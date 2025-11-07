Apa yang dimaksud dengan Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance. Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hyperliquid Berapa nilai Hyperliquid (HYPE) hari ini? Harga live HYPE dalam USD adalah 38.3 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HYPE ke USD saat ini? $ 38.3 . Cobalah Harga HYPE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Hyperliquid? Kapitalisasi pasar HYPE adalah $ 12.90B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HYPE? Suplai beredar HYPE adalah 336.69M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HYPE? HYPE mencapai harga ATH sebesar 59.39264633883768 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HYPE? HYPE mencapai harga ATL 3.2002764730895623 USD . Berapa volume perdagangan HYPE? Volume perdagangan 24 jam live HYPE adalah $ 26.46M USD . Akankah harga HYPE naik lebih tinggi tahun ini? HYPE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HYPE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

