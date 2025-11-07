Apa yang dimaksud dengan KASTA (KASTA)

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KASTA Berapa nilai KASTA (KASTA) hari ini? Harga live KASTA dalam USD adalah 0.008535 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KASTA ke USD saat ini? $ 0.008535 . Cobalah Harga KASTA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar KASTA? Kapitalisasi pasar KASTA adalah $ 6.52M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KASTA? Suplai beredar KASTA adalah 763.60M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KASTA? KASTA mencapai harga ATH sebesar 1.49219578143374 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KASTA? KASTA mencapai harga ATL 0.006860480855251216 USD . Berapa volume perdagangan KASTA? Volume perdagangan 24 jam live KASTA adalah $ 81.02K USD . Akankah harga KASTA naik lebih tinggi tahun ini? KASTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KASTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

