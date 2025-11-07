BursaDEX+
Harga live Japan Open Chain hari ini adalah 0.0808 USD. Lacak informasi harga aktual JOC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JOC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JOC

Info Harga JOC

Penjelasan JOC

Whitepaper JOC

Situs Web Resmi JOC

Tokenomi JOC

Prakiraan Harga JOC

Riwayat JOC

Panduan Membeli JOC

Konverter JOC ke Mata Uang Fiat

Logo Japan Open Chain

Harga Japan Open Chain(JOC)

Harga Live 1 JOC ke USD:

$0.0808
-0.85%1D
USD
Grafik Harga Live Japan Open Chain (JOC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:41:55 (UTC+8)

Informasi Harga Japan Open Chain (JOC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0784
Low 24 Jam
$ 0.0857
High 24 Jam

$ 0.0784
$ 0.0857
$ 0.2006639953949927
$ 0.05313718186221487
-1.23%

-0.85%

+0.87%

+0.87%

Harga aktual Japan Open Chain (JOC) adalah $ 0.0808. Selama 24 jam terakhir, JOC diperdagangkan antara low $ 0.0784 dan high $ 0.0857, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJOC adalah $ 0.2006639953949927, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05313718186221487.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JOC telah berubah sebesar -1.23% selama 1 jam terakhir, -0.85% selama 24 jam, dan +0.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Japan Open Chain (JOC)

No.4306

$ 0.00
$ 100.87K
$ 80.80M
0.00
1,000,000,000
JOC

Kapitalisasi Pasar Japan Open Chain saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 100.87K. Suplai beredar JOC adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.80M.

Riwayat Harga Japan Open Chain (JOC) USD

Pantau perubahan harga Japan Open Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000693-0.85%
30 Days$ -0.0112-12.18%
60 Hari$ -0.0095-10.53%
90 Hari$ -0.0015-1.83%
Perubahan Harga Japan Open Chain Hari Ini

Hari ini, JOC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000693 (-0.85%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Japan Open Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0112 (-12.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Japan Open Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JOC terlihat mengalami perubahan $ -0.0095 (-10.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Japan Open Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0015 (-1.83%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Japan Open Chain (JOC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Japan Open Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Japan Open Chain (JOC)

Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators.

Japan Open Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Japan Open Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JOC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Japan Open Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Japan Open Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Japan Open Chain (USD)

Berapa nilai Japan Open Chain (JOC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Japan Open Chain (JOC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Japan Open Chain.

Cek prediksi harga Japan Open Chain sekarang!

Tokenomi Japan Open Chain (JOC)

Memahami tokenomi Japan Open Chain (JOC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JOC sekarang!

Cara membeli Japan Open Chain (JOC)

Ingin mengetahui cara membeli Japan Open Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Japan Open Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JOC ke Mata Uang Lokal

1 Japan Open Chain(JOC) ke VND
2,126.252
1 Japan Open Chain(JOC) ke AUD
A$0.124432
1 Japan Open Chain(JOC) ke GBP
0.061408
1 Japan Open Chain(JOC) ke EUR
0.069488
1 Japan Open Chain(JOC) ke USD
$0.0808
1 Japan Open Chain(JOC) ke MYR
RM0.337744
1 Japan Open Chain(JOC) ke TRY
3.408952
1 Japan Open Chain(JOC) ke JPY
¥12.2816
1 Japan Open Chain(JOC) ke ARS
ARS$117.270696
1 Japan Open Chain(JOC) ke RUB
6.564192
1 Japan Open Chain(JOC) ke INR
7.164536
1 Japan Open Chain(JOC) ke IDR
Rp1,346.666128
1 Japan Open Chain(JOC) ke PHP
4.763968
1 Japan Open Chain(JOC) ke EGP
￡E.3.82184
1 Japan Open Chain(JOC) ke BRL
R$0.43228
1 Japan Open Chain(JOC) ke CAD
C$0.113928
1 Japan Open Chain(JOC) ke BDT
9.858408
1 Japan Open Chain(JOC) ke NGN
116.258272
1 Japan Open Chain(JOC) ke COP
$309.577928
1 Japan Open Chain(JOC) ke ZAR
R.1.404304
1 Japan Open Chain(JOC) ke UAH
3.398448
1 Japan Open Chain(JOC) ke TZS
T.Sh.198.5256
1 Japan Open Chain(JOC) ke VES
Bs18.3416
1 Japan Open Chain(JOC) ke CLP
$76.1944
1 Japan Open Chain(JOC) ke PKR
Rs22.837312
1 Japan Open Chain(JOC) ke KZT
42.503224
1 Japan Open Chain(JOC) ke THB
฿2.616304
1 Japan Open Chain(JOC) ke TWD
NT$2.503992
1 Japan Open Chain(JOC) ke AED
د.إ0.296536
1 Japan Open Chain(JOC) ke CHF
Fr0.06464
1 Japan Open Chain(JOC) ke HKD
HK$0.627816
1 Japan Open Chain(JOC) ke AMD
֏30.89792
1 Japan Open Chain(JOC) ke MAD
.د.م0.75144
1 Japan Open Chain(JOC) ke MXN
$1.500456
1 Japan Open Chain(JOC) ke SAR
ريال0.303
1 Japan Open Chain(JOC) ke ETB
Br12.434312
1 Japan Open Chain(JOC) ke KES
KSh10.434512
1 Japan Open Chain(JOC) ke JOD
د.أ0.0572872
1 Japan Open Chain(JOC) ke PLN
0.297344
1 Japan Open Chain(JOC) ke RON
лв0.35552
1 Japan Open Chain(JOC) ke SEK
kr0.773256
1 Japan Open Chain(JOC) ke BGN
лв0.136552
1 Japan Open Chain(JOC) ke HUF
Ft27.032448
1 Japan Open Chain(JOC) ke CZK
1.703264
1 Japan Open Chain(JOC) ke KWD
د.ك0.0247248
1 Japan Open Chain(JOC) ke ILS
0.264216
1 Japan Open Chain(JOC) ke BOB
Bs0.55752
1 Japan Open Chain(JOC) ke AZN
0.13736
1 Japan Open Chain(JOC) ke TJS
SM0.744976
1 Japan Open Chain(JOC) ke GEL
0.218968
1 Japan Open Chain(JOC) ke AOA
Kz74.060472
1 Japan Open Chain(JOC) ke BHD
.د.ب0.0303808
1 Japan Open Chain(JOC) ke BMD
$0.0808
1 Japan Open Chain(JOC) ke DKK
kr0.522776
1 Japan Open Chain(JOC) ke HNL
L2.128272
1 Japan Open Chain(JOC) ke MUR
3.714376
1 Japan Open Chain(JOC) ke NAD
$1.403496
1 Japan Open Chain(JOC) ke NOK
kr0.82416
1 Japan Open Chain(JOC) ke NZD
$0.143016
1 Japan Open Chain(JOC) ke PAB
B/.0.0808
1 Japan Open Chain(JOC) ke PGK
K0.33936
1 Japan Open Chain(JOC) ke QAR
ر.ق0.294112
1 Japan Open Chain(JOC) ke RSD
дин.8.206048
1 Japan Open Chain(JOC) ke UZS
soʻm973.493752
1 Japan Open Chain(JOC) ke ALL
L6.77508
1 Japan Open Chain(JOC) ke ANG
ƒ0.144632
1 Japan Open Chain(JOC) ke AWG
ƒ0.14544
1 Japan Open Chain(JOC) ke BBD
$0.1616
1 Japan Open Chain(JOC) ke BAM
KM0.136552
1 Japan Open Chain(JOC) ke BIF
Fr238.2792
1 Japan Open Chain(JOC) ke BND
$0.10504
1 Japan Open Chain(JOC) ke BSD
$0.0808
1 Japan Open Chain(JOC) ke JMD
$12.95628
1 Japan Open Chain(JOC) ke KHR
324.497648
1 Japan Open Chain(JOC) ke KMF
Fr33.936
1 Japan Open Chain(JOC) ke LAK
1,756.521704
1 Japan Open Chain(JOC) ke LKR
රු24.633496
1 Japan Open Chain(JOC) ke MDL
L1.3736
1 Japan Open Chain(JOC) ke MGA
Ar363.9636
1 Japan Open Chain(JOC) ke MOP
P0.6464
1 Japan Open Chain(JOC) ke MVR
1.24432
1 Japan Open Chain(JOC) ke MWK
MK140.277688
1 Japan Open Chain(JOC) ke MZN
MT5.16716
1 Japan Open Chain(JOC) ke NPR
रु11.44936
1 Japan Open Chain(JOC) ke PYG
573.0336
1 Japan Open Chain(JOC) ke RWF
Fr117.2408
1 Japan Open Chain(JOC) ke SBD
$0.664984
1 Japan Open Chain(JOC) ke SCR
1.165944
1 Japan Open Chain(JOC) ke SRD
$3.1108
1 Japan Open Chain(JOC) ke SVC
$0.706192
1 Japan Open Chain(JOC) ke SZL
L1.402688
1 Japan Open Chain(JOC) ke TMT
m0.2828
1 Japan Open Chain(JOC) ke TND
د.ت0.2390872
1 Japan Open Chain(JOC) ke TTD
$0.547016
1 Japan Open Chain(JOC) ke UGX
Sh282.4768
1 Japan Open Chain(JOC) ke XAF
Fr45.8944
1 Japan Open Chain(JOC) ke XCD
$0.21816
1 Japan Open Chain(JOC) ke XOF
Fr45.8944
1 Japan Open Chain(JOC) ke XPF
Fr8.3224
1 Japan Open Chain(JOC) ke BWP
P1.08676
1 Japan Open Chain(JOC) ke BZD
$0.162408
1 Japan Open Chain(JOC) ke CVE
$7.743872
1 Japan Open Chain(JOC) ke DJF
Fr14.3016
1 Japan Open Chain(JOC) ke DOP
$5.196248
1 Japan Open Chain(JOC) ke DZD
د.ج10.550864
1 Japan Open Chain(JOC) ke FJD
$0.184224
1 Japan Open Chain(JOC) ke GNF
Fr702.556
1 Japan Open Chain(JOC) ke GTQ
Q0.618928
1 Japan Open Chain(JOC) ke GYD
$16.900128
1 Japan Open Chain(JOC) ke ISK
kr10.1808

Sumber Daya Japan Open Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Japan Open Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Japan Open Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Japan Open Chain

Berapa nilai Japan Open Chain (JOC) hari ini?
Harga live JOC dalam USD adalah 0.0808 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JOC ke USD saat ini?
Harga JOC ke USD saat ini adalah $ 0.0808. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Japan Open Chain?
Kapitalisasi pasar JOC adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JOC?
Suplai beredar JOC adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JOC?
JOC mencapai harga ATH sebesar 0.2006639953949927 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JOC?
JOC mencapai harga ATL 0.05313718186221487 USD.
Berapa volume perdagangan JOC?
Volume perdagangan 24 jam live JOC adalah $ 100.87K USD.
Akankah harga JOC naik lebih tinggi tahun ini?
JOC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JOC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

