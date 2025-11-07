BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live KernelDAO hari ini adalah 0.09764 USD. Lacak informasi harga aktual KERNEL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KERNEL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live KernelDAO hari ini adalah 0.09764 USD. Lacak informasi harga aktual KERNEL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KERNEL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KERNEL

Info Harga KERNEL

Penjelasan KERNEL

Whitepaper KERNEL

Situs Web Resmi KERNEL

Tokenomi KERNEL

Prakiraan Harga KERNEL

Riwayat KERNEL

Panduan Membeli KERNEL

Konverter KERNEL ke Mata Uang Fiat

Spot KERNEL

Futures USDT-M KERNEL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo KernelDAO

Harga KernelDAO(KERNEL)

Harga Live 1 KERNEL ke USD:

$0.09755
$0.09755$0.09755
-0.15%1D
USD
Grafik Harga Live KernelDAO (KERNEL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:36:26 (UTC+8)

Informasi Harga KernelDAO (KERNEL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09646
$ 0.09646$ 0.09646
Low 24 Jam
$ 0.10521
$ 0.10521$ 0.10521
High 24 Jam

$ 0.09646
$ 0.09646$ 0.09646

$ 0.10521
$ 0.10521$ 0.10521

$ 0.46464621630849795
$ 0.46464621630849795$ 0.46464621630849795

$ 0.09362779806855222
$ 0.09362779806855222$ 0.09362779806855222

-0.67%

-0.15%

-24.95%

-24.95%

Harga aktual KernelDAO (KERNEL) adalah $ 0.09764. Selama 24 jam terakhir, KERNEL diperdagangkan antara low $ 0.09646 dan high $ 0.10521, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKERNEL adalah $ 0.46464621630849795, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09362779806855222.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KERNEL telah berubah sebesar -0.67% selama 1 jam terakhir, -0.15% selama 24 jam, dan -24.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KernelDAO (KERNEL)

No.667

$ 27.96M
$ 27.96M$ 27.96M

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

$ 97.64M
$ 97.64M$ 97.64M

286.31M
286.31M 286.31M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

28.63%

ETH

Kapitalisasi Pasar KernelDAO saat ini adalah $ 27.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.43M. Suplai beredar KERNEL adalah 286.31M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 97.64M.

Riwayat Harga KernelDAO (KERNEL) USD

Pantau perubahan harga KernelDAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001465-0.15%
30 Days$ -0.12218-55.59%
60 Hari$ -0.09596-49.57%
90 Hari$ -0.11534-54.16%
Perubahan Harga KernelDAO Hari Ini

Hari ini, KERNEL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001465 (-0.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga KernelDAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.12218 (-55.59%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga KernelDAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KERNEL terlihat mengalami perubahan $ -0.09596 (-49.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga KernelDAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.11534 (-54.16%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari KernelDAO (KERNEL)?

Lihat halaman Riwayat Harga KernelDAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan KernelDAO (KERNEL)

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

KernelDAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi KernelDAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KERNEL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang KernelDAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli KernelDAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga KernelDAO (USD)

Berapa nilai KernelDAO (KERNEL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KernelDAO (KERNEL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KernelDAO.

Cek prediksi harga KernelDAO sekarang!

Tokenomi KernelDAO (KERNEL)

Memahami tokenomi KernelDAO (KERNEL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KERNEL sekarang!

Cara membeli KernelDAO (KERNEL)

Ingin mengetahui cara membeli KernelDAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli KernelDAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KERNEL ke Mata Uang Lokal

1 KernelDAO(KERNEL) ke VND
2,569.3966
1 KernelDAO(KERNEL) ke AUD
A$0.1503656
1 KernelDAO(KERNEL) ke GBP
0.0742064
1 KernelDAO(KERNEL) ke EUR
0.0839704
1 KernelDAO(KERNEL) ke USD
$0.09764
1 KernelDAO(KERNEL) ke MYR
RM0.4081352
1 KernelDAO(KERNEL) ke TRY
4.1194316
1 KernelDAO(KERNEL) ke JPY
¥14.84128
1 KernelDAO(KERNEL) ke ARS
ARS$141.7117668
1 KernelDAO(KERNEL) ke RUB
7.9322736
1 KernelDAO(KERNEL) ke INR
8.6577388
1 KernelDAO(KERNEL) ke IDR
Rp1,627.3326824
1 KernelDAO(KERNEL) ke PHP
5.7627128
1 KernelDAO(KERNEL) ke EGP
￡E.4.618372
1 KernelDAO(KERNEL) ke BRL
R$0.522374
1 KernelDAO(KERNEL) ke CAD
C$0.1376724
1 KernelDAO(KERNEL) ke BDT
11.9130564
1 KernelDAO(KERNEL) ke NGN
140.4883376
1 KernelDAO(KERNEL) ke COP
$374.0988724
1 KernelDAO(KERNEL) ke ZAR
R.1.6960068
1 KernelDAO(KERNEL) ke UAH
4.1067384
1 KernelDAO(KERNEL) ke TZS
T.Sh.239.90148
1 KernelDAO(KERNEL) ke VES
Bs22.16428
1 KernelDAO(KERNEL) ke CLP
$92.07452
1 KernelDAO(KERNEL) ke PKR
Rs27.5969696
1 KernelDAO(KERNEL) ke KZT
51.3615692
1 KernelDAO(KERNEL) ke THB
฿3.163536
1 KernelDAO(KERNEL) ke TWD
NT$3.0258636
1 KernelDAO(KERNEL) ke AED
د.إ0.3583388
1 KernelDAO(KERNEL) ke CHF
Fr0.078112
1 KernelDAO(KERNEL) ke HKD
HK$0.7586628
1 KernelDAO(KERNEL) ke AMD
֏37.337536
1 KernelDAO(KERNEL) ke MAD
.د.م0.908052
1 KernelDAO(KERNEL) ke MXN
$1.8131748
1 KernelDAO(KERNEL) ke SAR
ريال0.36615
1 KernelDAO(KERNEL) ke ETB
Br15.0258196
1 KernelDAO(KERNEL) ke KES
KSh12.6111824
1 KernelDAO(KERNEL) ke JOD
د.أ0.06922676
1 KernelDAO(KERNEL) ke PLN
0.3583388
1 KernelDAO(KERNEL) ke RON
лв0.429616
1 KernelDAO(KERNEL) ke SEK
kr0.9344148
1 KernelDAO(KERNEL) ke BGN
лв0.1650116
1 KernelDAO(KERNEL) ke HUF
Ft32.6439812
1 KernelDAO(KERNEL) ke CZK
2.0562984
1 KernelDAO(KERNEL) ke KWD
د.ك0.02987784
1 KernelDAO(KERNEL) ke ILS
0.3192828
1 KernelDAO(KERNEL) ke BOB
Bs0.673716
1 KernelDAO(KERNEL) ke AZN
0.165988
1 KernelDAO(KERNEL) ke TJS
SM0.9002408
1 KernelDAO(KERNEL) ke GEL
0.2646044
1 KernelDAO(KERNEL) ke AOA
Kz89.4958476
1 KernelDAO(KERNEL) ke BHD
.د.ب0.03671264
1 KernelDAO(KERNEL) ke BMD
$0.09764
1 KernelDAO(KERNEL) ke DKK
kr0.6307544
1 KernelDAO(KERNEL) ke HNL
L2.5718376
1 KernelDAO(KERNEL) ke MUR
4.49144
1 KernelDAO(KERNEL) ke NAD
$1.6960068
1 KernelDAO(KERNEL) ke NOK
kr0.9949516
1 KernelDAO(KERNEL) ke NZD
$0.1728228
1 KernelDAO(KERNEL) ke PAB
B/.0.09764
1 KernelDAO(KERNEL) ke PGK
K0.410088
1 KernelDAO(KERNEL) ke QAR
ر.ق0.3554096
1 KernelDAO(KERNEL) ke RSD
дин.9.9075308
1 KernelDAO(KERNEL) ke UZS
soʻm1,176.3852716
1 KernelDAO(KERNEL) ke ALL
L8.187114
1 KernelDAO(KERNEL) ke ANG
ƒ0.1747756
1 KernelDAO(KERNEL) ke AWG
ƒ0.175752
1 KernelDAO(KERNEL) ke BBD
$0.19528
1 KernelDAO(KERNEL) ke BAM
KM0.1650116
1 KernelDAO(KERNEL) ke BIF
Fr287.94036
1 KernelDAO(KERNEL) ke BND
$0.126932
1 KernelDAO(KERNEL) ke BSD
$0.09764
1 KernelDAO(KERNEL) ke JMD
$15.656574
1 KernelDAO(KERNEL) ke KHR
392.1280984
1 KernelDAO(KERNEL) ke KMF
Fr41.0088
1 KernelDAO(KERNEL) ke LAK
2,122.6086532
1 KernelDAO(KERNEL) ke LKR
රු29.7675068
1 KernelDAO(KERNEL) ke MDL
L1.65988
1 KernelDAO(KERNEL) ke MGA
Ar439.81938
1 KernelDAO(KERNEL) ke MOP
P0.78112
1 KernelDAO(KERNEL) ke MVR
1.503656
1 KernelDAO(KERNEL) ke MWK
MK169.5137804
1 KernelDAO(KERNEL) ke MZN
MT6.244078
1 KernelDAO(KERNEL) ke NPR
रु13.835588
1 KernelDAO(KERNEL) ke PYG
692.46288
1 KernelDAO(KERNEL) ke RWF
Fr141.67564
1 KernelDAO(KERNEL) ke SBD
$0.8035772
1 KernelDAO(KERNEL) ke SCR
1.469482
1 KernelDAO(KERNEL) ke SRD
$3.75914
1 KernelDAO(KERNEL) ke SVC
$0.8533736
1 KernelDAO(KERNEL) ke SZL
L1.6950304
1 KernelDAO(KERNEL) ke TMT
m0.34174
1 KernelDAO(KERNEL) ke TND
د.ت0.28891676
1 KernelDAO(KERNEL) ke TTD
$0.6610228
1 KernelDAO(KERNEL) ke UGX
Sh341.34944
1 KernelDAO(KERNEL) ke XAF
Fr55.36188
1 KernelDAO(KERNEL) ke XCD
$0.263628
1 KernelDAO(KERNEL) ke XOF
Fr55.36188
1 KernelDAO(KERNEL) ke XPF
Fr10.05692
1 KernelDAO(KERNEL) ke BWP
P1.313258
1 KernelDAO(KERNEL) ke BZD
$0.1962564
1 KernelDAO(KERNEL) ke CVE
$9.3578176
1 KernelDAO(KERNEL) ke DJF
Fr17.28228
1 KernelDAO(KERNEL) ke DOP
$6.2792284
1 KernelDAO(KERNEL) ke DZD
د.ج12.7478784
1 KernelDAO(KERNEL) ke FJD
$0.2226192
1 KernelDAO(KERNEL) ke GNF
Fr848.9798
1 KernelDAO(KERNEL) ke GTQ
Q0.7479224
1 KernelDAO(KERNEL) ke GYD
$20.4223824
1 KernelDAO(KERNEL) ke ISK
kr12.30264

Sumber Daya KernelDAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai KernelDAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi KernelDAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang KernelDAO

Berapa nilai KernelDAO (KERNEL) hari ini?
Harga live KERNEL dalam USD adalah 0.09764 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KERNEL ke USD saat ini?
Harga KERNEL ke USD saat ini adalah $ 0.09764. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KernelDAO?
Kapitalisasi pasar KERNEL adalah $ 27.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KERNEL?
Suplai beredar KERNEL adalah 286.31M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KERNEL?
KERNEL mencapai harga ATH sebesar 0.46464621630849795 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KERNEL?
KERNEL mencapai harga ATL 0.09362779806855222 USD.
Berapa volume perdagangan KERNEL?
Volume perdagangan 24 jam live KERNEL adalah $ 1.43M USD.
Akankah harga KERNEL naik lebih tinggi tahun ini?
KERNEL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KERNEL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:36:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting KernelDAO (KERNEL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator KERNEL ke USD

Jumlah

KERNEL
KERNEL
USD
USD

1 KERNEL = 0.09764 USD

Perdagangkan KERNEL

KERNEL/USDC
$0.09775
$0.09775$0.09775
+0.03%
KERNEL/USDT
$0.09755
$0.09755$0.09755
-0.12%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,226.84
$101,226.84$101,226.84

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.06
$3,294.06$3,294.06

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.35
$154.35$154.35

-1.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0620
$1.0620$1.0620

+23.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,226.84
$101,226.84$101,226.84

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.06
$3,294.06$3,294.06

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.35
$154.35$154.35

-1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2005
$2.2005$2.2005

-1.52%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0026
$1.0026$1.0026

-1.32%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0466
$0.0466$0.0466

-6.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004023
$0.0004023$0.0004023

+168.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012351
$0.012351$0.012351

+1,135.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.265
$4.265$4.265

+326.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008039
$0.008039$0.008039

+276.71%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001828
$0.001828$0.001828

+68.01%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002435
$0.0000002435$0.0000002435

+62.33%