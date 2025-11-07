BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Huma Finance hari ini adalah 0.02463 USD. Lacak informasi harga aktual HUMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HUMA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Huma Finance hari ini adalah 0.02463 USD. Lacak informasi harga aktual HUMA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HUMA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HUMA

Info Harga HUMA

Penjelasan HUMA

Whitepaper HUMA

Situs Web Resmi HUMA

Tokenomi HUMA

Prakiraan Harga HUMA

Riwayat HUMA

Panduan Membeli HUMA

Konverter HUMA ke Mata Uang Fiat

Spot HUMA

Futures USDT-M HUMA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Huma Finance

Harga Huma Finance(HUMA)

Harga Live 1 HUMA ke USD:

$0.02466
$0.02466$0.02466
+4.80%1D
USD
Grafik Harga Live Huma Finance (HUMA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:42 (UTC+8)

Informasi Harga Huma Finance (HUMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0205
$ 0.0205$ 0.0205
Low 24 Jam
$ 0.02524
$ 0.02524$ 0.02524
High 24 Jam

$ 0.0205
$ 0.0205$ 0.0205

$ 0.02524
$ 0.02524$ 0.02524

$ 0.06927111521862415
$ 0.06927111521862415$ 0.06927111521862415

$ 0.012664326914496583
$ 0.012664326914496583$ 0.012664326914496583

+2.36%

+4.80%

-2.73%

-2.73%

Harga aktual Huma Finance (HUMA) adalah $ 0.02463. Selama 24 jam terakhir, HUMA diperdagangkan antara low $ 0.0205 dan high $ 0.02524, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHUMA adalah $ 0.06927111521862415, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.012664326914496583.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HUMA telah berubah sebesar +2.36% selama 1 jam terakhir, +4.80% selama 24 jam, dan -2.73% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Huma Finance (HUMA)

No.491

$ 55.90M
$ 55.90M$ 55.90M

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

$ 246.30M
$ 246.30M$ 246.30M

2.27B
2.27B 2.27B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,997,754.78272
9,999,997,754.78272 9,999,997,754.78272

22.69%

SOL

Kapitalisasi Pasar Huma Finance saat ini adalah $ 55.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.89M. Suplai beredar HUMA adalah 2.27B, dan total suplainya sebesar 9999997754.78272. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 246.30M.

Riwayat Harga Huma Finance (HUMA) USD

Pantau perubahan harga Huma Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0011295+4.80%
30 Days$ -0.01159-32.00%
60 Hari$ -0.00201-7.55%
90 Hari$ -0.00978-28.43%
Perubahan Harga Huma Finance Hari Ini

Hari ini, HUMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0011295 (+4.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Huma Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01159 (-32.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Huma Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HUMA terlihat mengalami perubahan $ -0.00201 (-7.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Huma Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00978 (-28.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Huma Finance (HUMA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Huma Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Huma Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HUMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Huma Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Huma Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Huma Finance (USD)

Berapa nilai Huma Finance (HUMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Huma Finance (HUMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Huma Finance.

Cek prediksi harga Huma Finance sekarang!

Tokenomi Huma Finance (HUMA)

Memahami tokenomi Huma Finance (HUMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HUMA sekarang!

Cara membeli Huma Finance (HUMA)

Ingin mengetahui cara membeli Huma Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Huma Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HUMA ke Mata Uang Lokal

