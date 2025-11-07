Apa yang dimaksud dengan Gorbagana (GOR)

GOR (Gorbagana) berasal dari komunitas Solana. Nama "GOR" tidak memiliki arti hewan atau objek yang jelas, tetapi telah dimemekan oleh komunitas tersebut untuk melambangkan "sampah" atau bahkan "tidak berguna", yang mengandung nada ironi dan ejekan diri. GOR (Gorbagana) berasal dari komunitas Solana. Nama "GOR" tidak memiliki arti hewan atau objek yang jelas, tetapi telah dimemekan oleh komunitas tersebut untuk melambangkan "sampah" atau bahkan "tidak berguna", yang mengandung nada ironi dan ejekan diri.

Gorbagana tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gorbagana Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GOR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Gorbagana di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gorbagana dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gorbagana (USD)

Berapa nilai Gorbagana (GOR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gorbagana (GOR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gorbagana.

Cek prediksi harga Gorbagana sekarang!

Tokenomi Gorbagana (GOR)

Memahami tokenomi Gorbagana (GOR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOR sekarang!

Cara membeli Gorbagana (GOR)

Ingin mengetahui cara membeli Gorbagana? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gorbagana di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GOR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Gorbagana

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gorbagana, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gorbagana Berapa nilai Gorbagana (GOR) hari ini? Harga live GOR dalam USD adalah 0.008141 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GOR ke USD saat ini? $ 0.008141 . Cobalah Harga GOR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Gorbagana? Kapitalisasi pasar GOR adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GOR? Suplai beredar GOR adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GOR? GOR mencapai harga ATH sebesar 0.05812190564445757 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GOR? GOR mencapai harga ATL 0.000060770432765415 USD . Berapa volume perdagangan GOR? Volume perdagangan 24 jam live GOR adalah $ 70.14K USD . Akankah harga GOR naik lebih tinggi tahun ini? GOR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Gorbagana (GOR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi