Harga live Kaito hari ini adalah 0.8156 USD. Lacak informasi harga aktual KAITO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KAITO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Kaito(KAITO)

Harga Live 1 KAITO ke USD:

$0.8156
$0.8156
-0.62%1D
USD
Grafik Harga Live Kaito (KAITO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:35:49 (UTC+8)

Informasi Harga Kaito (KAITO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.8074
$ 0.8074
Low 24 Jam
$ 0.8746
$ 0.8746
High 24 Jam

$ 0.8074
$ 0.8074

$ 0.8746
$ 0.8746

$ 2.9194878671921796
$ 2.9194878671921796

$ 0.6712827631571182
$ 0.6712827631571182

-1.02%

-0.62%

-17.76%

-17.76%

Harga aktual Kaito (KAITO) adalah $ 0.8156. Selama 24 jam terakhir, KAITO diperdagangkan antara low $ 0.8074 dan high $ 0.8746, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKAITO adalah $ 2.9194878671921796, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.6712827631571182.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KAITO telah berubah sebesar -1.02% selama 1 jam terakhir, -0.62% selama 24 jam, dan -17.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kaito (KAITO)

No.164

$ 196.88M
$ 196.88M

$ 439.69K
$ 439.69K

$ 815.60M
$ 815.60M

241.39M
241.39M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

24.13%

0.01%

BASE

Kapitalisasi Pasar Kaito saat ini adalah $ 196.88M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 439.69K. Suplai beredar KAITO adalah 241.39M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 815.60M.

Riwayat Harga Kaito (KAITO) USD

Pantau perubahan harga Kaito untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.005088-0.62%
30 Days$ -0.5261-39.22%
60 Hari$ -0.1807-18.14%
90 Hari$ -0.3875-32.21%
Perubahan Harga Kaito Hari Ini

Hari ini, KAITO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.005088 (-0.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kaito 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.5261 (-39.22%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kaito 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KAITO terlihat mengalami perubahan $ -0.1807 (-18.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kaito 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3875 (-32.21%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kaito (KAITO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kaito sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Kaito tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kaito Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KAITO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kaito di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kaito dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kaito (USD)

Berapa nilai Kaito (KAITO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kaito (KAITO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kaito.

Cek prediksi harga Kaito sekarang!

Tokenomi Kaito (KAITO)

Memahami tokenomi Kaito (KAITO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KAITO sekarang!

Cara membeli Kaito (KAITO)

Ingin mengetahui cara membeli Kaito? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kaito di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KAITO ke Mata Uang Lokal

