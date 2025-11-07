Apa yang dimaksud dengan Hoppy (HOPPY)

Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie. Hoppy is an anthropomorphic frog character based on the famous comic book «The Night Riders», published in 2012 by artist and illustrator Matt Furie.

Hoppy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HOPPY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Hoppy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hoppy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat.

Prediksi Harga Hoppy (USD)

Berapa nilai Hoppy (HOPPY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hoppy (HOPPY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hoppy.

Cek prediksi harga Hoppy sekarang!

Tokenomi Hoppy (HOPPY)

Memahami tokenomi Hoppy (HOPPY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOPPY sekarang!

Cara membeli Hoppy (HOPPY)

Ingin mengetahui cara membeli Hoppy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hoppy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli.

Sumber Daya Hoppy

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hoppy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hoppy Berapa nilai Hoppy (HOPPY) hari ini? Harga live HOPPY dalam USD adalah 0.000010313 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HOPPY ke USD saat ini? $ 0.000010313 . Cobalah Harga HOPPY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Hoppy? Kapitalisasi pasar HOPPY adalah $ 4.34M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HOPPY? Suplai beredar HOPPY adalah 420.69B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HOPPY? HOPPY mencapai harga ATH sebesar 0.000348645327857043 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HOPPY? HOPPY mencapai harga ATL 0.000001726464050057 USD . Berapa volume perdagangan HOPPY? Volume perdagangan 24 jam live HOPPY adalah $ 51.08K USD . Akankah harga HOPPY naik lebih tinggi tahun ini? HOPPY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOPPY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

