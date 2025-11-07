BursaDEX+
Harga live Haedal Protocol hari ini adalah 0.0782 USD. Lacak informasi harga aktual HAEDAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HAEDAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Haedal Protocol(HAEDAL)

Harga Live 1 HAEDAL ke USD:

+10.01%1D
Grafik Harga Live Haedal Protocol (HAEDAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:46:43 (UTC+8)

Informasi Harga Haedal Protocol (HAEDAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

$ 0.3030852003927108
+3.39%

+10.01%

-7.70%

-7.70%

Harga aktual Haedal Protocol (HAEDAL) adalah $ 0.0782. Selama 24 jam terakhir, HAEDAL diperdagangkan antara low $ 0.06948 dan high $ 0.08859, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHAEDAL adalah $ 0.3030852003927108, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06176314000788335.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HAEDAL telah berubah sebesar +3.39% selama 1 jam terakhir, +10.01% selama 24 jam, dan -7.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Haedal Protocol (HAEDAL)

No.838

Kapitalisasi Pasar Haedal Protocol saat ini adalah $ 20.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.95M. Suplai beredar HAEDAL adalah 260.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.20M.

Riwayat Harga Haedal Protocol (HAEDAL) USD

Pantau perubahan harga Haedal Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0071083+10.01%
30 Days$ -0.055-41.30%
60 Hari$ -0.05928-43.12%
90 Hari$ -0.06716-46.21%
Perubahan Harga Haedal Protocol Hari Ini

Hari ini, HAEDAL tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0071083 (+10.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Haedal Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.055 (-41.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Haedal Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HAEDAL terlihat mengalami perubahan $ -0.05928 (-43.12%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Haedal Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06716 (-46.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Haedal Protocol (HAEDAL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Haedal Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Haedal Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Haedal Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HAEDAL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Haedal Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Haedal Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Haedal Protocol (USD)

Berapa nilai Haedal Protocol (HAEDAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Haedal Protocol (HAEDAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Haedal Protocol.

Cek prediksi harga Haedal Protocol sekarang!

Tokenomi Haedal Protocol (HAEDAL)

Memahami tokenomi Haedal Protocol (HAEDAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HAEDAL sekarang!

Cara membeli Haedal Protocol (HAEDAL)

Ingin mengetahui cara membeli Haedal Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Haedal Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HAEDAL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Haedal Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Haedal Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Haedal Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Haedal Protocol

Berapa nilai Haedal Protocol (HAEDAL) hari ini?
Harga live HAEDAL dalam USD adalah 0.0782 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HAEDAL ke USD saat ini?
Harga HAEDAL ke USD saat ini adalah $ 0.0782. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Haedal Protocol?
Kapitalisasi pasar HAEDAL adalah $ 20.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HAEDAL?
Suplai beredar HAEDAL adalah 260.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HAEDAL?
HAEDAL mencapai harga ATH sebesar 0.3030852003927108 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HAEDAL?
HAEDAL mencapai harga ATL 0.06176314000788335 USD.
Berapa volume perdagangan HAEDAL?
Volume perdagangan 24 jam live HAEDAL adalah $ 2.95M USD.
Akankah harga HAEDAL naik lebih tinggi tahun ini?
HAEDAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HAEDAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

