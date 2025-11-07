BursaDEX+
Harga live Hamster Kombat hari ini adalah 0.0003158 USD. Lacak informasi harga aktual HMSTR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HMSTR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Hamster Kombat(HMSTR)

Harga Live 1 HMSTR ke USD:

$0.0003158
$0.0003158
+1.87%1D
USD
Grafik Harga Live Hamster Kombat (HMSTR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:48:33 (UTC+8)

Informasi Harga Hamster Kombat (HMSTR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003033
$ 0.0003033
Low 24 Jam
$ 0.000364
$ 0.000364
High 24 Jam

$ 0.0003033
$ 0.0003033

$ 0.000364
$ 0.000364

$ 0.010042899226314997
$ 0.010042899226314997

$ 0.000047631765605735
$ 0.000047631765605735

+1.25%

+1.87%

-14.77%

-14.77%

Harga aktual Hamster Kombat (HMSTR) adalah $ 0.0003158. Selama 24 jam terakhir, HMSTR diperdagangkan antara low $ 0.0003033 dan high $ 0.000364, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHMSTR adalah $ 0.010042899226314997, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000047631765605735.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HMSTR telah berubah sebesar +1.25% selama 1 jam terakhir, +1.87% selama 24 jam, dan -14.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hamster Kombat (HMSTR)

No.757

$ 20.33M
$ 20.33M

$ 1.24M
$ 1.24M

$ 31.58M
$ 31.58M

64.38B
64.38B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

64.37%

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar Hamster Kombat saat ini adalah $ 20.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.24M. Suplai beredar HMSTR adalah 64.38B, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.58M.

Riwayat Harga Hamster Kombat (HMSTR) USD

Pantau perubahan harga Hamster Kombat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000005797+1.87%
30 Days$ -0.0003098-49.53%
60 Hari$ -0.0003754-54.32%
90 Hari$ -0.0004395-58.19%
Perubahan Harga Hamster Kombat Hari Ini

Hari ini, HMSTR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000005797 (+1.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hamster Kombat 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0003098 (-49.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hamster Kombat 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HMSTR terlihat mengalami perubahan $ -0.0003754 (-54.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hamster Kombat 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0004395 (-58.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hamster Kombat (HMSTR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hamster Kombat sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Hamster Kombat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hamster Kombat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HMSTR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hamster Kombat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hamster Kombat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hamster Kombat (USD)

Berapa nilai Hamster Kombat (HMSTR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hamster Kombat (HMSTR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hamster Kombat.

Cek prediksi harga Hamster Kombat sekarang!

Tokenomi Hamster Kombat (HMSTR)

Memahami tokenomi Hamster Kombat (HMSTR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HMSTR sekarang!

Cara membeli Hamster Kombat (HMSTR)

Ingin mengetahui cara membeli Hamster Kombat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hamster Kombat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HMSTR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Hamster Kombat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hamster Kombat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hamster Kombat
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hamster Kombat

Berapa nilai Hamster Kombat (HMSTR) hari ini?
Harga live HMSTR dalam USD adalah 0.0003158 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HMSTR ke USD saat ini?
Harga HMSTR ke USD saat ini adalah $ 0.0003158. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hamster Kombat?
Kapitalisasi pasar HMSTR adalah $ 20.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HMSTR?
Suplai beredar HMSTR adalah 64.38B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HMSTR?
HMSTR mencapai harga ATH sebesar 0.010042899226314997 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HMSTR?
HMSTR mencapai harga ATL 0.000047631765605735 USD.
Berapa volume perdagangan HMSTR?
Volume perdagangan 24 jam live HMSTR adalah $ 1.24M USD.
Akankah harga HMSTR naik lebih tinggi tahun ini?
HMSTR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HMSTR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Hamster Kombat (HMSTR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.0003158
$100,921.21

$3,320.09

$156.36

$1.0003

$1.1141

$100,921.21

$3,320.09

$156.36

$2.2125

$1.0083

$0.00000

$0.00000

$30.27

$0.1151

$0.0004010

$0.014420

$4.450

$0.005766

$0.1151

$0.0000002231

