) ke DJF
Fr0.0544983
1 Gode Chain(GODE) ke DOP
$0.019801049
1 Gode Chain(GODE) ke DZD
د.ج0.040205582
1 Gode Chain(GODE) ke FJD
$0.000702012
1 Gode Chain(GODE) ke GNF
Fr2.6771905
1 Gode Chain(GODE) ke GTQ
Q0.002358514
1 Gode Chain(GODE) ke GYD
$0.064400364
1 Gode Chain(GODE) ke ISK
kr0.0387954

Sumber Daya Gode Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gode Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Gode Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gode Chain

Berapa nilai Gode Chain (GODE) hari ini?
Harga live GODE dalam USD adalah 0.0003079 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GODE ke USD saat ini?
Harga GODE ke USD saat ini adalah $ 0.0003079. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gode Chain?
Kapitalisasi pasar GODE adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GODE?
Suplai beredar GODE adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GODE?
GODE mencapai harga ATH sebesar 0.6976398030440083 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GODE?
GODE mencapai harga ATL 0.000153823138845251 USD.
Berapa volume perdagangan GODE?
Volume perdagangan 24 jam live GODE adalah $ 5.50K USD.
Akankah harga GODE naik lebih tinggi tahun ini?
GODE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GODE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:38:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GODE ke USD

Jumlah

GODE
GODE
USD
USD

1 GODE = 0.0003079 USD

Perdagangkan GODE

GODE/USDT
$0.0003079
$0.0003079$0.0003079
+2.12%

