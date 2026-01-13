Harga HYTOPIA Hari Ini

Harga live HYTOPIA (HYBUX) hari ini adalah $ 0.001501, dengan perubahan 0.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HYBUX ke USD saat ini adalah $ 0.001501 per HYBUX.

HYTOPIA saat ini berada di peringkat #4015 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 HYBUX. Selama 24 jam terakhir, HYBUX diperdagangkan antara $ 0.001501 (low) dan $ 0.001581 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.005026092464011746, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.001528334298128951.

Dalam kinerja jangka pendek, HYBUX bergerak -1.32% dalam satu jam terakhir dan -14.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 25.78K.

Informasi Pasar HYTOPIA (HYBUX)

Peringkat No.4015 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 25.78K$ 25.78K $ 25.78K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.01M$ 15.01M $ 15.01M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar HYTOPIA saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 25.78K. Suplai beredar HYBUX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.01M.