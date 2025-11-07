Apa yang dimaksud dengan IQ (IQ)

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

Berapa nilai IQ (IQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda IQ (IQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk IQ.

Memahami tokenomi IQ (IQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IQ sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang IQ Berapa nilai IQ (IQ) hari ini? Harga live IQ dalam USD adalah 0.002011 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga IQ ke USD saat ini? $ 0.002011 . Cobalah Harga IQ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar IQ? Kapitalisasi pasar IQ adalah $ 47.87M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar IQ? Suplai beredar IQ adalah 23.80B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) IQ? IQ mencapai harga ATH sebesar 0.07653030008077621 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) IQ? IQ mencapai harga ATL 0.000624084526758 USD . Berapa volume perdagangan IQ? Volume perdagangan 24 jam live IQ adalah $ 194.01K USD . Akankah harga IQ naik lebih tinggi tahun ini? IQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

