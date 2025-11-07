Apa yang dimaksud dengan Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Hamster Kombat tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hamster Kombat Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HMSTR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Hamster Kombat di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hamster Kombat dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hamster Kombat (USD)

Berapa nilai Hamster Kombat (HMSTR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hamster Kombat (HMSTR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hamster Kombat.

Cek prediksi harga Hamster Kombat sekarang!

Tokenomi Hamster Kombat (HMSTR)

Memahami tokenomi Hamster Kombat (HMSTR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HMSTR sekarang!

Cara membeli Hamster Kombat (HMSTR)

Ingin mengetahui cara membeli Hamster Kombat? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hamster Kombat di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HMSTR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Hamster Kombat

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hamster Kombat, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hamster Kombat Berapa nilai Hamster Kombat (HMSTR) hari ini? Harga live HMSTR dalam USD adalah 0.0003158 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HMSTR ke USD saat ini? $ 0.0003158 . Cobalah Harga HMSTR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Hamster Kombat? Kapitalisasi pasar HMSTR adalah $ 20.33M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HMSTR? Suplai beredar HMSTR adalah 64.38B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HMSTR? HMSTR mencapai harga ATH sebesar 0.010042899226314997 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HMSTR? HMSTR mencapai harga ATL 0.000047631765605735 USD . Berapa volume perdagangan HMSTR? Volume perdagangan 24 jam live HMSTR adalah $ 1.24M USD . Akankah harga HMSTR naik lebih tinggi tahun ini? HMSTR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HMSTR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Hamster Kombat (HMSTR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi