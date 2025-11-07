Apa yang dimaksud dengan Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. GOOGLx melacak harga Alphabet Inc. Kelas A (yang mendasarinya). GOOGLx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat ke harga saham Alphabet Inc. Kelas A, sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

Tokenomi Alphabet xStock (GOOGLX)

Memahami tokenomi Alphabet xStock (GOOGLX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOOGLX sekarang!

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alphabet xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alphabet xStock Berapa nilai Alphabet xStock (GOOGLX) hari ini? Harga live GOOGLX dalam USD adalah 285.07 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GOOGLX ke USD saat ini? $ 285.07 . Cobalah Harga GOOGLX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Alphabet xStock? Kapitalisasi pasar GOOGLX adalah $ 6.44M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GOOGLX? Suplai beredar GOOGLX adalah 22.60K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GOOGLX? GOOGLX mencapai harga ATH sebesar 298.97509376416326 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GOOGLX? GOOGLX mencapai harga ATL 169.44795144400413 USD . Berapa volume perdagangan GOOGLX? Volume perdagangan 24 jam live GOOGLX adalah $ 58.91K USD . Akankah harga GOOGLX naik lebih tinggi tahun ini? GOOGLX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOOGLX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

