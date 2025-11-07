BursaDEX+
Harga live GoPlus Security hari ini adalah 0.006053 USD. Lacak informasi harga aktual GPS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GPS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GPS

Info Harga GPS

Penjelasan GPS

Whitepaper GPS

Situs Web Resmi GPS

Tokenomi GPS

Prakiraan Harga GPS

Riwayat GPS

Panduan Membeli GPS

Konverter GPS ke Mata Uang Fiat

Spot GPS

Futures USDT-M GPS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GoPlus Security

Harga GoPlus Security(GPS)

Harga Live 1 GPS ke USD:

$0.006053
$0.006053$0.006053
+4.12%1D
USD
Grafik Harga Live GoPlus Security (GPS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:44:01 (UTC+8)

Informasi Harga GoPlus Security (GPS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.005754
$ 0.005754$ 0.005754
Low 24 Jam
$ 0.006479
$ 0.006479$ 0.006479
High 24 Jam

$ 0.005754
$ 0.005754$ 0.005754

$ 0.006479
$ 0.006479$ 0.006479

$ 0.2201465019981962
$ 0.2201465019981962$ 0.2201465019981962

$ 0.00529793411448234
$ 0.00529793411448234$ 0.00529793411448234

-0.12%

+4.12%

-16.35%

-16.35%

Harga aktual GoPlus Security (GPS) adalah $ 0.006053. Selama 24 jam terakhir, GPS diperdagangkan antara low $ 0.005754 dan high $ 0.006479, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGPS adalah $ 0.2201465019981962, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00529793411448234.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GPS telah berubah sebesar -0.12% selama 1 jam terakhir, +4.12% selama 24 jam, dan -16.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GoPlus Security (GPS)

No.855

$ 18.02M
$ 18.02M$ 18.02M

$ 87.86K
$ 87.86K$ 87.86K

$ 60.53M
$ 60.53M$ 60.53M

2.98B
2.98B 2.98B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

29.77%

BASE

Kapitalisasi Pasar GoPlus Security saat ini adalah $ 18.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 87.86K. Suplai beredar GPS adalah 2.98B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.53M.

Riwayat Harga GoPlus Security (GPS) USD

Pantau perubahan harga GoPlus Security untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00023952+4.12%
30 Days$ -0.00627-50.89%
60 Hari$ -0.011051-64.62%
90 Hari$ -0.011331-65.19%
Perubahan Harga GoPlus Security Hari Ini

Hari ini, GPS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00023952 (+4.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GoPlus Security 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00627 (-50.89%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GoPlus Security 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GPS terlihat mengalami perubahan $ -0.011051 (-64.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GoPlus Security 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.011331 (-65.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GoPlus Security (GPS)?

Lihat halaman Riwayat Harga GoPlus Security sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GoPlus Security (GPS)

GoPlus Security is building Web3's first decentralized security layer, providing comprehensive protection across all blockchain networks. Through its open, permissionless, and user-driven architecture, GoPlus can be seamlessly integrated by any blockchain or project to protect their users throughout their entire transaction lifecycle. By leveraging AVS and cutting-edge AI powered security solutions, it conducts thorough risk analysis and delivers smart, efficient and decentralized security services for users. GoPlus aims to create a more secure and user-friendly Web3 on-chain interaction environment by filling the gap of security layer in the current blockchain's architecture, providing users with more effective and better-experienced on-chain security protection.

GoPlus Security tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GoPlus Security Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GPS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GoPlus Security di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GoPlus Security dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GoPlus Security (USD)

Berapa nilai GoPlus Security (GPS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GoPlus Security (GPS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GoPlus Security.

Cek prediksi harga GoPlus Security sekarang!

Tokenomi GoPlus Security (GPS)

Memahami tokenomi GoPlus Security (GPS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GPS sekarang!

Cara membeli GoPlus Security (GPS)

Ingin mengetahui cara membeli GoPlus Security? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GoPlus Security di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GPS ke Mata Uang Lokal

1 GoPlus Security(GPS) ke VND
159.284695
1 GoPlus Security(GPS) ke AUD
A$0.00932162
1 GoPlus Security(GPS) ke GBP
0.00460028
1 GoPlus Security(GPS) ke EUR
0.00520558
1 GoPlus Security(GPS) ke USD
$0.006053
1 GoPlus Security(GPS) ke MYR
RM0.02530154
1 GoPlus Security(GPS) ke TRY
0.2548313
1 GoPlus Security(GPS) ke JPY
¥0.926109
1 GoPlus Security(GPS) ke ARS
ARS$8.78514261
1 GoPlus Security(GPS) ke RUB
0.49174572
1 GoPlus Security(GPS) ke INR
0.53671951
1 GoPlus Security(GPS) ke IDR
Rp100.88329298
1 GoPlus Security(GPS) ke PHP
0.35730859
1 GoPlus Security(GPS) ke EGP
￡E.0.28624637
1 GoPlus Security(GPS) ke BRL
R$0.03232302
1 GoPlus Security(GPS) ke CAD
C$0.00853473
1 GoPlus Security(GPS) ke BDT
0.73852653
1 GoPlus Security(GPS) ke NGN
8.70929852
1 GoPlus Security(GPS) ke COP
$23.19152473
1 GoPlus Security(GPS) ke ZAR
R.0.10508008
1 GoPlus Security(GPS) ke UAH
0.25458918
1 GoPlus Security(GPS) ke TZS
T.Sh.14.872221
1 GoPlus Security(GPS) ke VES
Bs1.349819
1 GoPlus Security(GPS) ke CLP
$5.701926
1 GoPlus Security(GPS) ke PKR
Rs1.71081992
1 GoPlus Security(GPS) ke KZT
3.18405959
1 GoPlus Security(GPS) ke THB
฿0.1961172
1 GoPlus Security(GPS) ke TWD
NT$0.18758247
1 GoPlus Security(GPS) ke AED
د.إ0.02221451
1 GoPlus Security(GPS) ke CHF
Fr0.0048424
1 GoPlus Security(GPS) ke HKD
HK$0.04703181
1 GoPlus Security(GPS) ke AMD
֏2.3146672
1 GoPlus Security(GPS) ke MAD
.د.م0.05635343
1 GoPlus Security(GPS) ke MXN
$0.11240421
1 GoPlus Security(GPS) ke SAR
ريال0.02269875
1 GoPlus Security(GPS) ke ETB
Br0.92907497
1 GoPlus Security(GPS) ke KES
KSh0.78168442
1 GoPlus Security(GPS) ke JOD
د.أ0.004291577
1 GoPlus Security(GPS) ke PLN
0.02221451
1 GoPlus Security(GPS) ke RON
лв0.0266332
1 GoPlus Security(GPS) ke SEK
kr0.05786668
1 GoPlus Security(GPS) ke BGN
лв0.01022957
1 GoPlus Security(GPS) ke HUF
Ft2.02369949
1 GoPlus Security(GPS) ke CZK
0.12753671
1 GoPlus Security(GPS) ke KWD
د.ك0.001852218
1 GoPlus Security(GPS) ke ILS
0.01979331
1 GoPlus Security(GPS) ke BOB
Bs0.0417657
1 GoPlus Security(GPS) ke AZN
0.0102901
1 GoPlus Security(GPS) ke TJS
SM0.05580866
1 GoPlus Security(GPS) ke GEL
0.01640363
1 GoPlus Security(GPS) ke AOA
Kz5.5227572
1 GoPlus Security(GPS) ke BHD
.د.ب0.002275928
1 GoPlus Security(GPS) ke BMD
$0.006053
1 GoPlus Security(GPS) ke DKK
kr0.03910238
1 GoPlus Security(GPS) ke HNL
L0.15907284
1 GoPlus Security(GPS) ke MUR
0.278438
1 GoPlus Security(GPS) ke NAD
$0.10514061
1 GoPlus Security(GPS) ke NOK
kr0.0617406
1 GoPlus Security(GPS) ke NZD
$0.01071381
1 GoPlus Security(GPS) ke PAB
B/.0.006053
1 GoPlus Security(GPS) ke PGK
K0.02584631
1 GoPlus Security(GPS) ke QAR
ر.ق0.02203292
1 GoPlus Security(GPS) ke RSD
дин.0.6143795
1 GoPlus Security(GPS) ke UZS
soʻm72.05951228
1 GoPlus Security(GPS) ke ALL
L0.50766511
1 GoPlus Security(GPS) ke ANG
ƒ0.01083487
1 GoPlus Security(GPS) ke AWG
ƒ0.0108954
1 GoPlus Security(GPS) ke BBD
$0.012106
1 GoPlus Security(GPS) ke BAM
