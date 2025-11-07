Apa yang dimaksud dengan IDEX (IDEX)

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

Prediksi Harga IDEX (USD)

Tokenomi IDEX (IDEX)

Memahami tokenomi IDEX (IDEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IDEX sekarang!

Cara membeli IDEX (IDEX)

IDEX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya IDEX

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai IDEX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang IDEX Berapa nilai IDEX (IDEX) hari ini? Harga live IDEX dalam USD adalah 0.01768 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga IDEX ke USD saat ini? $ 0.01768 . Cobalah Harga IDEX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar IDEX? Kapitalisasi pasar IDEX adalah $ 17.37M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar IDEX? Suplai beredar IDEX adalah 982.66M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) IDEX? IDEX mencapai harga ATH sebesar 0.97451541 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) IDEX? IDEX mencapai harga ATL 0.00855880795496 USD . Berapa volume perdagangan IDEX? Volume perdagangan 24 jam live IDEX adalah $ 150.12K USD . Akankah harga IDEX naik lebih tinggi tahun ini? IDEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IDEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting IDEX (IDEX)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

