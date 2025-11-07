BursaDEX+
Harga live Hyperliquid hari ini adalah 38.3 USD. Lacak informasi harga aktual HYPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HYPE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Hyperliquid(HYPE)

Harga Live 1 HYPE ke USD:

$38.37
$38.37
-1.43%1D
USD
Grafik Harga Live Hyperliquid (HYPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:48:57 (UTC+8)

Informasi Harga Hyperliquid (HYPE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 37.61
$ 37.61
Low 24 Jam
$ 41.19
$ 41.19
High 24 Jam

$ 37.61
$ 37.61

$ 41.19
$ 41.19

$ 59.39264633883768
$ 59.39264633883768

$ 3.2002764730895623
$ 3.2002764730895623

-2.57%

-1.43%

-16.62%

-16.62%

Harga aktual Hyperliquid (HYPE) adalah $ 38.3. Selama 24 jam terakhir, HYPE diperdagangkan antara low $ 37.61 dan high $ 41.19, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHYPE adalah $ 59.39264633883768, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 3.2002764730895623.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HYPE telah berubah sebesar -2.57% selama 1 jam terakhir, -1.43% selama 24 jam, dan -16.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hyperliquid (HYPE)

No.11

$ 12.90B
$ 12.90B

$ 26.46M
$ 26.46M

$ 38.28B
$ 38.28B

336.69M
336.69M

999,533,278
999,533,278

999,533,278
999,533,278

33.68%

0.39%

HYPEREVM

Kapitalisasi Pasar Hyperliquid saat ini adalah $ 12.90B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 26.46M. Suplai beredar HYPE adalah 336.69M, dan total suplainya sebesar 999533278. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.28B.

Riwayat Harga Hyperliquid (HYPE) USD

Pantau perubahan harga Hyperliquid untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.5567-1.43%
30 Days$ -7.48-16.34%
60 Hari$ -10.42-21.39%
90 Hari$ -2.72-6.64%
Perubahan Harga Hyperliquid Hari Ini

Hari ini, HYPE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.5567 (-1.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hyperliquid 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -7.48 (-16.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hyperliquid 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HYPE terlihat mengalami perubahan $ -10.42 (-21.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hyperliquid 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.72 (-6.64%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hyperliquid (HYPE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hyperliquid sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Hyperliquid tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hyperliquid Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HYPE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hyperliquid di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hyperliquid dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hyperliquid (USD)

Berapa nilai Hyperliquid (HYPE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hyperliquid (HYPE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hyperliquid.

Cek prediksi harga Hyperliquid sekarang!

Tokenomi Hyperliquid (HYPE)

Memahami tokenomi Hyperliquid (HYPE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HYPE sekarang!

Cara membeli Hyperliquid (HYPE)

Ingin mengetahui cara membeli Hyperliquid? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hyperliquid di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HYPE ke Mata Uang Lokal

