Apa yang dimaksud dengan Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Tokenomi Highstreet (HIGH)

Memahami tokenomi Highstreet (HIGH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HIGH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Highstreet Berapa nilai Highstreet (HIGH) hari ini? Harga live HIGH dalam USD adalah 0.2538 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HIGH ke USD saat ini? $ 0.2538 . Cobalah Harga HIGH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Highstreet? Kapitalisasi pasar HIGH adalah $ 19.69M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HIGH? Suplai beredar HIGH adalah 77.59M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HIGH? HIGH mencapai harga ATH sebesar 40.2582090224571 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HIGH? HIGH mencapai harga ATL 0.1878712699671255 USD . Berapa volume perdagangan HIGH? Volume perdagangan 24 jam live HIGH adalah $ 364.45K USD . Akankah harga HIGH naik lebih tinggi tahun ini? HIGH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HIGH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

