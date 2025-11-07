BursaDEX+
Harga live HashKey Platform hari ini adalah 0.283 USD. Lacak informasi harga aktual HSK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HSK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga HashKey Platform(HSK)

Harga Live 1 HSK ke USD:

$0.283
-6.04%1D
USD
Grafik Harga Live HashKey Platform (HSK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:21 (UTC+8)

Informasi Harga HashKey Platform (HSK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2701
Low 24 Jam
$ 0.3355
High 24 Jam

$ 0.2701
$ 0.3355
$ 2.587574787960956
$ 0.24981610577534416
+1.57%

-6.04%

-8.09%

-8.09%

Harga aktual HashKey Platform (HSK) adalah $ 0.283. Selama 24 jam terakhir, HSK diperdagangkan antara low $ 0.2701 dan high $ 0.3355, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHSK adalah $ 2.587574787960956, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.24981610577534416.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HSK telah berubah sebesar +1.57% selama 1 jam terakhir, -6.04% selama 24 jam, dan -8.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HashKey Platform (HSK)

No.299

$ 94.44M
$ 392.41K
$ 283.00M
333.71M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.37%

ETH

Kapitalisasi Pasar HashKey Platform saat ini adalah $ 94.44M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 392.41K. Suplai beredar HSK adalah 333.71M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 283.00M.

Riwayat Harga HashKey Platform (HSK) USD

Pantau perubahan harga HashKey Platform untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.018192-6.04%
30 Days$ -0.1027-26.63%
60 Hari$ -0.1204-29.85%
90 Hari$ -0.2431-46.21%
Perubahan Harga HashKey Platform Hari Ini

Hari ini, HSK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.018192 (-6.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HashKey Platform 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1027 (-26.63%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HashKey Platform 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HSK terlihat mengalami perubahan $ -0.1204 (-29.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HashKey Platform 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2431 (-46.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HashKey Platform (HSK)?

Lihat halaman Riwayat Harga HashKey Platform sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HashKey Platform (HSK)

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

HashKey Platform tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HashKey Platform Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HSK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HashKey Platform di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HashKey Platform dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HashKey Platform (USD)

Berapa nilai HashKey Platform (HSK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HashKey Platform (HSK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HashKey Platform.

Cek prediksi harga HashKey Platform sekarang!

Tokenomi HashKey Platform (HSK)

Memahami tokenomi HashKey Platform (HSK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HSK sekarang!

Cara membeli HashKey Platform (HSK)

Ingin mengetahui cara membeli HashKey Platform? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HashKey Platform di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HSK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya HashKey Platform

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HashKey Platform, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi HashKey Platform
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HashKey Platform

Berapa nilai HashKey Platform (HSK) hari ini?
Harga live HSK dalam USD adalah 0.283 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HSK ke USD saat ini?
Harga HSK ke USD saat ini adalah $ 0.283. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HashKey Platform?
Kapitalisasi pasar HSK adalah $ 94.44M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HSK?
Suplai beredar HSK adalah 333.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HSK?
HSK mencapai harga ATH sebesar 2.587574787960956 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HSK?
HSK mencapai harga ATL 0.24981610577534416 USD.
Berapa volume perdagangan HSK?
Volume perdagangan 24 jam live HSK adalah $ 392.41K USD.
Akankah harga HSK naik lebih tinggi tahun ini?
HSK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HSK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:21 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

