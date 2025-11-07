Apa yang dimaksud dengan KernelDAO (KERNEL)

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming). KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KernelDAO Berapa nilai KernelDAO (KERNEL) hari ini? Harga live KERNEL dalam USD adalah 0.09764 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga KERNEL ke USD saat ini? $ 0.09764 . Cobalah Harga KERNEL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar KernelDAO? Kapitalisasi pasar KERNEL adalah $ 27.96M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar KERNEL? Suplai beredar KERNEL adalah 286.31M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) KERNEL? KERNEL mencapai harga ATH sebesar 0.46464621630849795 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) KERNEL? KERNEL mencapai harga ATL 0.09362779806855222 USD . Berapa volume perdagangan KERNEL? Volume perdagangan 24 jam live KERNEL adalah $ 1.43M USD . Akankah harga KERNEL naik lebih tinggi tahun ini? KERNEL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KERNEL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting KernelDAO (KERNEL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

