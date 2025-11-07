BursaDEX+
Harga live Highstreet hari ini adalah 0.2538 USD. Lacak informasi harga aktual HIGH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HIGH dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Highstreet(HIGH)

$0.2538
+3.42%1D
USD
Grafik Harga Live Highstreet (HIGH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:47:47 (UTC+8)

Informasi Harga Highstreet (HIGH) (USD)

Harga aktual Highstreet (HIGH) adalah $ 0.2538. Selama 24 jam terakhir, HIGH diperdagangkan antara low $ 0.2403 dan high $ 0.2585, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHIGH adalah $ 40.2582090224571, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1878712699671255.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HIGH telah berubah sebesar -0.32% selama 1 jam terakhir, +3.42% selama 24 jam, dan -11.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Highstreet (HIGH)

BSC

Kapitalisasi Pasar Highstreet saat ini adalah $ 19.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 364.45K. Suplai beredar HIGH adalah 77.59M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.38M.

Riwayat Harga Highstreet (HIGH) USD

Pantau perubahan harga Highstreet untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.008393+3.42%
30 Days$ -0.2108-45.38%
60 Hari$ -0.2578-50.40%
90 Hari$ -0.3319-56.67%
Perubahan Harga Highstreet Hari Ini

Hari ini, HIGH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.008393 (+3.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Highstreet 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2108 (-45.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Highstreet 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HIGH terlihat mengalami perubahan $ -0.2578 (-50.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Highstreet 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3319 (-56.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Highstreet (HIGH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Highstreet sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Highstreet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HIGH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Highstreet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Highstreet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

HIGH ke Mata Uang Lokal

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Highstreet

Berapa nilai Highstreet (HIGH) hari ini?
Harga live HIGH dalam USD adalah 0.2538 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HIGH ke USD saat ini?
Harga HIGH ke USD saat ini adalah $ 0.2538. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Highstreet?
Kapitalisasi pasar HIGH adalah $ 19.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HIGH?
Suplai beredar HIGH adalah 77.59M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HIGH?
HIGH mencapai harga ATH sebesar 40.2582090224571 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HIGH?
HIGH mencapai harga ATL 0.1878712699671255 USD.
Berapa volume perdagangan HIGH?
Volume perdagangan 24 jam live HIGH adalah $ 364.45K USD.
Akankah harga HIGH naik lebih tinggi tahun ini?
HIGH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HIGH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

