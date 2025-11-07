Apa yang dimaksud dengan Hedera (HBAR)

Hedera adalah jaringan publik tingkat perusahaan yang paling banyak digunakan bagi Anda untuk membuat dunia digital Anda persis seperti seharusnya – milik Anda. HBAR adalah cryptocurrency asli Hedera yang hemat energi yang menggerakkan ekonomi terdesentralisasi. Baik Anda seorang pemula atau perusahaan, pencipta atau konsumen, Hedera melampaui blockchain bagi pengembang untuk menciptakan era berikutnya dari aplikasi yang cepat, adil, dan aman. Hedera adalah jaringan publik tingkat perusahaan yang paling banyak digunakan bagi Anda untuk membuat dunia digital Anda persis seperti seharusnya – milik Anda. HBAR adalah cryptocurrency asli Hedera yang hemat energi yang menggerakkan ekonomi terdesentralisasi. Baik Anda seorang pemula atau perusahaan, pencipta atau konsumen, Hedera melampaui blockchain bagi pengembang untuk menciptakan era berikutnya dari aplikasi yang cepat, adil, dan aman.

Hedera tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hedera Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HBAR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Hedera di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hedera dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hedera (USD)

Berapa nilai Hedera (HBAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hedera (HBAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hedera.

Cek prediksi harga Hedera sekarang!

Tokenomi Hedera (HBAR)

Memahami tokenomi Hedera (HBAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HBAR sekarang!

Cara membeli Hedera (HBAR)

Ingin mengetahui cara membeli Hedera? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hedera di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HBAR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Hedera

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hedera, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hedera Berapa nilai Hedera (HBAR) hari ini? Harga live HBAR dalam USD adalah 0.16336 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HBAR ke USD saat ini? $ 0.16336 . Cobalah Harga HBAR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Hedera? Kapitalisasi pasar HBAR adalah $ 6.94B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HBAR? Suplai beredar HBAR adalah 42.48B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HBAR? HBAR mencapai harga ATH sebesar 0.57014605196947 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HBAR? HBAR mencapai harga ATL 0.0100124401134 USD . Berapa volume perdagangan HBAR? Volume perdagangan 24 jam live HBAR adalah $ 6.57M USD . Akankah harga HBAR naik lebih tinggi tahun ini? HBAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HBAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Hedera (HBAR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi