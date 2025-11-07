BursaDEX+
Harga live MIOTAC hari ini adalah 0.1276 USD. Lacak informasi harga aktual IOTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IOTA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IOTA

Info Harga IOTA

Penjelasan IOTA

Whitepaper IOTA

Situs Web Resmi IOTA

Tokenomi IOTA

Prakiraan Harga IOTA

Riwayat IOTA

Panduan Membeli IOTA

Konverter IOTA ke Mata Uang Fiat

Spot IOTA

Futures USDT-M IOTA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MIOTAC

Harga MIOTAC(IOTA)

Harga Live 1 IOTA ke USD:

$0.1276
$0.1276$0.1276
+2.73%1D
USD
Grafik Harga Live MIOTAC (IOTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:49:54 (UTC+8)

Informasi Harga MIOTAC (IOTA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1227
$ 0.1227$ 0.1227
Low 24 Jam
$ 0.1304
$ 0.1304$ 0.1304
High 24 Jam

$ 0.1227
$ 0.1227$ 0.1227

$ 0.1304
$ 0.1304$ 0.1304

--
----

--
----

-1.47%

+2.73%

-7.47%

-7.47%

Harga aktual MIOTAC (IOTA) adalah $ 0.1276. Selama 24 jam terakhir, IOTA diperdagangkan antara low $ 0.1227 dan high $ 0.1304, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIOTA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IOTA telah berubah sebesar -1.47% selama 1 jam terakhir, +2.73% selama 24 jam, dan -7.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MIOTAC (IOTA)

--
----

$ 890.02K
$ 890.02K$ 890.02K

$ 434.06M
$ 434.06M$ 434.06M

--
----

3,401,744,787
3,401,744,787 3,401,744,787

IOTA

Kapitalisasi Pasar MIOTAC saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 890.02K. Suplai beredar IOTA adalah --, dan total suplainya sebesar 3401744787. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 434.06M.

Riwayat Harga MIOTAC (IOTA) USD

Pantau perubahan harga MIOTAC untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003391+2.73%
30 Days$ -0.0585-31.44%
60 Hari$ -0.0594-31.77%
90 Hari$ -0.0742-36.77%
Perubahan Harga MIOTAC Hari Ini

Hari ini, IOTA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003391 (+2.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MIOTAC 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0585 (-31.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MIOTAC 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IOTA terlihat mengalami perubahan $ -0.0594 (-31.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MIOTAC 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0742 (-36.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MIOTAC (IOTA)?

Lihat halaman Riwayat Harga MIOTAC sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MIOTAC (IOTA)

IOTA is an open, fee-less, and scalable distributed ledger built for the "Internet of Everything," designed to support frictionless data and value transfer. It aims to be a transaction settlement and data transfer layer for the Internet of Things (IoT). Its distributed ledger, the Tangle, is based on a data structure referred to as a Directed Acyclic Graph (DAG).

MIOTAC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MIOTAC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa IOTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MIOTAC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MIOTAC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MIOTAC (USD)

Berapa nilai MIOTAC (IOTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MIOTAC (IOTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MIOTAC.

Cek prediksi harga MIOTAC sekarang!

Tokenomi MIOTAC (IOTA)

Memahami tokenomi MIOTAC (IOTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IOTA sekarang!

Cara membeli MIOTAC (IOTA)

Ingin mengetahui cara membeli MIOTAC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MIOTAC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IOTA ke Mata Uang Lokal

1 MIOTAC(IOTA) ke VND
3,357.794
1 MIOTAC(IOTA) ke AUD
A$0.196504
1 MIOTAC(IOTA) ke GBP
0.096976
1 MIOTAC(IOTA) ke EUR
0.109736
1 MIOTAC(IOTA) ke USD
$0.1276
1 MIOTAC(IOTA) ke MYR
RM0.532092
1 MIOTAC(IOTA) ke TRY
5.38472
1 MIOTAC(IOTA) ke JPY
¥19.5228
1 MIOTAC(IOTA) ke ARS
ARS$185.194812
1 MIOTAC(IOTA) ke RUB
10.3675
1 MIOTAC(IOTA) ke INR
11.314292
1 MIOTAC(IOTA) ke IDR
Rp2,126.665816
1 MIOTAC(IOTA) ke PHP
7.530952
1 MIOTAC(IOTA) ke EGP
￡E.6.034204
1 MIOTAC(IOTA) ke BRL
R$0.68266
1 MIOTAC(IOTA) ke CAD
C$0.179916
1 MIOTAC(IOTA) ke BDT
15.568476
1 MIOTAC(IOTA) ke NGN
183.595984
1 MIOTAC(IOTA) ke COP
$488.887916
1 MIOTAC(IOTA) ke ZAR
R.2.216412
1 MIOTAC(IOTA) ke UAH
5.366856
1 MIOTAC(IOTA) ke TZS
T.Sh.313.5132
1 MIOTAC(IOTA) ke VES
Bs28.9652
1 MIOTAC(IOTA) ke CLP
$120.3268
1 MIOTAC(IOTA) ke PKR
Rs36.064864
1 MIOTAC(IOTA) ke KZT
67.121428
1 MIOTAC(IOTA) ke THB
฿4.131688
1 MIOTAC(IOTA) ke TWD
NT$3.953048
1 MIOTAC(IOTA) ke AED
د.إ0.468292
1 MIOTAC(IOTA) ke CHF
Fr0.10208
1 MIOTAC(IOTA) ke HKD
HK$0.991452
1 MIOTAC(IOTA) ke AMD
֏48.79424
1 MIOTAC(IOTA) ke MAD
.د.م1.18668
1 MIOTAC(IOTA) ke MXN
$2.370808
1 MIOTAC(IOTA) ke SAR
ريال0.4785
1 MIOTAC(IOTA) ke ETB
Br19.636364
1 MIOTAC(IOTA) ke KES
KSh16.478264
1 MIOTAC(IOTA) ke JOD
د.أ0.0904684
1 MIOTAC(IOTA) ke PLN
0.469568
1 MIOTAC(IOTA) ke RON
лв0.56144
1 MIOTAC(IOTA) ke SEK
kr1.221132
1 MIOTAC(IOTA) ke BGN
лв0.215644
1 MIOTAC(IOTA) ke HUF
Ft42.717928
1 MIOTAC(IOTA) ke CZK
2.691084
1 MIOTAC(IOTA) ke KWD
د.ك0.0390456
1 MIOTAC(IOTA) ke ILS
0.417252
1 MIOTAC(IOTA) ke BOB
Bs0.88044
1 MIOTAC(IOTA) ke AZN
0.21692
1 MIOTAC(IOTA) ke TJS
SM1.176472
1 MIOTAC(IOTA) ke GEL
0.345796
1 MIOTAC(IOTA) ke AOA
Kz116.956884
1 MIOTAC(IOTA) ke BHD
.د.ب0.0481052
1 MIOTAC(IOTA) ke BMD
$0.1276
1 MIOTAC(IOTA) ke DKK
kr0.825572
1 MIOTAC(IOTA) ke HNL
L3.360984
1 MIOTAC(IOTA) ke MUR
5.861944
1 MIOTAC(IOTA) ke NAD
$2.216412
1 MIOTAC(IOTA) ke NOK
kr1.300244
1 MIOTAC(IOTA) ke NZD
$0.225852
1 MIOTAC(IOTA) ke PAB
B/.0.1276
1 MIOTAC(IOTA) ke PGK
K0.53592
1 MIOTAC(IOTA) ke QAR
ر.ق0.464464
1 MIOTAC(IOTA) ke RSD
дин.12.960332
1 MIOTAC(IOTA) ke UZS
soʻm1,537.349044
1 MIOTAC(IOTA) ke ALL
L10.69926
1 MIOTAC(IOTA) ke ANG
ƒ0.228404
1 MIOTAC(IOTA) ke AWG
ƒ0.22968
1 MIOTAC(IOTA) ke BBD
$0.2552
1 MIOTAC(IOTA) ke BAM
KM0.215644
1 MIOTAC(IOTA) ke BIF
Fr376.2924
1 MIOTAC(IOTA) ke BND
$0.16588
1 MIOTAC(IOTA) ke BSD
$0.1276
1 MIOTAC(IOTA) ke JMD
$20.46066
1 MIOTAC(IOTA) ke KHR
512.449256
1 MIOTAC(IOTA) ke KMF
Fr53.592
1 MIOTAC(IOTA) ke LAK
2,773.912988
1 MIOTAC(IOTA) ke LKR
රු38.901412
1 MIOTAC(IOTA) ke MDL
L2.1692
1 MIOTAC(IOTA) ke MGA
Ar574.7742
1 MIOTAC(IOTA) ke MOP
P1.0208
1 MIOTAC(IOTA) ke MVR
1.96504
1 MIOTAC(IOTA) ke MWK
MK221.527636
1 MIOTAC(IOTA) ke MZN
MT8.16002
1 MIOTAC(IOTA) ke NPR
रु18.08092
1 MIOTAC(IOTA) ke PYG
904.9392
1 MIOTAC(IOTA) ke RWF
Fr185.1476
1 MIOTAC(IOTA) ke SBD
$1.050148
1 MIOTAC(IOTA) ke SCR
1.7864
1 MIOTAC(IOTA) ke SRD
$4.9126
1 MIOTAC(IOTA) ke SVC
$1.115224
1 MIOTAC(IOTA) ke SZL
L2.215136
1 MIOTAC(IOTA) ke TMT
m0.4466
1 MIOTAC(IOTA) ke TND
د.ت0.3775684
1 MIOTAC(IOTA) ke TTD
$0.863852
1 MIOTAC(IOTA) ke UGX
Sh446.0896
1 MIOTAC(IOTA) ke XAF
Fr72.4768
1 MIOTAC(IOTA) ke XCD
$0.34452
1 MIOTAC(IOTA) ke XOF
Fr72.4768
1 MIOTAC(IOTA) ke XPF
Fr13.1428
1 MIOTAC(IOTA) ke BWP
P1.71622
1 MIOTAC(IOTA) ke BZD
$0.256476
1 MIOTAC(IOTA) ke CVE
$12.229184
1 MIOTAC(IOTA) ke DJF
Fr22.5852
1 MIOTAC(IOTA) ke DOP
$8.205956
1 MIOTAC(IOTA) ke DZD
د.ج16.649248
1 MIOTAC(IOTA) ke FJD
$0.290928
1 MIOTAC(IOTA) ke GNF
Fr1,109.482
1 MIOTAC(IOTA) ke GTQ
Q0.977416
1 MIOTAC(IOTA) ke GYD
$26.688816
1 MIOTAC(IOTA) ke ISK
kr16.0776

Sumber Daya MIOTAC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MIOTAC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MIOTAC
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MIOTAC

Berapa nilai MIOTAC (IOTA) hari ini?
Harga live IOTA dalam USD adalah 0.1276 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IOTA ke USD saat ini?
Harga IOTA ke USD saat ini adalah $ 0.1276. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MIOTAC?
Kapitalisasi pasar IOTA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IOTA?
Suplai beredar IOTA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IOTA?
IOTA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IOTA?
IOTA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan IOTA?
Volume perdagangan 24 jam live IOTA adalah $ 890.02K USD.
Akankah harga IOTA naik lebih tinggi tahun ini?
IOTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IOTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MIOTAC (IOTA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

