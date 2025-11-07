Apa yang dimaksud dengan iUP (IUP)

IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware. IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware.

IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware.

iUP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Prediksi Harga iUP (USD)

Berapa nilai iUP (IUP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda iUP (IUP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk iUP.

Tokenomi iUP (IUP)

Memahami tokenomi iUP (IUP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IUP sekarang!

Cara membeli iUP (IUP)

Ingin mengetahui cara membeli iUP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli iUP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IUP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya iUP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai iUP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang iUP Berapa nilai iUP (IUP) hari ini? Harga live IUP dalam USD adalah 0.004812 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga IUP ke USD saat ini? $ 0.004812 . Cobalah Harga IUP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar iUP? Kapitalisasi pasar IUP adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar IUP? Suplai beredar IUP adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) IUP? IUP mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) IUP? IUP mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan IUP? Volume perdagangan 24 jam live IUP adalah $ 85.67K USD . Akankah harga IUP naik lebih tinggi tahun ini? IUP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IUP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting iUP (IUP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