KM0.01022957
1 GoPlus Security(GPS) ke BIF
Fr17.850297
1 GoPlus Security(GPS) ke BND
$0.0078689
1 GoPlus Security(GPS) ke BSD
$0.006053
1 GoPlus Security(GPS) ke JMD
$0.97059855
1 GoPlus Security(GPS) ke KHR
24.30921118
1 GoPlus Security(GPS) ke KMF
Fr2.584631
1 GoPlus Security(GPS) ke LAK
131.58695389
1 GoPlus Security(GPS) ke LKR
රු1.84537811
1 GoPlus Security(GPS) ke MDL
L0.10356683
1 GoPlus Security(GPS) ke MGA
Ar27.2657385
1 GoPlus Security(GPS) ke MOP
P0.048424
1 GoPlus Security(GPS) ke MVR
0.0932162
1 GoPlus Security(GPS) ke MWK
MK10.4904543
1 GoPlus Security(GPS) ke MZN
MT0.38708935
1 GoPlus Security(GPS) ke NPR
रु0.8577101
1 GoPlus Security(GPS) ke PYG
42.927876
1 GoPlus Security(GPS) ke RWF
Fr8.795009
1 GoPlus Security(GPS) ke SBD
$0.04975566
1 GoPlus Security(GPS) ke SCR
0.09115818
1 GoPlus Security(GPS) ke SRD
$0.2330405
1 GoPlus Security(GPS) ke SVC
$0.05290322
1 GoPlus Security(GPS) ke SZL
L0.10501955
1 GoPlus Security(GPS) ke TMT
m0.0211855
1 GoPlus Security(GPS) ke TND
د.ت0.017910827
1 GoPlus Security(GPS) ke TTD
$0.04097881
1 GoPlus Security(GPS) ke UGX
Sh21.161288
1 GoPlus Security(GPS) ke XAF
Fr3.438104
1 GoPlus Security(GPS) ke XCD
$0.0163431
1 GoPlus Security(GPS) ke XOF
Fr3.438104
1 GoPlus Security(GPS) ke XPF
Fr0.623459
1 GoPlus Security(GPS) ke BWP
P0.08141285
1 GoPlus Security(GPS) ke BZD
$0.01216653
1 GoPlus Security(GPS) ke CVE
$0.58011952
1 GoPlus Security(GPS) ke DJF
Fr1.077434
1 GoPlus Security(GPS) ke DOP
$0.3892079
1 GoPlus Security(GPS) ke DZD
د.ج0.79027968
1 GoPlus Security(GPS) ke FJD
$0.01380084
1 GoPlus Security(GPS) ke GNF
Fr52.630835
1 GoPlus Security(GPS) ke GTQ
Q0.04636598
1 GoPlus Security(GPS) ke GYD
$1.26604548
1 GoPlus Security(GPS) ke ISK
kr0.762678

Sumber Daya GoPlus Security

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GoPlus Security, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GoPlus Security
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GoPlus Security

Berapa nilai GoPlus Security (GPS) hari ini?
Harga live GPS dalam USD adalah 0.006053 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GPS ke USD saat ini?
Harga GPS ke USD saat ini adalah $ 0.006053. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GoPlus Security?
Kapitalisasi pasar GPS adalah $ 18.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GPS?
Suplai beredar GPS adalah 2.98B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GPS?
GPS mencapai harga ATH sebesar 0.2201465019981962 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GPS?
GPS mencapai harga ATL 0.00529793411448234 USD.
Berapa volume perdagangan GPS?
Volume perdagangan 24 jam live GPS adalah $ 87.86K USD.
Akankah harga GPS naik lebih tinggi tahun ini?
GPS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GPS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:44:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GoPlus Security (GPS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GPS ke USD

Jumlah

GPS
GPS
USD
USD

1 GPS = 0.006053 USD

Perdagangkan GPS

GPS/USDT
$0.006053
$0.006053$0.006053
+4.21%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

