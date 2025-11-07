BursaDEX+
Harga live Alphabet xStock hari ini adalah 285.07 USD. Lacak informasi harga aktual GOOGLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GOOGLX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GOOGLX

Info Harga GOOGLX

Penjelasan GOOGLX

Situs Web Resmi GOOGLX

Tokenomi GOOGLX

Prakiraan Harga GOOGLX

Riwayat GOOGLX

Panduan Membeli GOOGLX

Konverter GOOGLX ke Mata Uang Fiat

Spot GOOGLX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Alphabet xStock

Harga Alphabet xStock(GOOGLX)

Harga Live 1 GOOGLX ke USD:

$285.05
$285.05$285.05
+0.98%1D
USD
Grafik Harga Live Alphabet xStock (GOOGLX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:43:09 (UTC+8)

Informasi Harga Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 281.95
$ 281.95$ 281.95
Low 24 Jam
$ 286.96
$ 286.96$ 286.96
High 24 Jam

$ 281.95
$ 281.95$ 281.95

$ 286.96
$ 286.96$ 286.96

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.33%

+0.98%

+0.08%

+0.08%

Harga aktual Alphabet xStock (GOOGLX) adalah $ 285.07. Selama 24 jam terakhir, GOOGLX diperdagangkan antara low $ 281.95 dan high $ 286.96, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGOOGLX adalah $ 298.97509376416326, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 169.44795144400413.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GOOGLX telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, +0.98% selama 24 jam, dan +0.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1278

$ 6.44M
$ 6.44M$ 6.44M

$ 58.91K
$ 58.91K$ 58.91K

$ 14.28M
$ 14.28M$ 14.28M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

50,099.19169471
50,099.19169471 50,099.19169471

SOL

Kapitalisasi Pasar Alphabet xStock saat ini adalah $ 6.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.91K. Suplai beredar GOOGLX adalah 22.60K, dan total suplainya sebesar 50099.19169471. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.28M.

Riwayat Harga Alphabet xStock (GOOGLX) USD

Pantau perubahan harga Alphabet xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.7664+0.98%
30 Days$ +38.89+15.79%
60 Hari$ +49.73+21.13%
90 Hari$ +83.91+41.71%
Perubahan Harga Alphabet xStock Hari Ini

Hari ini, GOOGLX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +2.7664 (+0.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Alphabet xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +38.89 (+15.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Alphabet xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GOOGLX terlihat mengalami perubahan $ +49.73 (+21.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Alphabet xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +83.91 (+41.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Alphabet xStock (GOOGLX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Alphabet xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. GOOGLx melacak harga Alphabet Inc. Kelas A (yang mendasarinya). GOOGLx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat ke harga saham Alphabet Inc. Kelas A, sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

Alphabet xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Alphabet xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GOOGLX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Alphabet xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Alphabet xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Alphabet xStock (USD)

Berapa nilai Alphabet xStock (GOOGLX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alphabet xStock (GOOGLX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alphabet xStock.

Cek prediksi harga Alphabet xStock sekarang!

Tokenomi Alphabet xStock (GOOGLX)

Memahami tokenomi Alphabet xStock (GOOGLX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOOGLX sekarang!

Cara membeli Alphabet xStock (GOOGLX)

Ingin mengetahui cara membeli Alphabet xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Alphabet xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GOOGLX ke Mata Uang Lokal

