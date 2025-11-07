Apa yang dimaksud dengan Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Huma Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HUMA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Huma Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Huma Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Huma Finance (USD)

Berapa nilai Huma Finance (HUMA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Huma Finance (HUMA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Huma Finance.

Cek prediksi harga Huma Finance sekarang!

Tokenomi Huma Finance (HUMA)

Memahami tokenomi Huma Finance (HUMA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HUMA sekarang!

Cara membeli Huma Finance (HUMA)

Ingin mengetahui cara membeli Huma Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Huma Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HUMA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Huma Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Huma Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Huma Finance Berapa nilai Huma Finance (HUMA) hari ini? Harga live HUMA dalam USD adalah 0.02463 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HUMA ke USD saat ini? $ 0.02463 . Cobalah Harga HUMA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Huma Finance? Kapitalisasi pasar HUMA adalah $ 55.90M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HUMA? Suplai beredar HUMA adalah 2.27B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HUMA? HUMA mencapai harga ATH sebesar 0.06927111521862415 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HUMA? HUMA mencapai harga ATL 0.012664326914496583 USD . Berapa volume perdagangan HUMA? Volume perdagangan 24 jam live HUMA adalah $ 4.89M USD . Akankah harga HUMA naik lebih tinggi tahun ini? HUMA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HUMA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

