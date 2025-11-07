Apa yang dimaksud dengan Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Haedal Protocol Berapa nilai Haedal Protocol (HAEDAL) hari ini? Harga live HAEDAL dalam USD adalah 0.0782 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HAEDAL ke USD saat ini? $ 0.0782 . Cobalah Harga HAEDAL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Haedal Protocol? Kapitalisasi pasar HAEDAL adalah $ 20.33M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HAEDAL? Suplai beredar HAEDAL adalah 260.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HAEDAL? HAEDAL mencapai harga ATH sebesar 0.3030852003927108 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HAEDAL? HAEDAL mencapai harga ATL 0.06176314000788335 USD . Berapa volume perdagangan HAEDAL? Volume perdagangan 24 jam live HAEDAL adalah $ 2.95M USD . Akankah harga HAEDAL naik lebih tinggi tahun ini? HAEDAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HAEDAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Haedal Protocol (HAEDAL)