1 Kaito(KAITO) ke VND
21,462.514
1 Kaito(KAITO) ke AUD
A$1.256024
1 Kaito(KAITO) ke GBP
0.619856
1 Kaito(KAITO) ke EUR
0.701416
1 Kaito(KAITO) ke USD
$0.8156
1 Kaito(KAITO) ke MYR
RM3.409208
1 Kaito(KAITO) ke TRY
34.410164
1 Kaito(KAITO) ke JPY
¥123.9712
1 Kaito(KAITO) ke ARS
ARS$1,183.737372
1 Kaito(KAITO) ke RUB
66.259344
1 Kaito(KAITO) ke INR
72.319252
1 Kaito(KAITO) ke IDR
Rp13,593.327896
1 Kaito(KAITO) ke PHP
48.136712
1 Kaito(KAITO) ke EGP
￡E.38.57788
1 Kaito(KAITO) ke BRL
R$4.36346
1 Kaito(KAITO) ke CAD
C$1.149996
1 Kaito(KAITO) ke BDT
99.511356
1 Kaito(KAITO) ke NGN
1,173.517904
1 Kaito(KAITO) ke COP
$3,124.897996
1 Kaito(KAITO) ke ZAR
R.14.166972
1 Kaito(KAITO) ke UAH
34.304136
1 Kaito(KAITO) ke TZS
T.Sh.2,003.9292
1 Kaito(KAITO) ke VES
Bs185.1412
1 Kaito(KAITO) ke CLP
$769.1108
1 Kaito(KAITO) ke PKR
Rs230.521184
1 Kaito(KAITO) ke KZT
429.030068
1 Kaito(KAITO) ke THB
฿26.42544
1 Kaito(KAITO) ke TWD
NT$25.275444
1 Kaito(KAITO) ke AED
د.إ2.993252
1 Kaito(KAITO) ke CHF
Fr0.65248
1 Kaito(KAITO) ke HKD
HK$6.337212
1 Kaito(KAITO) ke AMD
֏311.88544
1 Kaito(KAITO) ke MAD
.د.م7.58508
1 Kaito(KAITO) ke MXN
$15.145692
1 Kaito(KAITO) ke SAR
ريال3.0585
1 Kaito(KAITO) ke ETB
Br125.512684
1 Kaito(KAITO) ke KES
KSh105.342896
1 Kaito(KAITO) ke JOD
د.أ0.5782604
1 Kaito(KAITO) ke PLN
2.993252
1 Kaito(KAITO) ke RON
лв3.58864
1 Kaito(KAITO) ke SEK
kr7.805292
1 Kaito(KAITO) ke BGN
лв1.378364
1 Kaito(KAITO) ke HUF
Ft272.679548
1 Kaito(KAITO) ke CZK
17.176536
1 Kaito(KAITO) ke KWD
د.ك0.2495736
1 Kaito(KAITO) ke ILS
2.667012
1 Kaito(KAITO) ke BOB
Bs5.62764
1 Kaito(KAITO) ke AZN
1.38652
1 Kaito(KAITO) ke TJS
SM7.519832
1 Kaito(KAITO) ke GEL
2.210276
1 Kaito(KAITO) ke AOA
Kz747.570804
1 Kaito(KAITO) ke BHD
.د.ب0.3066656
1 Kaito(KAITO) ke BMD
$0.8156
1 Kaito(KAITO) ke DKK
kr5.268776
1 Kaito(KAITO) ke HNL
L21.482904
1 Kaito(KAITO) ke MUR
37.5176
1 Kaito(KAITO) ke NAD
$14.166972
1 Kaito(KAITO) ke NOK
kr8.310964
1 Kaito(KAITO) ke NZD
$1.443612
1 Kaito(KAITO) ke PAB
B/.0.8156
1 Kaito(KAITO) ke PGK
K3.42552
1 Kaito(KAITO) ke QAR
ر.ق2.968784
1 Kaito(KAITO) ke RSD
дин.82.758932
1 Kaito(KAITO) ke UZS
soʻm9,826.503764
1 Kaito(KAITO) ke ALL
L68.38806
1 Kaito(KAITO) ke ANG
ƒ1.459924
1 Kaito(KAITO) ke AWG
ƒ1.46808
1 Kaito(KAITO) ke BBD
$1.6312
1 Kaito(KAITO) ke BAM
KM1.378364
1 Kaito(KAITO) ke BIF
Fr2,405.2044
1 Kaito(KAITO) ke BND
$1.06028
1 Kaito(KAITO) ke BSD
$0.8156
1 Kaito(KAITO) ke JMD
$130.78146
1 Kaito(KAITO) ke KHR
3,275.498536
1 Kaito(KAITO) ke KMF
Fr342.552
1 Kaito(KAITO) ke LAK
17,730.434428
1 Kaito(KAITO) ke LKR
රු248.651972
1 Kaito(KAITO) ke MDL
L13.8652
1 Kaito(KAITO) ke MGA
Ar3,673.8702
1 Kaito(KAITO) ke MOP
P6.5248
1 Kaito(KAITO) ke MVR
12.56024
1 Kaito(KAITO) ke MWK
MK1,415.971316
1 Kaito(KAITO) ke MZN
MT52.15762
1 Kaito(KAITO) ke NPR
रु115.57052
1 Kaito(KAITO) ke PYG
5,784.2352
1 Kaito(KAITO) ke RWF
Fr1,183.4356
1 Kaito(KAITO) ke SBD
$6.712388
1 Kaito(KAITO) ke SCR
12.27478
1 Kaito(KAITO) ke SRD
$31.4006
1 Kaito(KAITO) ke SVC
$7.128344
1 Kaito(KAITO) ke SZL
L14.158816
1 Kaito(KAITO) ke TMT
m2.8546
1 Kaito(KAITO) ke TND
د.ت2.4133604
1 Kaito(KAITO) ke TTD
$5.521612
1 Kaito(KAITO) ke UGX
Sh2,851.3376
1 Kaito(KAITO) ke XAF
Fr462.4452
1 Kaito(KAITO) ke XCD
$2.20212
1 Kaito(KAITO) ke XOF
Fr462.4452
1 Kaito(KAITO) ke XPF
Fr84.0068
1 Kaito(KAITO) ke BWP
P10.96982
1 Kaito(KAITO) ke BZD
$1.639356
1 Kaito(KAITO) ke CVE
$78.167104
1 Kaito(KAITO) ke DJF
Fr144.3612
1 Kaito(KAITO) ke DOP
$52.451236
1 Kaito(KAITO) ke DZD
د.ج106.484736
1 Kaito(KAITO) ke FJD
$1.859568
1 Kaito(KAITO) ke GNF
Fr7,091.642
1 Kaito(KAITO) ke GTQ
Q6.247496
1 Kaito(KAITO) ke GYD
$170.590896
1 Kaito(KAITO) ke ISK
kr102.7656

Sumber Daya Kaito

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kaito, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kaito
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kaito

Berapa nilai Kaito (KAITO) hari ini?
Harga live KAITO dalam USD adalah 0.8156 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KAITO ke USD saat ini?
Harga KAITO ke USD saat ini adalah $ 0.8156. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kaito?
Kapitalisasi pasar KAITO adalah $ 196.88M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KAITO?
Suplai beredar KAITO adalah 241.39M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KAITO?
KAITO mencapai harga ATH sebesar 2.9194878671921796 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KAITO?
KAITO mencapai harga ATL 0.6712827631571182 USD.
Berapa volume perdagangan KAITO?
Volume perdagangan 24 jam live KAITO adalah $ 439.69K USD.
Akankah harga KAITO naik lebih tinggi tahun ini?
KAITO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KAITO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:35:49 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

