Harga live Hifi Finance hari ini adalah 0.04359 USD. Lacak informasi harga aktual HIFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HIFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HIFI

Info Harga HIFI

Penjelasan HIFI

Whitepaper HIFI

Situs Web Resmi HIFI

Tokenomi HIFI

Prakiraan Harga HIFI

Riwayat HIFI

Panduan Membeli HIFI

Konverter HIFI ke Mata Uang Fiat

Spot HIFI

Futures USDT-M HIFI

Logo Hifi Finance

Harga Hifi Finance(HIFI)

Harga Live 1 HIFI ke USD:

$0.04347
$0.04347$0.04347
-17.81%1D
USD
Grafik Harga Live Hifi Finance (HIFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:47:38 (UTC+8)

Informasi Harga Hifi Finance (HIFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03152
$ 0.03152$ 0.03152
Low 24 Jam
$ 0.06257
$ 0.06257$ 0.06257
High 24 Jam

$ 0.03152
$ 0.03152$ 0.03152

$ 0.06257
$ 0.06257$ 0.06257

$ 2.6057193937436143
$ 2.6057193937436143$ 2.6057193937436143

$ 0.03033589349085596
$ 0.03033589349085596$ 0.03033589349085596

+7.54%

-17.81%

+9.68%

+9.68%

Harga aktual Hifi Finance (HIFI) adalah $ 0.04359. Selama 24 jam terakhir, HIFI diperdagangkan antara low $ 0.03152 dan high $ 0.06257, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHIFI adalah $ 2.6057193937436143, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03033589349085596.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HIFI telah berubah sebesar +7.54% selama 1 jam terakhir, -17.81% selama 24 jam, dan +9.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hifi Finance (HIFI)

No.1414

$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M

$ 407.00K
$ 407.00K$ 407.00K

$ 7.28M
$ 7.28M$ 7.28M

141.97M
141.97M 141.97M

166,968,470.53759202
166,968,470.53759202 166,968,470.53759202

ETH

Kapitalisasi Pasar Hifi Finance saat ini adalah $ 6.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 407.00K. Suplai beredar HIFI adalah 141.97M, dan total suplainya sebesar 166968470.53759202. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.28M.

Riwayat Harga Hifi Finance (HIFI) USD

Pantau perubahan harga Hifi Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0094196-17.81%
30 Days$ -0.04373-50.09%
60 Hari$ -0.01999-31.45%
90 Hari$ -0.04014-47.94%
Perubahan Harga Hifi Finance Hari Ini

Hari ini, HIFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0094196 (-17.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hifi Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04373 (-50.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hifi Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HIFI terlihat mengalami perubahan $ -0.01999 (-31.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hifi Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04014 (-47.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hifi Finance (HIFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hifi Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Hifi Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hifi Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HIFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hifi Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hifi Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hifi Finance (USD)

Berapa nilai Hifi Finance (HIFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hifi Finance (HIFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hifi Finance.

Cek prediksi harga Hifi Finance sekarang!

Tokenomi Hifi Finance (HIFI)

Memahami tokenomi Hifi Finance (HIFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HIFI sekarang!

Cara membeli Hifi Finance (HIFI)

Ingin mengetahui cara membeli Hifi Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hifi Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Hifi Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hifi Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hifi Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hifi Finance

Berapa nilai Hifi Finance (HIFI) hari ini?
Harga live HIFI dalam USD adalah 0.04359 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HIFI ke USD saat ini?
Harga HIFI ke USD saat ini adalah $ 0.04359. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hifi Finance?
Kapitalisasi pasar HIFI adalah $ 6.19M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HIFI?
Suplai beredar HIFI adalah 141.97M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HIFI?
HIFI mencapai harga ATH sebesar 2.6057193937436143 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HIFI?
HIFI mencapai harga ATL 0.03033589349085596 USD.
Berapa volume perdagangan HIFI?
Volume perdagangan 24 jam live HIFI adalah $ 407.00K USD.
Akankah harga HIFI naik lebih tinggi tahun ini?
HIFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HIFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:47:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hifi Finance (HIFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HIFI ke USD

Jumlah

HIFI
HIFI
USD
USD

1 HIFI = 0.04359 USD

Perdagangkan HIFI

HIFI/USDT
$0.04347
$0.04347$0.04347
-17.81%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