1 Hyperliquid(HYPE) ke VND
1,007,864.5
1 Hyperliquid(HYPE) ke AUD
A$58.982
1 Hyperliquid(HYPE) ke GBP
29.108
1 Hyperliquid(HYPE) ke EUR
32.938
1 Hyperliquid(HYPE) ke USD
$38.3
1 Hyperliquid(HYPE) ke MYR
RM159.711
1 Hyperliquid(HYPE) ke TRY
1,616.26
1 Hyperliquid(HYPE) ke JPY
¥5,859.9
1 Hyperliquid(HYPE) ke ARS
ARS$55,587.471
1 Hyperliquid(HYPE) ke RUB
3,111.875
1 Hyperliquid(HYPE) ke INR
3,396.061
1 Hyperliquid(HYPE) ke IDR
Rp638,333.078
1 Hyperliquid(HYPE) ke PHP
2,260.466
1 Hyperliquid(HYPE) ke EGP
￡E.1,811.207
1 Hyperliquid(HYPE) ke BRL
R$204.905
1 Hyperliquid(HYPE) ke CAD
C$54.003
1 Hyperliquid(HYPE) ke BDT
4,672.983
1 Hyperliquid(HYPE) ke NGN
55,107.572
1 Hyperliquid(HYPE) ke COP
$146,743.003
1 Hyperliquid(HYPE) ke ZAR
R.665.271
1 Hyperliquid(HYPE) ke UAH
1,610.898
1 Hyperliquid(HYPE) ke TZS
T.Sh.94,103.1
1 Hyperliquid(HYPE) ke VES
Bs8,694.1
1 Hyperliquid(HYPE) ke CLP
$36,116.9
1 Hyperliquid(HYPE) ke PKR
Rs10,825.112
1 Hyperliquid(HYPE) ke KZT
20,146.949
1 Hyperliquid(HYPE) ke THB
฿1,240.154
1 Hyperliquid(HYPE) ke TWD
NT$1,186.534
1 Hyperliquid(HYPE) ke AED
د.إ140.561
1 Hyperliquid(HYPE) ke CHF
Fr30.64
1 Hyperliquid(HYPE) ke HKD
HK$297.591
1 Hyperliquid(HYPE) ke AMD
֏14,645.92
1 Hyperliquid(HYPE) ke MAD
.د.م356.19
1 Hyperliquid(HYPE) ke MXN
$711.614
1 Hyperliquid(HYPE) ke SAR
ريال143.625
1 Hyperliquid(HYPE) ke ETB
Br5,893.987
1 Hyperliquid(HYPE) ke KES
KSh4,946.062
1 Hyperliquid(HYPE) ke JOD
د.أ27.1547
1 Hyperliquid(HYPE) ke PLN
140.944
1 Hyperliquid(HYPE) ke RON
лв168.52
1 Hyperliquid(HYPE) ke SEK
kr366.531
1 Hyperliquid(HYPE) ke BGN
лв64.727
1 Hyperliquid(HYPE) ke HUF
Ft12,822.074
1 Hyperliquid(HYPE) ke CZK
807.747
1 Hyperliquid(HYPE) ke KWD
د.ك11.7198
1 Hyperliquid(HYPE) ke ILS
125.241
1 Hyperliquid(HYPE) ke BOB
Bs264.27
1 Hyperliquid(HYPE) ke AZN
65.11
1 Hyperliquid(HYPE) ke TJS
SM353.126
1 Hyperliquid(HYPE) ke GEL
103.793
1 Hyperliquid(HYPE) ke AOA
Kz35,105.397
1 Hyperliquid(HYPE) ke BHD
.د.ب14.4391
1 Hyperliquid(HYPE) ke BMD
$38.3
1 Hyperliquid(HYPE) ke DKK
kr247.801
1 Hyperliquid(HYPE) ke HNL
L1,008.822
1 Hyperliquid(HYPE) ke MUR
1,759.502
1 Hyperliquid(HYPE) ke NAD
$665.271
1 Hyperliquid(HYPE) ke NOK
kr390.277
1 Hyperliquid(HYPE) ke NZD
$67.791
1 Hyperliquid(HYPE) ke PAB
B/.38.3
1 Hyperliquid(HYPE) ke PGK
K160.86
1 Hyperliquid(HYPE) ke QAR
ر.ق139.412
1 Hyperliquid(HYPE) ke RSD
дин.3,890.131
1 Hyperliquid(HYPE) ke UZS
soʻm461,445.677
1 Hyperliquid(HYPE) ke ALL
L3,211.455
1 Hyperliquid(HYPE) ke ANG
ƒ68.557
1 Hyperliquid(HYPE) ke AWG
ƒ68.94
1 Hyperliquid(HYPE) ke BBD
$76.6
1 Hyperliquid(HYPE) ke BAM
KM64.727
1 Hyperliquid(HYPE) ke BIF
Fr112,946.7
1 Hyperliquid(HYPE) ke BND
$49.79
1 Hyperliquid(HYPE) ke BSD
$38.3
1 Hyperliquid(HYPE) ke JMD
$6,141.405
1 Hyperliquid(HYPE) ke KHR
153,815.098
1 Hyperliquid(HYPE) ke KMF
Fr16,086
1 Hyperliquid(HYPE) ke LAK
832,608.679
1 Hyperliquid(HYPE) ke LKR
රු11,676.521
1 Hyperliquid(HYPE) ke MDL
L651.1
1 Hyperliquid(HYPE) ke MGA
Ar172,522.35
1 Hyperliquid(HYPE) ke MOP
P306.4
1 Hyperliquid(HYPE) ke MVR
589.82
1 Hyperliquid(HYPE) ke MWK
MK66,493.013
1 Hyperliquid(HYPE) ke MZN
MT2,449.285
1 Hyperliquid(HYPE) ke NPR
रु5,427.11
1 Hyperliquid(HYPE) ke PYG
271,623.6
1 Hyperliquid(HYPE) ke RWF
Fr55,573.3
1 Hyperliquid(HYPE) ke SBD
$315.209
1 Hyperliquid(HYPE) ke SCR
536.2
1 Hyperliquid(HYPE) ke SRD
$1,474.55
1 Hyperliquid(HYPE) ke SVC
$334.742
1 Hyperliquid(HYPE) ke SZL
L664.888
1 Hyperliquid(HYPE) ke TMT
m134.05
1 Hyperliquid(HYPE) ke TND
د.ت113.3297
1 Hyperliquid(HYPE) ke TTD
$259.291
1 Hyperliquid(HYPE) ke UGX
Sh133,896.8
1 Hyperliquid(HYPE) ke XAF
Fr21,754.4
1 Hyperliquid(HYPE) ke XCD
$103.41
1 Hyperliquid(HYPE) ke XOF
Fr21,754.4
1 Hyperliquid(HYPE) ke XPF
Fr3,944.9
1 Hyperliquid(HYPE) ke BWP
P515.135
1 Hyperliquid(HYPE) ke BZD
$76.983
1 Hyperliquid(HYPE) ke CVE
$3,670.672
1 Hyperliquid(HYPE) ke DJF
Fr6,779.1
1 Hyperliquid(HYPE) ke DOP
$2,463.073
1 Hyperliquid(HYPE) ke DZD
د.ج4,997.384
1 Hyperliquid(HYPE) ke FJD
$87.324
1 Hyperliquid(HYPE) ke GNF
Fr333,018.5
1 Hyperliquid(HYPE) ke GTQ
Q293.378
1 Hyperliquid(HYPE) ke GYD
$8,010.828
1 Hyperliquid(HYPE) ke ISK
kr4,825.8

Sumber Daya Hyperliquid

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hyperliquid, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hyperliquid
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hyperliquid

Berapa nilai Hyperliquid (HYPE) hari ini?
Harga live HYPE dalam USD adalah 38.3 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HYPE ke USD saat ini?
Harga HYPE ke USD saat ini adalah $ 38.3. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hyperliquid?
Kapitalisasi pasar HYPE adalah $ 12.90B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HYPE?
Suplai beredar HYPE adalah 336.69M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HYPE?
HYPE mencapai harga ATH sebesar 59.39264633883768 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HYPE?
HYPE mencapai harga ATL 3.2002764730895623 USD.
Berapa volume perdagangan HYPE?
Volume perdagangan 24 jam live HYPE adalah $ 26.46M USD.
Akankah harga HYPE naik lebih tinggi tahun ini?
HYPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HYPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:48:57 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HYPE ke USD

Jumlah

HYPE
HYPE
USD
USD

1 HYPE = 38.3 USD

Perdagangkan HYPE

HYPE/USDC
$38.35
$38.35
-1.46%
HYPE/USDT
$38.37
$38.37
-1.41%

$101,046.09

$3,295.33

$154.93

$1.0039

$1.0003

$101,046.09

$3,295.33

$2.1971

$154.93

$1.0011

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$29.79

$0.0838

$0.012526

$4.388

$0.009309

$0.0838

$0.00001745