1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke VND
7,501,617.05
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke AUD
A$439.0078
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke GBP
216.6532
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke EUR
245.1602
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke USD
$285.07
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke MYR
RM1,191.5926
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke TRY
12,001.447
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke JPY
¥43,615.71
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke ARS
ARS$413,742.0459
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke RUB
23,159.0868
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke INR
25,277.1569
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke IDR
Rp4,751,164.7662
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke PHP
16,827.6821
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke EGP
￡E.13,480.9603
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BRL
R$1,522.2738
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke CAD
C$401.9487
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BDT
34,781.3907
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke NGN
410,170.1188
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke COP
$1,092,220.0487
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke ZAR
R.4,948.8152
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke UAH
11,990.0442
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke TZS
T.Sh.700,416.99
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke VES
Bs63,570.61
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke CLP
$268,535.94
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke PKR
Rs80,572.1848
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke KZT
149,955.3721
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke THB
฿9,236.268
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke TWD
NT$8,834.3193
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke AED
د.إ1,046.2069
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke CHF
Fr228.056
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke HKD
HK$2,214.9939
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke AMD
֏109,010.768
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke MAD
.د.م2,654.0017
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke MXN
$5,293.7499
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke SAR
ريال1,069.0125
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke ETB
Br43,755.3943
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke KES
KSh36,813.9398
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke JOD
د.أ202.11463
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke PLN
1,046.2069
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke RON
лв1,254.308
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke SEK
kr2,725.2692
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BGN
лв481.7683
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke HUF
Ft95,307.4531
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke CZK
6,006.4249
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke KWD
د.ك87.23142
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke ILS
932.1789
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BOB
Bs1,966.983
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke AZN
484.619
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke TJS
SM2,628.3454
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke GEL
772.5397
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke AOA
Kz260,097.868
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BHD
.د.ب107.18632
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BMD
$285.07
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke DKK
kr1,841.5522
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke HNL
L7,491.6396
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke MUR
13,113.22
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke NAD
$4,951.6659
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke NOK
kr2,907.714
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke NZD
$504.5739
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke PAB
B/.285.07
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke PGK
K1,217.2489
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke QAR
ر.ق1,037.6548
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke RSD
дин.28,934.605
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke UZS
soʻm3,393,689.9332
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke ALL
L23,908.8209
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke ANG
ƒ510.2753
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke AWG
ƒ513.126
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BBD
$570.14
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BAM
KM481.7683
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BIF
Fr840,671.43
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BND
$370.591
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BSD
$285.07
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke JMD
$45,710.9745
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke KHR
1,144,858.2242
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke KMF
Fr121,724.89
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke LAK
6,197,173.7891
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke LKR
රු86,909.2909
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke MDL
L4,877.5477
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke MGA
Ar1,284,097.815
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke MOP
P2,280.56
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke MVR
4,390.078
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke MWK
MK494,054.817
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke MZN
MT18,230.2265
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke NPR
रु40,394.419
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke PYG
2,021,716.44
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke RWF
Fr414,206.71
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke SBD
$2,343.2754
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke SCR
4,293.1542
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke SRD
$10,975.195
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke SVC
$2,491.5118
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke SZL
L4,945.9645
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke TMT
m997.745
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke TND
د.ت843.52213
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke TTD
$1,929.9239
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke UGX
Sh996,604.72
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke XAF
Fr161,919.76
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke XCD
$769.689
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke XOF
Fr161,919.76
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke XPF
Fr29,362.21
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BWP
P3,834.1915
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke BZD
$572.9907
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke CVE
$27,321.1088
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke DJF
Fr50,742.46
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke DOP
$18,330.001
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke DZD
د.ج37,218.7392
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke FJD
$649.9596
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke GNF
Fr2,478,683.65
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke GTQ
Q2,183.6362
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke GYD
$59,625.2412
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ke ISK
kr35,918.82

Sumber Daya Alphabet xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alphabet xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Alphabet xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alphabet xStock

Berapa nilai Alphabet xStock (GOOGLX) hari ini?
Harga live GOOGLX dalam USD adalah 285.07 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GOOGLX ke USD saat ini?
Harga GOOGLX ke USD saat ini adalah $ 285.07. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alphabet xStock?
Kapitalisasi pasar GOOGLX adalah $ 6.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GOOGLX?
Suplai beredar GOOGLX adalah 22.60K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GOOGLX?
GOOGLX mencapai harga ATH sebesar 298.97509376416326 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GOOGLX?
GOOGLX mencapai harga ATL 169.44795144400413 USD.
Berapa volume perdagangan GOOGLX?
Volume perdagangan 24 jam live GOOGLX adalah $ 58.91K USD.
Akankah harga GOOGLX naik lebih tinggi tahun ini?
GOOGLX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOOGLX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:43:09 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GOOGLX ke USD

Jumlah

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 285.07 USD

Perdagangkan GOOGLX

GOOGLX/USDT
$285.05
$285.05$285.05
+1.01%