1 Huma Finance(HUMA) ke VND
648.13845
1 Huma Finance(HUMA) ke AUD
A$0.0379302
1 Huma Finance(HUMA) ke GBP
0.0187188
1 Huma Finance(HUMA) ke EUR
0.0211818
1 Huma Finance(HUMA) ke USD
$0.02463
1 Huma Finance(HUMA) ke MYR
RM0.1029534
1 Huma Finance(HUMA) ke TRY
1.0391397
1 Huma Finance(HUMA) ke JPY
¥3.74376
1 Huma Finance(HUMA) ke ARS
ARS$35.7472431
1 Huma Finance(HUMA) ke RUB
2.0009412
1 Huma Finance(HUMA) ke INR
2.1839421
1 Huma Finance(HUMA) ke IDR
Rp410.4998358
1 Huma Finance(HUMA) ke PHP
1.4536626
1 Huma Finance(HUMA) ke EGP
￡E.1.164999
1 Huma Finance(HUMA) ke BRL
R$0.1317705
1 Huma Finance(HUMA) ke CAD
C$0.0347283
1 Huma Finance(HUMA) ke BDT
3.0051063
1 Huma Finance(HUMA) ke NGN
35.4386292
1 Huma Finance(HUMA) ke COP
$94.3676283
1 Huma Finance(HUMA) ke ZAR
R.0.4278231
1 Huma Finance(HUMA) ke UAH
1.0359378
1 Huma Finance(HUMA) ke TZS
T.Sh.60.51591
1 Huma Finance(HUMA) ke VES
Bs5.59101
1 Huma Finance(HUMA) ke CLP
$23.22609
1 Huma Finance(HUMA) ke PKR
Rs6.9614232
1 Huma Finance(HUMA) ke KZT
12.9561189
1 Huma Finance(HUMA) ke THB
฿0.798012
1 Huma Finance(HUMA) ke TWD
NT$0.7632837
1 Huma Finance(HUMA) ke AED
د.إ0.0903921
1 Huma Finance(HUMA) ke CHF
Fr0.019704
1 Huma Finance(HUMA) ke HKD
HK$0.1913751
1 Huma Finance(HUMA) ke AMD
֏9.418512
1 Huma Finance(HUMA) ke MAD
.د.م0.229059
1 Huma Finance(HUMA) ke MXN
$0.4573791
1 Huma Finance(HUMA) ke SAR
ريال0.0923625
1 Huma Finance(HUMA) ke ETB
Br3.7903107
1 Huma Finance(HUMA) ke KES
KSh3.1812108
1 Huma Finance(HUMA) ke JOD
د.أ0.01746267
1 Huma Finance(HUMA) ke PLN
0.0903921
1 Huma Finance(HUMA) ke RON
лв0.108372
1 Huma Finance(HUMA) ke SEK
kr0.2357091
1 Huma Finance(HUMA) ke BGN
лв0.0416247
1 Huma Finance(HUMA) ke HUF
Ft8.2345479
1 Huma Finance(HUMA) ke CZK
0.5187078
1 Huma Finance(HUMA) ke KWD
د.ك0.00753678
1 Huma Finance(HUMA) ke ILS
0.0805401
1 Huma Finance(HUMA) ke BOB
Bs0.169947
1 Huma Finance(HUMA) ke AZN
0.041871
1 Huma Finance(HUMA) ke TJS
SM0.2270886
1 Huma Finance(HUMA) ke GEL
0.0667473
1 Huma Finance(HUMA) ke AOA
Kz22.5756117
1 Huma Finance(HUMA) ke BHD
.د.ب0.00926088
1 Huma Finance(HUMA) ke BMD
$0.02463
1 Huma Finance(HUMA) ke DKK
kr0.1591098
1 Huma Finance(HUMA) ke HNL
L0.6487542
1 Huma Finance(HUMA) ke MUR
1.13298
1 Huma Finance(HUMA) ke NAD
$0.4278231
1 Huma Finance(HUMA) ke NOK
kr0.2509797
1 Huma Finance(HUMA) ke NZD
$0.0435951
1 Huma Finance(HUMA) ke PAB
B/.0.02463
1 Huma Finance(HUMA) ke PGK
K0.103446
1 Huma Finance(HUMA) ke QAR
ر.ق0.0896532
1 Huma Finance(HUMA) ke RSD
дин.2.4992061
1 Huma Finance(HUMA) ke UZS
soʻm296.7469197
1 Huma Finance(HUMA) ke ALL
L2.0652255
1 Huma Finance(HUMA) ke ANG
ƒ0.0440877
1 Huma Finance(HUMA) ke AWG
ƒ0.044334
1 Huma Finance(HUMA) ke BBD
$0.04926
1 Huma Finance(HUMA) ke BAM
KM0.0416247
1 Huma Finance(HUMA) ke BIF
Fr72.63387
1 Huma Finance(HUMA) ke BND
$0.032019
1 Huma Finance(HUMA) ke BSD
$0.02463
1 Huma Finance(HUMA) ke JMD
$3.9494205
1 Huma Finance(HUMA) ke KHR
98.9155578
1 Huma Finance(HUMA) ke KMF
Fr10.3446
1 Huma Finance(HUMA) ke LAK
535.4347719
1 Huma Finance(HUMA) ke LKR
රු7.5089481
1 Huma Finance(HUMA) ke MDL
L0.41871
1 Huma Finance(HUMA) ke MGA
Ar110.945835
1 Huma Finance(HUMA) ke MOP
P0.19704
1 Huma Finance(HUMA) ke MVR
0.379302
1 Huma Finance(HUMA) ke MWK
MK42.7603893
1 Huma Finance(HUMA) ke MZN
MT1.5750885
1 Huma Finance(HUMA) ke NPR
रु3.490071
1 Huma Finance(HUMA) ke PYG
174.67596
1 Huma Finance(HUMA) ke RWF
Fr35.73813
1 Huma Finance(HUMA) ke SBD
$0.2027049
1 Huma Finance(HUMA) ke SCR
0.3706815
1 Huma Finance(HUMA) ke SRD
$0.948255
1 Huma Finance(HUMA) ke SVC
$0.2152662
1 Huma Finance(HUMA) ke SZL
L0.4275768
1 Huma Finance(HUMA) ke TMT
m0.086205
1 Huma Finance(HUMA) ke TND
د.ت0.07288017
1 Huma Finance(HUMA) ke TTD
$0.1667451
1 Huma Finance(HUMA) ke UGX
Sh86.10648
1 Huma Finance(HUMA) ke XAF
Fr13.96521
1 Huma Finance(HUMA) ke XCD
$0.066501
1 Huma Finance(HUMA) ke XOF
Fr13.96521
1 Huma Finance(HUMA) ke XPF
Fr2.53689
1 Huma Finance(HUMA) ke BWP
P0.3312735
1 Huma Finance(HUMA) ke BZD
$0.0495063
1 Huma Finance(HUMA) ke CVE
$2.3605392
1 Huma Finance(HUMA) ke DJF
Fr4.35951
1 Huma Finance(HUMA) ke DOP
$1.5839553
1 Huma Finance(HUMA) ke DZD
د.ج3.2156928
1 Huma Finance(HUMA) ke FJD
$0.0561564
1 Huma Finance(HUMA) ke GNF
Fr214.15785
1 Huma Finance(HUMA) ke GTQ
Q0.1886658
1 Huma Finance(HUMA) ke GYD
$5.1516108
1 Huma Finance(HUMA) ke ISK
kr3.10338

