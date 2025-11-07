Apa yang dimaksud dengan Greever (GVL)

GREEVER is a Web3 Application, which contains the combination of Game-Fi and Social-Fi elements on D2E(Drive to Earn) base. GREEVER is designed for automobiles, the essential transportation in modern society. GREEVER is a Web3 Application, which contains the combination of Game-Fi and Social-Fi elements on D2E(Drive to Earn) base. GREEVER is designed for automobiles, the essential transportation in modern society.

Greever tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Greever Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GVL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Greever di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Greever dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Greever (USD)

Berapa nilai Greever (GVL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Greever (GVL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Greever.

Cek prediksi harga Greever sekarang!

Tokenomi Greever (GVL)

Memahami tokenomi Greever (GVL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GVL sekarang!

Cara membeli Greever (GVL)

Ingin mengetahui cara membeli Greever? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Greever di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GVL ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Greever

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Greever, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Greever Berapa nilai Greever (GVL) hari ini? Harga live GVL dalam USD adalah 0.0011065 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GVL ke USD saat ini? $ 0.0011065 . Cobalah Harga GVL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Greever? Kapitalisasi pasar GVL adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GVL? Suplai beredar GVL adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GVL? GVL mencapai harga ATH sebesar 0.1567381139802902 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GVL? GVL mencapai harga ATL 0.000515228221993647 USD . Berapa volume perdagangan GVL? Volume perdagangan 24 jam live GVL adalah $ 103.20 USD . Akankah harga GVL naik lebih tinggi tahun ini? GVL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GVL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Greever (GVL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi