Harga live Hedera hari ini adalah 0.16336 USD. Lacak informasi harga aktual HBAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HBAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Hedera(HBAR)

Harga Live 1 HBAR ke USD:

$0.16343
-0.81%1D
USD
Grafik Harga Live Hedera (HBAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:46:45 (UTC+8)

Informasi Harga Hedera (HBAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.16091
Low 24 Jam
$ 0.17666
High 24 Jam

$ 0.16091
$ 0.17666
$ 0.57014605196947
$ 0.0100124401134
+1.52%

-0.80%

-17.04%

-17.04%

Harga aktual Hedera (HBAR) adalah $ 0.16336. Selama 24 jam terakhir, HBAR diperdagangkan antara low $ 0.16091 dan high $ 0.17666, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHBAR adalah $ 0.57014605196947, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0100124401134.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HBAR telah berubah sebesar +1.52% selama 1 jam terakhir, -0.80% selama 24 jam, dan -17.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hedera (HBAR)

No.19

$ 6.94B
$ 6.57M
$ 8.17B
42.48B
50,000,000,000
50,000,000,000
84.95%

0.21%

HBAR

Kapitalisasi Pasar Hedera saat ini adalah $ 6.94B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.57M. Suplai beredar HBAR adalah 42.48B, dan total suplainya sebesar 50000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.17B.

Riwayat Harga Hedera (HBAR) USD

Pantau perubahan harga Hedera untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0013346-0.80%
30 Days$ -0.05622-25.61%
60 Hari$ -0.05615-25.58%
90 Hari$ -0.09843-37.60%
Perubahan Harga Hedera Hari Ini

Hari ini, HBAR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0013346 (-0.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hedera 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05622 (-25.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hedera 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HBAR terlihat mengalami perubahan $ -0.05615 (-25.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hedera 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.09843 (-37.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hedera (HBAR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hedera sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hedera (HBAR)

Hedera adalah jaringan publik tingkat perusahaan yang paling banyak digunakan bagi Anda untuk membuat dunia digital Anda persis seperti seharusnya – milik Anda. HBAR adalah cryptocurrency asli Hedera yang hemat energi yang menggerakkan ekonomi terdesentralisasi. Baik Anda seorang pemula atau perusahaan, pencipta atau konsumen, Hedera melampaui blockchain bagi pengembang untuk menciptakan era berikutnya dari aplikasi yang cepat, adil, dan aman.

Hedera tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hedera Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HBAR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hedera di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hedera dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hedera (USD)

Berapa nilai Hedera (HBAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hedera (HBAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hedera.

Cek prediksi harga Hedera sekarang!

Tokenomi Hedera (HBAR)

Memahami tokenomi Hedera (HBAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HBAR sekarang!

Cara membeli Hedera (HBAR)

Ingin mengetahui cara membeli Hedera? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hedera di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HBAR ke Mata Uang Lokal

1 Hedera(HBAR) ke VND
4,298.8184
1 Hedera(HBAR) ke AUD
A$0.2515744
1 Hedera(HBAR) ke GBP
0.1241536
1 Hedera(HBAR) ke EUR
0.1404896
1 Hedera(HBAR) ke USD
$0.16336
1 Hedera(HBAR) ke MYR
RM0.6828448
1 Hedera(HBAR) ke TRY
6.877456
1 Hedera(HBAR) ke JPY
¥24.99408
1 Hedera(HBAR) ke ARS
ARS$237.0958032
1 Hedera(HBAR) ke RUB
13.2713664
1 Hedera(HBAR) ke INR
14.4851312
1 Hedera(HBAR) ke IDR
Rp2,722.6655776
1 Hedera(HBAR) ke PHP
9.6431408
1 Hedera(HBAR) ke EGP
￡E.7.7252944
1 Hedera(HBAR) ke BRL
R$0.8723424
1 Hedera(HBAR) ke CAD
C$0.2303376
1 Hedera(HBAR) ke BDT
19.9315536
1 Hedera(HBAR) ke NGN
235.0489024
1 Hedera(HBAR) ke COP
$625.8991376
1 Hedera(HBAR) ke ZAR
R.2.8359296
1 Hedera(HBAR) ke UAH
6.8709216
1 Hedera(HBAR) ke TZS
T.Sh.401.37552
1 Hedera(HBAR) ke VES
Bs36.42928
1 Hedera(HBAR) ke CLP
$153.88512
1 Hedera(HBAR) ke PKR
Rs46.1720704
1 Hedera(HBAR) ke KZT
85.9322608
1 Hedera(HBAR) ke THB
฿5.292864
1 Hedera(HBAR) ke TWD
NT$5.0625264
1 Hedera(HBAR) ke AED
د.إ0.5995312
1 Hedera(HBAR) ke CHF
Fr0.130688
1 Hedera(HBAR) ke HKD
HK$1.2693072
1 Hedera(HBAR) ke AMD
֏62.468864
1 Hedera(HBAR) ke MAD
.د.م1.5208816
1 Hedera(HBAR) ke MXN
$3.0335952
1 Hedera(HBAR) ke SAR
ريال0.6126
1 Hedera(HBAR) ke ETB
Br25.0741264
1 Hedera(HBAR) ke KES
KSh21.0963104
1 Hedera(HBAR) ke JOD
د.أ0.11582224
1 Hedera(HBAR) ke PLN
0.6011648
1 Hedera(HBAR) ke RON
лв0.718784
1 Hedera(HBAR) ke SEK
kr1.5617216
1 Hedera(HBAR) ke BGN
лв0.2760784
1 Hedera(HBAR) ke HUF
Ft54.6161488
1 Hedera(HBAR) ke CZK
3.4452624
1 Hedera(HBAR) ke KWD
د.ك0.04998816
1 Hedera(HBAR) ke ILS
0.5341872
1 Hedera(HBAR) ke BOB
Bs1.127184
1 Hedera(HBAR) ke AZN
0.277712
1 Hedera(HBAR) ke TJS
SM1.5061792
1 Hedera(HBAR) ke GEL
0.4427056
1 Hedera(HBAR) ke AOA
Kz149.049664
1 Hedera(HBAR) ke BHD
.د.ب0.06142336
1 Hedera(HBAR) ke BMD
$0.16336
1 Hedera(HBAR) ke DKK
kr1.0553056
1 Hedera(HBAR) ke HNL
L4.2931008
1 Hedera(HBAR) ke MUR
7.51456
1 Hedera(HBAR) ke NAD
$2.8375632
1 Hedera(HBAR) ke NOK
kr1.666272
1 Hedera(HBAR) ke NZD
$0.2891472
1 Hedera(HBAR) ke PAB
B/.0.16336
1 Hedera(HBAR) ke PGK
K0.6975472
1 Hedera(HBAR) ke QAR
ر.ق0.5946304
1 Hedera(HBAR) ke RSD
дин.16.5826736
1 Hedera(HBAR) ke UZS
soʻm1,944.7615936
1 Hedera(HBAR) ke ALL
L13.7010032
1 Hedera(HBAR) ke ANG
ƒ0.2924144
1 Hedera(HBAR) ke AWG
ƒ0.294048
1 Hedera(HBAR) ke BBD
$0.32672
1 Hedera(HBAR) ke BAM
KM0.2760784
1 Hedera(HBAR) ke BIF
Fr481.74864
1 Hedera(HBAR) ke BND
$0.212368
1 Hedera(HBAR) ke BSD
$0.16336
1 Hedera(HBAR) ke JMD
$26.194776
1 Hedera(HBAR) ke KHR
656.0635616
1 Hedera(HBAR) ke KMF
Fr69.75472
1 Hedera(HBAR) ke LAK
3,551.3042768
1 Hedera(HBAR) ke LKR
රු49.8035632
1 Hedera(HBAR) ke MDL
L2.7950896
1 Hedera(HBAR) ke MGA
Ar735.85512
1 Hedera(HBAR) ke MOP
P1.30688
1 Hedera(HBAR) ke MVR
2.515744
1 Hedera(HBAR) ke MWK
MK283.119216
1 Hedera(HBAR) ke MZN
MT10.446872
1 Hedera(HBAR) ke NPR
रु23.148112
1 Hedera(HBAR) ke PYG
1,158.54912
1 Hedera(HBAR) ke RWF
Fr237.36208
1 Hedera(HBAR) ke SBD
$1.3428192
1 Hedera(HBAR) ke SCR
2.4602016
1 Hedera(HBAR) ke SRD
$6.28936
1 Hedera(HBAR) ke SVC
$1.4277664
1 Hedera(HBAR) ke SZL
L2.834296
1 Hedera(HBAR) ke TMT
m0.57176
1 Hedera(HBAR) ke TND
د.ت0.48338224
1 Hedera(HBAR) ke TTD
$1.1059472
1 Hedera(HBAR) ke UGX
Sh571.10656
1 Hedera(HBAR) ke XAF
Fr92.78848
1 Hedera(HBAR) ke XCD
$0.441072
1 Hedera(HBAR) ke XOF
Fr92.78848
1 Hedera(HBAR) ke XPF
Fr16.82608
1 Hedera(HBAR) ke BWP
P2.197192
1 Hedera(HBAR) ke BZD
$0.3283536
1 Hedera(HBAR) ke CVE
$15.6564224
1 Hedera(HBAR) ke DJF
Fr29.07808
1 Hedera(HBAR) ke DOP
$10.504048
1 Hedera(HBAR) ke DZD
د.ج21.3152128
1 Hedera(HBAR) ke FJD
$0.3724608
1 Hedera(HBAR) ke GNF
Fr1,420.4152
1 Hedera(HBAR) ke GTQ
Q1.2513376
1 Hedera(HBAR) ke GYD
$34.1683776
1 Hedera(HBAR) ke ISK
kr20.58336

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hedera, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hedera
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hedera

Berapa nilai Hedera (HBAR) hari ini?
Harga live HBAR dalam USD adalah 0.16336 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HBAR ke USD saat ini?
Harga HBAR ke USD saat ini adalah $ 0.16336. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hedera?
Kapitalisasi pasar HBAR adalah $ 6.94B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HBAR?
Suplai beredar HBAR adalah 42.48B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HBAR?
HBAR mencapai harga ATH sebesar 0.57014605196947 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HBAR?
HBAR mencapai harga ATL 0.0100124401134 USD.
Berapa volume perdagangan HBAR?
Volume perdagangan 24 jam live HBAR adalah $ 6.57M USD.
Akankah harga HBAR naik lebih tinggi tahun ini?
HBAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HBAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Hedera (HBAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 HBAR = 0.16336 USD