Sumber Daya Huma Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Huma Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Huma Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Huma Finance

Berapa nilai Huma Finance (HUMA) hari ini?
Harga live HUMA dalam USD adalah 0.02463 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HUMA ke USD saat ini?
Harga HUMA ke USD saat ini adalah $ 0.02463. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Huma Finance?
Kapitalisasi pasar HUMA adalah $ 55.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HUMA?
Suplai beredar HUMA adalah 2.27B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HUMA?
HUMA mencapai harga ATH sebesar 0.06927111521862415 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HUMA?
HUMA mencapai harga ATL 0.012664326914496583 USD.
Berapa volume perdagangan HUMA?
Volume perdagangan 24 jam live HUMA adalah $ 4.89M USD.
Akankah harga HUMA naik lebih tinggi tahun ini?
HUMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HUMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Huma Finance (HUMA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HUMA ke USD

Jumlah

HUMA
HUMA
USD
USD

1 HUMA = 0.02463 USD

Perdagangkan HUMA

HUMA/USDC
$0.02458
$0.02458$0.02458
+4.32%
HUMA/USDT
$0.02466
$0.02466$0.02466
+4.75%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,301.88
$101,301.88$101,301.88

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.28
$3,299.28$3,299.28

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.41
$154.41$154.41

-0.96%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0634
$1.0634$1.0634

+23.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,301.88
$101,301.88$101,301.88

-0.69%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.28
$3,299.28$3,299.28

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.41
$154.41$154.41

-0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2033
$2.2033$2.2033

-1.39%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0047
$1.0047$1.0047

-1.12%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0480
$0.0480$0.0480

-4.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004029
$0.0004029$0.0004029

+168.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012671
$0.012671$0.012671

+1,167.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.236
$4.236$4.236

+323.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007908
$0.007908$0.007908

+270.57%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001932
$0.001932$0.001932

+77.57%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002428
$0.0000002428$0.0000002428

+61.86%